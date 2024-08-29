https://ria.ru/20240829/makron-1969278136.html

Перед Сербией стоит вопрос единого фронта против России, заявил Макрон

Перед Сербией стоит вопрос единого фронта против России, заявил Макрон - РИА Новости, 29.08.2024

Перед Сербией стоит вопрос единого фронта против России, заявил Макрон

Перед Сербией, как и перед всей Европой, стоит вопрос поддержания единого фронта против России и защиты общих ценностей ЕС, заявил президент Франции Эммануэль... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T16:29

2024-08-29T16:29

2024-08-29T16:29

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сербия

франция

эммануэль макрон

александр вучич

евросоюз

россия

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БЕЛГРАД, 29 авг – РИА Новости. Перед Сербией, как и перед всей Европой, стоит вопрос поддержания единого фронта против России и защиты общих ценностей ЕС, заявил президент Франции Эммануэль Макрон перед визитом в Белград в авторском тексте для сербского издания "Политика". Президент Сербии Александр Вучич сообщил ранее, что планирует в ходе двухдневного визита в Сербию президента Франции 29-30 августа обсудить с ним приобретение истребителей Rafale, сотрудничество в энергетике и экономике, а также в сфере IT. "Вопрос, который встает перед Сербией и перед всеми нами европейцами в данный момент, даже более чем вопрос о необходимом поддержании единого фронта против России, это вопрос о типе общества, в котором завтра захочет жить наша молодежь. На этот вопрос, нет никаких сомнений, молодые люди в Сербии будут иметь тот же ответ, что и молодежь во Франции", - заявил французский президент. По его мнению, ЕС для французов и граждан стран Европы и Сербии является "плотиной против популизма, демагогии и экстремизма" и территорией экономического благополучия. Как заявлял президент Сербии, Макрон будет принят в Белграде на максимально высоком уровне. Вечером в четверг ожидаются почетная встреча Макрона у правительственного комплекса "Палата Сербия", переговоры глав государств и делегаций, подписание ряда соглашений, в том числе с французской энергетической компанией. Вучич ранее сообщил, что планирует обсудить с президентом Франции приобретение Сербией 12 истребителей Rafale. По его переговоры о покупке Сербией военных самолетов продолжаются, это вопрос не столько цены, сколько определенных гарантий, на которых настаивает французская сторона Ранее Вучич отмечал, что французские ракеты MICA класса "воздух-земля" практически превращают Rafale в бомбардировщик, а сам истребитель, по его словам, является "одним из трех сильнейших в мире". Сербский лидер также рассказал весной, что Белград приобрел во Франции 22 радиолокационных станции GM-400. В предыдущие годы Сербия закупала французские ПЗРК Mistral и франко-германские вертолеты H-145M.

https://ria.ru/20240817/serbija-1966766270.html

https://ria.ru/20240816/patrushev-1966503795.html

https://ria.ru/20240814/serbiya-1966229884.html

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в мире, сербия, франция, эммануэль макрон, александр вучич, евросоюз, россия