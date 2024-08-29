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Кулеба устроил истерику перед началом встречи с главами МИД ЕС
Кулеба устроил истерику перед началом встречи с главами МИД ЕС - РИА Новости, 29.08.2024
Кулеба устроил истерику перед началом встречи с главами МИД ЕС
ВСУ терпят поражения на фронте из-за колебания союзников, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, перед началом встречи с главами МИД Евросоюза в РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T12:48
2024-08-29T12:48
2024-08-29T13:15
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. ВСУ терпят поражения на фронте из-за колебания союзников, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, перед началом встречи с главами МИД Евросоюза в Брюсселе, его слова приводит The Washington Post."Успех России зависит от одного: от готовности партнеров принимать смелые решения. Если они принимаются, то Украина успешна на местах. Если они не принимаются, то не надо жаловаться на Украину, жалуйтесь на себя", — утверждает он.Также Кулеба в очередной раз призвал снять ограничения на удары западным оружием вглубь территории России.Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью.За последние полторы недели российские войска освободили в ДНР Новгородское, Межевое, Желанное, Камышевку, Орловку. Как заявлял ранее на этой неделе замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов, российские войска доминируют по всей линии боевого соприкосновения, на Донецком направлении фиксируется мощное продвижение.
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в мире, украина, россия, киев, дмитрий кулеба, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Кулеба, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
Кулеба устроил истерику перед началом встречи с главами МИД ЕС
Кулеба обвинил западных партнеров в провалах ВСУ на фронте