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Британия ужесточит меры по борьбе с курением - РИА Новости, 29.08.2024
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11:54 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/kurenie-1969176263.html
Британия ужесточит меры по борьбе с курением
Британия ужесточит меры по борьбе с курением - РИА Новости, 29.08.2024
Британия ужесточит меры по борьбе с курением
Британское правительство планирует ужесточить меры по борьбе с курением, введя запрет на потребление табачной продукции на открытых площадках ряда общественных... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T11:54
2024-08-29T11:54
в мире
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Британское правительство планирует ужесточить меры по борьбе с курением, введя запрет на потребление табачной продукции на открытых площадках ряда общественных мест, включая бары и рестораны, сообщает газета Sun со ссылкой на документы. "(Премьер - ред.) сэр Кир Стармер замышляет радикально расширить запрет на курение в помещениях, распространив его на множество открытых площадок", - говорится в статье. В соответствии с проектом закона, будет запрещено курение вблизи образовательных учреждений, больниц, стадионов, спортивных и детских площадок. Кроме того, ограничения коснутся открытых пространств клубов, баров и ресторанов, однако частные дома, а также большие открытые пространства, как парки и улицы, не будут охвачены. Помимо этого, законодатели рассматривают возможность распространить запрет на электронные сигареты. Допустимую для курения дистанцию еще предстоит определить, говорится в материале издания. "Курение уносит 80 тысяч жизней в год, создает огромную нагрузку на Национальную службу здравоохранения (NHS) и обходится налогоплательщикам в миллиарды. Мы полны решимости защитить детей и некурящих людей от вреда пассивного курения. Мы рассматриваем ряд мер, чтобы окончательно избавить Британию от курения", - приводит газета комментарий представителя минздрава Британии. Прошлое правительство консерваторов внесло на обсуждение в Палату общин Билль о табаке и вейпах, предполагающий запрет на продажу табачной продукции всем лицам, рожденным 1 января 2009 года и позднее. Инициатива не успела претвориться в закон из-за решения экс-премьера Риши Сунака назначить дату проведения парламентских выборов на 4 июля, в связи с чем парламент был распущен 30 мая. Пришедшие по итогам выборов к власти лейбористы не сообщали о намерении вводить запрет на курение на общественных площадках, хотя и обещали продолжить политику консерваторов по постепенному повышению возраста курения.
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в мире, кир стармер, риши сунак, sun
В мире, Кир Стармер, Риши Сунак, Sun
Британия ужесточит меры по борьбе с курением

Sun: власти Британии запретят курение на открытых площадках

© Fotolia / nukleinПепельница
Пепельница - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Fotolia / nuklein
Пепельница. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Британское правительство планирует ужесточить меры по борьбе с курением, введя запрет на потребление табачной продукции на открытых площадках ряда общественных мест, включая бары и рестораны, сообщает газета Sun со ссылкой на документы.
"(Премьер - ред.) сэр Кир Стармер замышляет радикально расширить запрет на курение в помещениях, распространив его на множество открытых площадок", - говорится в статье.
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В соответствии с проектом закона, будет запрещено курение вблизи образовательных учреждений, больниц, стадионов, спортивных и детских площадок. Кроме того, ограничения коснутся открытых пространств клубов, баров и ресторанов, однако частные дома, а также большие открытые пространства, как парки и улицы, не будут охвачены.
Помимо этого, законодатели рассматривают возможность распространить запрет на электронные сигареты.
Допустимую для курения дистанцию еще предстоит определить, говорится в материале издания.
"Курение уносит 80 тысяч жизней в год, создает огромную нагрузку на Национальную службу здравоохранения (NHS) и обходится налогоплательщикам в миллиарды. Мы полны решимости защитить детей и некурящих людей от вреда пассивного курения. Мы рассматриваем ряд мер, чтобы окончательно избавить Британию от курения", - приводит газета комментарий представителя минздрава Британии.
Прошлое правительство консерваторов внесло на обсуждение в Палату общин Билль о табаке и вейпах, предполагающий запрет на продажу табачной продукции всем лицам, рожденным 1 января 2009 года и позднее. Инициатива не успела претвориться в закон из-за решения экс-премьера Риши Сунака назначить дату проведения парламентских выборов на 4 июля, в связи с чем парламент был распущен 30 мая.
Пришедшие по итогам выборов к власти лейбористы не сообщали о намерении вводить запрет на курение на общественных площадках, хотя и обещали продолжить политику консерваторов по постепенному повышению возраста курения.
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