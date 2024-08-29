https://ria.ru/20240829/lavrov-1969221133.html
Лавров обсудил с главой МИД Сенегала проекты в области геологоразведки
Лавров обсудил с главой МИД Сенегала проекты в области геологоразведки - РИА Новости, 29.08.2024
Лавров обсудил с главой МИД Сенегала проекты в области геологоразведки
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на переговорах с главой МИД Сенегала Ясин Фалл обсудил проекты в области геологоразведки, освоения... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T14:10
2024-08-29T14:10
2024-08-29T14:10
экономика
цены на нефть
сенегал
россия
москва
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969204142_0:0:2928:1646_1920x0_80_0_0_b2c75eace0fed4ab5d7eba951f5e6a0a.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на переговорах с главой МИД Сенегала Ясин Фалл обсудил проекты в области геологоразведки, освоения запасов минерального сырья. "Мы обсудили основные направления двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание торгово-экономическим связям. Договорились предпринять дополнительные шаги для реализации перспективных совместных проектов в области геологоразведки, освоения запасов минерального сырья, развития энергетики, инфраструктуры, рыболовства", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Москве. Министр отметил, что договорился с главой МИД Сенегала ускорить создание межправительственной торгово-экономической комиссии. Он добавил, что Россия является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на сенегальский рынок, сейчас также идут переговоры о снабжении Сенегала удобрениями, мукой и пшеницей напрямую, а не через посредников.
https://ria.ru/20230617/dialog-1878913122.html
сенегал
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969204142_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc1e6be5ebbdc4c8e908e25e495b6ff8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, сенегал, россия, москва, сергей лавров
Экономика, Цены на нефть, Сенегал, Россия, Москва, Сергей Лавров
Лавров обсудил с главой МИД Сенегала проекты в области геологоразведки
Лавров обсудил с главой МИД Сенегала Ясин Фалл проекты в области геологоразведки
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на переговорах с главой МИД Сенегала Ясин Фалл обсудил проекты в области геологоразведки, освоения запасов минерального сырья.
"Мы обсудили основные направления двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание торгово-экономическим связям. Договорились предпринять дополнительные шаги для реализации перспективных совместных проектов в области геологоразведки, освоения запасов минерального сырья, развития энергетики, инфраструктуры, рыболовства", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Москве.
Министр отметил, что договорился с главой МИД Сенегала ускорить создание межправительственной торгово-экономической комиссии. Он добавил, что Россия является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на сенегальский рынок, сейчас также идут переговоры о снабжении Сенегала удобрениями, мукой и пшеницей напрямую, а не через посредников.