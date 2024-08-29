https://ria.ru/20240829/kurskaya-1969229204.html

Российские войска нанесли удары по ВСУ в Курской области

Российские войска нанесли удары по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 29.08.2024

Российские войска нанесли удары по ВСУ в Курской области

Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах 17 населенных пунктов Курской области, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T14:23

2024-08-29T14:23

2024-08-29T14:25

специальная военная операция на украине

курская область

россия

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безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах 17 населенных пунктов Курской области, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Бяхово, Вишневка, Заолешинка, Кубаткин, Колмаков, Красноктябрьский, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Обуховка, Плехово, Рубанщина, Русское Поречное, Снагость и Черкасская Конопелька", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф