https://ria.ru/20240829/lavrov-1969214768.html

Лавров проводит переговоры с главой МИД Сенегала в Москве

Лавров проводит переговоры с главой МИД Сенегала в Москве - РИА Новости, 29.08.2024

Лавров проводит переговоры с главой МИД Сенегала в Москве

Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры с министром африканской интеграции и иностранных дел Сенегала Ясин Фалл в Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T12:10

2024-08-29T12:10

2024-08-29T13:39

россия

сергей лавров

оон

сенегал

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969204142_0:0:2928:1646_1920x0_80_0_0_b2c75eace0fed4ab5d7eba951f5e6a0a.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры с министром африканской интеграции и иностранных дел Сенегала Ясин Фалл в Москве, передает корреспондент РИА Новости. "Хотели бы прежде всего теперь уже лично поздравить вас с назначением на пост министра иностранных дел и африканской интеграции Республики Сенегал. Мы поздравляем сенегальский народ с очередным проведением президентских выборов… Я уверен, что ваш богатый опыт работы на международной арене, в том числе в структурах ООН, позволит обеспечить преемственность наших связей и нарастить координацию в многосторонних структурах ", - поприветствовал Лавров сенегальскую коллегу. Ясин Фалл поблагодарила за приглашение посетить Россию, отметила дружеский характер отношений с Москвой. "Мы готовы к сотрудничеству, надеемся повысить уровень нашего взаимодействия в том, что касается экономических связей, и не будем забывать про политический диалог", - подчеркнула дипломат. Ясин Фалл получила кресло министра весной. Чуть ранее в стране прошли выборы, в результате которых президентом стал Бассиру Диомай Фай - пятый и самый молодой глава государства в истории Сенегала. Эксперты отмечали, что его победа в президентской гонке отражает рост антифранцузских настроений в регионе Африканского Сахеля и Западной Африки, в частности, среди молодежи региона.

россия

сенегал

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей лавров, оон, сенегал, москва