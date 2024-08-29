https://ria.ru/20240829/kurskaya-1969229204.html
Российские войска нанесли удары по ВСУ в Курской области
Российские войска нанесли удары по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 29.08.2024
Российские войска нанесли удары по ВСУ в Курской области
Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах 17 населенных пунктов Курской области, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T14:23
2024-08-29T14:23
2024-08-29T14:25
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах 17 населенных пунктов Курской области, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Бяхово, Вишневка, Заолешинка, Кубаткин, Колмаков, Красноктябрьский, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Обуховка, Плехово, Рубанщина, Русское Поречное, Снагость и Черкасская Конопелька", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские войска нанесли удары по ВСУ в Курской области
МО: ВС РФ нанесли удары по ВСУ в районе 17 населенных пунктов Курской области
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.
Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах 17 населенных пунктов Курской области, сообщило в четверг Минобороны РФ
.
"Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Бяхово, Вишневка, Заолешинка, Кубаткин, Колмаков, Красноктябрьский, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Обуховка, Плехово, Рубанщина, Русское Поречное, Снагость и Черкасская Конопелька", - говорится в сообщении.