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"Ланцет" поразил бронетранспортер производства США в Курской области - РИА Новости, 29.08.2024
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16:09 29.08.2024 (обновлено: 16:34 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/lantset-1969269026.html
"Ланцет" поразил бронетранспортер производства США в Курской области
"Ланцет" поразил бронетранспортер производства США в Курской области - РИА Новости, 29.08.2024
"Ланцет" поразил бронетранспортер производства США в Курской области
Российская группировка войск "Север" ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожила бронетранспортер М113, перевозивший боевиков ВСУ в Курской области,... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T16:09
2024-08-29T16:34
курская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожила бронетранспортер М113, перевозивший боевиков ВСУ в Курской области, сообщило в четверг Минобороны РФ."Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" было обнаружено движение бронетранспортера М113 производства США в приграничном районе Курской области, который перевозил боевиков ВСУ и боеприпасы. После подтверждения, обнаруженная цель была поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет", - говорится в сообщении.Отмечается, что в режиме реального времени средства объективного контроля зафиксировали возгорание бронетранспортера противника.Кроме того, МО РФ опубликовало кадры поражения "Ланцетом" бронетранспортера.
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Удар "Ланцета" по американскому БТР в Курской области
Минобороны России опубликовало кадры поражения барражирующим боеприпасом «Ланцет» бронетранспортера М113 ВСУ в приграничном районе Курской области Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север» было обнаружено движение бронетранспортера М113 производства США в приграничном районе Курской области, который перевозил боевиков ВСУ и боеприпасы. После подтверждения, обнаруженная цель была поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет». В режиме реального времени средствами объективного контроля фиксировалось возгорание бронетранспортера противника.
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Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Ланцет" поразил бронетранспортер производства США в Курской области

Подбитый в Курской области американский БТР перевозил боевиков ВСУ и боеприпасы

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожила бронетранспортер М113, перевозивший боевиков ВСУ в Курской области, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" было обнаружено движение бронетранспортера М113 производства США в приграничном районе Курской области, который перевозил боевиков ВСУ и боеприпасы. После подтверждения, обнаруженная цель была поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в режиме реального времени средства объективного контроля зафиксировали возгорание бронетранспортера противника.
Кроме того, МО РФ опубликовало кадры поражения "Ланцетом" бронетранспортера.
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"В большой беде". Ситуация в Курской области вызвала испуг в США
29 августа, 14:44
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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