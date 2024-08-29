https://ria.ru/20240829/kurskaya-1969115843.html
В Курской области объявили отбой ракетной опасности
В Курской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 29.08.2024
В Курской области объявили отбой ракетной опасности
Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области, сообщило ГУМЧС по региону в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T08:25
2024-08-29T08:25
2024-08-29T08:25
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области, сообщило ГУМЧС по региону в своем Telegram-канале. Ракетная опасность в регионе была объявлена в 07.56 мск. Ее отменили спустя семь минут. "Курская область: отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Курской области объявили отбой ракетной опасности
МЧС сообщило об отбое ракетной опасности в Курской области