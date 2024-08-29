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"В большой беде". Ситуация в Курской области вызвала испуг в США - РИА Новости, 29.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:44 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/kurskaya_oblast-1969240657.html
"В большой беде". Ситуация в Курской области вызвала испуг в США
"В большой беде". Ситуация в Курской области вызвала испуг в США - РИА Новости, 29.08.2024
"В большой беде". Ситуация в Курской области вызвала испуг в США
Украинские бригады, напавшие на Курскую область, оказалась в безвыходном положении и не могут даже отступить назад или сдаться в плен, заявил бывший советник... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T14:44
2024-08-29T14:44
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
великобритания
россия
валерий герасимов
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Украинские бригады, напавшие на Курскую область, оказалась в безвыходном положении и не могут даже отступить назад или сдаться в плен, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Прямо сейчас в живых осталось меньше половины войск, которые вошли в начале (в Курскую область. — Прим. Ред.). Они не могут выбраться. Сложно точно сказать, но по крайней мере от семи до восьми тысяч из первоначального числа убиты или ранены", — отметил он.Макгрегор добавил, что среди отправленных в Курскую область военных много иностранных наемников из Великобритании, Польши и США."Они не могут даже сдаться в плен, если они сдадутся, то американцы, британцы и поляки окажутся в большой беде", — резюмировал Макгрегор.По данным Минобороны от четверга, подразделения российской армии уничтожили за время боевых действий в приграничных районах Курской области до 7450 украинских военнослужащих, 74 танка, 36 боевых машин пехоты.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.
https://ria.ru/20240825/ukraina-1968102829.html
https://ria.ru/20240828/spetsoperatsiya--1968683824.html
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в мире, курская область, великобритания, россия, валерий герасимов, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, александр сырский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Великобритания, Россия, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Александр Сырский
"В большой беде". Ситуация в Курской области вызвала испуг в США

Макгрегор: ВСУ оказались в безвыходном положении в Курской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТабличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области
Табличка с надписью Курск 108 (километров) на российско-украинской границе в Сумской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Табличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Украинские бригады, напавшие на Курскую область, оказалась в безвыходном положении и не могут даже отступить назад или сдаться в плен, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
"Прямо сейчас в живых осталось меньше половины войск, которые вошли в начале (в Курскую область. — Прим. Ред.). Они не могут выбраться. Сложно точно сказать, но по крайней мере от семи до восьми тысяч из первоначального числа убиты или ранены", — отметил он.
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Макгрегор добавил, что среди отправленных в Курскую область военных много иностранных наемников из Великобритании, Польши и США.
"Они не могут даже сдаться в плен, если они сдадутся, то американцы, британцы и поляки окажутся в большой беде", — резюмировал Макгрегор.
По данным Минобороны от четверга, подразделения российской армии уничтожили за время боевых действий в приграничных районах Курской области до 7450 украинских военнослужащих, 74 танка, 36 боевых машин пехоты.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьВеликобританияРоссияВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШААлександр Сырский
 
 
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