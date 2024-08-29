https://ria.ru/20240829/lavrov-1969221133.html

Лавров обсудил с главой МИД Сенегала проекты в области геологоразведки

Лавров обсудил с главой МИД Сенегала проекты в области геологоразведки - РИА Новости, 29.08.2024

Лавров обсудил с главой МИД Сенегала проекты в области геологоразведки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на переговорах с главой МИД Сенегала Ясин Фалл обсудил проекты в области геологоразведки, освоения... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T14:10

2024-08-29T14:10

2024-08-29T14:10

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сергей лавров

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на переговорах с главой МИД Сенегала Ясин Фалл обсудил проекты в области геологоразведки, освоения запасов минерального сырья. "Мы обсудили основные направления двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание торгово-экономическим связям. Договорились предпринять дополнительные шаги для реализации перспективных совместных проектов в области геологоразведки, освоения запасов минерального сырья, развития энергетики, инфраструктуры, рыболовства", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Москве. Министр отметил, что договорился с главой МИД Сенегала ускорить создание межправительственной торгово-экономической комиссии. Он добавил, что Россия является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на сенегальский рынок, сейчас также идут переговоры о снабжении Сенегала удобрениями, мукой и пшеницей напрямую, а не через посредников.

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экономика, цены на нефть, сенегал, россия, москва, сергей лавров