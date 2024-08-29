https://ria.ru/20240829/kurskaya-1969115843.html

В Курской области объявили отбой ракетной опасности

В Курской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 29.08.2024

В Курской области объявили отбой ракетной опасности

Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области, сообщило ГУМЧС по региону в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T08:25

2024-08-29T08:25

2024-08-29T08:25

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области, сообщило ГУМЧС по региону в своем Telegram-канале. Ракетная опасность в регионе была объявлена в 07.56 мск. Ее отменили спустя семь минут. "Курская область: отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)