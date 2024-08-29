https://ria.ru/20240829/lebedyan-1969253026.html

Новую школу на 1224 места построили в городе Лебедянь Липецкой области

Новую школу на 1224 места построили в городе Лебедянь Липецкой области - РИА Новости, 29.08.2024

Новую школу на 1224 места построили в городе Лебедянь Липецкой области

В Лебедянском районе Липецкой области в рамках нацпроекта "Образование" возвели современную школу на 1224 места, сесть за парты ученики смогут до конца года,... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T15:10

2024-08-29T15:10

2024-08-29T15:46

липецкая область

игорь артамонов

школы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969261502_0:76:1280:796_1920x0_80_0_0_b336f46056cb2eb1c80ea56cb2a5e852.jpg

ЛИПЕЦК, 29 авг - РИА Новости. В Лебедянском районе Липецкой области в рамках нацпроекта "Образование" возвели современную школу на 1224 места, сесть за парты ученики смогут до конца года, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что все строительные и отделочные работы в здании завершены. Сейчас идет процесс закупки и установки оборудования. По словам Артамонова, новая школа будет самой большой в Лебедянском районе. "В ней предусмотрено все, что необходимо для осуществления современного образовательного процесса: просторные светлые классы, мастерские, тренажерный зал, стадион, медпункт, кабинет хореографии, библиотека с медиатекой. Воспользоваться всем этим ребята смогут в этом году, осталось только установить оборудование", – отметил губернатор. Он также сообщил, что строительные работы идут в школе №3. Там по программе "Комплексное развитие сельских территорий" возводят второй корпус школы, первый корпус на 500 мест сдали в прошлом году. Еще в четырех школах Лебедянского района будет сделан капитальный ремонт. Работы начались в гимназии №1 им. Н. И. Борцова. Средства на него были выделены из областного бюджета. "Это самые масштабные работы на объектах образования в Липецкой области. К федеральным средствам добавили региональные. Объем большой, будем контролировать сроки и качество. Чтобы у наших детей было самое лучшее", — прокомментировал Артамонов.

https://ria.ru/20240828/deti-1969022855.html

https://ria.ru/20240827/obrazovanie-1968751761.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, школы