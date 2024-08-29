https://ria.ru/20240829/kursk-1969103952.html

В Курской области объявили отбой ракетной опасности

В Курской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 29.08.2024

В Курской области объявили отбой ракетной опасности

Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области спустя шесть минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T04:28

2024-08-29T04:28

2024-08-29T04:28

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

безопасность

россия

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области спустя шесть минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. Ракетная опасность в регионе была объявлена в 4.16 мск. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2024

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курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность, россия