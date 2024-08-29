https://ria.ru/20240829/lebedyan-1969253026.html
Новую школу на 1224 места построили в городе Лебедянь Липецкой области
Новую школу на 1224 места построили в городе Лебедянь Липецкой области - РИА Новости, 29.08.2024
Новую школу на 1224 места построили в городе Лебедянь Липецкой области
В Лебедянском районе Липецкой области в рамках нацпроекта "Образование" возвели современную школу на 1224 места, сесть за парты ученики смогут до конца года,... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T15:10
2024-08-29T15:10
2024-08-29T15:46
липецкая область
игорь артамонов
школы
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ЛИПЕЦК, 29 авг - РИА Новости. В Лебедянском районе Липецкой области в рамках нацпроекта "Образование" возвели современную школу на 1224 места, сесть за парты ученики смогут до конца года, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что все строительные и отделочные работы в здании завершены. Сейчас идет процесс закупки и установки оборудования. По словам Артамонова, новая школа будет самой большой в Лебедянском районе. "В ней предусмотрено все, что необходимо для осуществления современного образовательного процесса: просторные светлые классы, мастерские, тренажерный зал, стадион, медпункт, кабинет хореографии, библиотека с медиатекой. Воспользоваться всем этим ребята смогут в этом году, осталось только установить оборудование", – отметил губернатор. Он также сообщил, что строительные работы идут в школе №3. Там по программе "Комплексное развитие сельских территорий" возводят второй корпус школы, первый корпус на 500 мест сдали в прошлом году. Еще в четырех школах Лебедянского района будет сделан капитальный ремонт. Работы начались в гимназии №1 им. Н. И. Борцова. Средства на него были выделены из областного бюджета. "Это самые масштабные работы на объектах образования в Липецкой области. К федеральным средствам добавили региональные. Объем большой, будем контролировать сроки и качество. Чтобы у наших детей было самое лучшее", — прокомментировал Артамонов.
https://ria.ru/20240828/deti-1969022855.html
https://ria.ru/20240827/obrazovanie-1968751761.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь артамонов, школы
Липецкая область, Игорь Артамонов, Школы
ЛИПЕЦК, 29 авг - РИА Новости. В Лебедянском районе Липецкой области в рамках нацпроекта "Образование" возвели современную школу на 1224 места, сесть за парты ученики смогут до конца года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что все строительные и отделочные работы в здании завершены. Сейчас идет процесс закупки и установки оборудования. По словам Артамонова, новая школа будет самой большой в Лебедянском районе.
"В ней предусмотрено все, что необходимо для осуществления современного образовательного процесса: просторные светлые классы, мастерские, тренажерный зал, стадион, медпункт, кабинет хореографии, библиотека с медиатекой. Воспользоваться всем этим ребята смогут в этом году, осталось только установить оборудование", – отметил губернатор.
Он также сообщил, что строительные работы идут в школе №3. Там по программе "Комплексное развитие сельских территорий" возводят второй корпус школы, первый корпус на 500 мест сдали в прошлом году.
Еще в четырех школах Лебедянского района будет сделан капитальный ремонт. Работы начались в гимназии №1 им. Н. И. Борцова. Средства на него были выделены из областного бюджета.
"Это самые масштабные работы на объектах образования в Липецкой области. К федеральным средствам добавили региональные. Объем большой, будем контролировать сроки и качество. Чтобы у наших детей было самое лучшее", — прокомментировал Артамонов
.