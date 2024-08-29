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Лавров проводит переговоры с главой МИД Сенегала в Москве - РИА Новости, 29.08.2024
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12:10 29.08.2024 (обновлено: 13:39 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/lavrov-1969214768.html
Лавров проводит переговоры с главой МИД Сенегала в Москве
Лавров проводит переговоры с главой МИД Сенегала в Москве - РИА Новости, 29.08.2024
Лавров проводит переговоры с главой МИД Сенегала в Москве
Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры с министром африканской интеграции и иностранных дел Сенегала Ясин Фалл в Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T12:10
2024-08-29T13:39
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры с министром африканской интеграции и иностранных дел Сенегала Ясин Фалл в Москве, передает корреспондент РИА Новости. "Хотели бы прежде всего теперь уже лично поздравить вас с назначением на пост министра иностранных дел и африканской интеграции Республики Сенегал. Мы поздравляем сенегальский народ с очередным проведением президентских выборов… Я уверен, что ваш богатый опыт работы на международной арене, в том числе в структурах ООН, позволит обеспечить преемственность наших связей и нарастить координацию в многосторонних структурах ", - поприветствовал Лавров сенегальскую коллегу. Ясин Фалл поблагодарила за приглашение посетить Россию, отметила дружеский характер отношений с Москвой. "Мы готовы к сотрудничеству, надеемся повысить уровень нашего взаимодействия в том, что касается экономических связей, и не будем забывать про политический диалог", - подчеркнула дипломат. Ясин Фалл получила кресло министра весной. Чуть ранее в стране прошли выборы, в результате которых президентом стал Бассиру Диомай Фай - пятый и самый молодой глава государства в истории Сенегала. Эксперты отмечали, что его победа в президентской гонке отражает рост антифранцузских настроений в регионе Африканского Сахеля и Западной Африки, в частности, среди молодежи региона.
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россия, сергей лавров, оон, сенегал, москва
Россия, Сергей Лавров, ООН, Сенегал, Москва
Лавров проводит переговоры с главой МИД Сенегала в Москве

Лавров и глава МИД Сенегала Ясин Фалл проводят переговоры в Москве

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Сенегал Ясин Фалл на встрече в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Сенегал Ясин Фалл на встрече в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры с министром африканской интеграции и иностранных дел Сенегала Ясин Фалл в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Хотели бы прежде всего теперь уже лично поздравить вас с назначением на пост министра иностранных дел и африканской интеграции Республики Сенегал. Мы поздравляем сенегальский народ с очередным проведением президентских выборов… Я уверен, что ваш богатый опыт работы на международной арене, в том числе в структурах ООН, позволит обеспечить преемственность наших связей и нарастить координацию в многосторонних структурах ", - поприветствовал Лавров сенегальскую коллегу.
Ясин Фалл поблагодарила за приглашение посетить Россию, отметила дружеский характер отношений с Москвой.
"Мы готовы к сотрудничеству, надеемся повысить уровень нашего взаимодействия в том, что касается экономических связей, и не будем забывать про политический диалог", - подчеркнула дипломат.
Ясин Фалл получила кресло министра весной.
Чуть ранее в стране прошли выборы, в результате которых президентом стал Бассиру Диомай Фай - пятый и самый молодой глава государства в истории Сенегала. Эксперты отмечали, что его победа в президентской гонке отражает рост антифранцузских настроений в регионе Африканского Сахеля и Западной Африки, в частности, среди молодежи региона.
 
РоссияСергей ЛавровООНСенегалМосква
 
 
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