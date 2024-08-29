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"Ланцет" поразил бронетранспортер производства США в Курской области

"Ланцет" поразил бронетранспортер производства США в Курской области - РИА Новости, 29.08.2024

"Ланцет" поразил бронетранспортер производства США в Курской области

Российская группировка войск "Север" ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожила бронетранспортер М113, перевозивший боевиков ВСУ в Курской области,... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T16:09

2024-08-29T16:09

2024-08-29T16:34

курская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожила бронетранспортер М113, перевозивший боевиков ВСУ в Курской области, сообщило в четверг Минобороны РФ."Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" было обнаружено движение бронетранспортера М113 производства США в приграничном районе Курской области, который перевозил боевиков ВСУ и боеприпасы. После подтверждения, обнаруженная цель была поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет", - говорится в сообщении.Отмечается, что в режиме реального времени средства объективного контроля зафиксировали возгорание бронетранспортера противника.Кроме того, МО РФ опубликовало кадры поражения "Ланцетом" бронетранспортера.

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Удар "Ланцета" по американскому БТР в Курской области Минобороны России опубликовало кадры поражения барражирующим боеприпасом «Ланцет» бронетранспортера М113 ВСУ в приграничном районе Курской области Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север» было обнаружено движение бронетранспортера М113 производства США в приграничном районе Курской области, который перевозил боевиков ВСУ и боеприпасы. После подтверждения, обнаруженная цель была поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет». В режиме реального времени средствами объективного контроля фиксировалось возгорание бронетранспортера противника. 2024-08-29T16:09 true PT0M45S

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курская область, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)