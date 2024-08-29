https://ria.ru/20240829/kuleba-1969198979.html

Кулеба устроил истерику перед началом встречи с главами МИД ЕС

Кулеба устроил истерику перед началом встречи с главами МИД ЕС - РИА Новости, 29.08.2024

Кулеба устроил истерику перед началом встречи с главами МИД ЕС

ВСУ терпят поражения на фронте из-за колебания союзников, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, перед началом встречи с главами МИД Евросоюза в РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T12:48

2024-08-29T12:48

2024-08-29T13:15

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. ВСУ терпят поражения на фронте из-за колебания союзников, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, перед началом встречи с главами МИД Евросоюза в Брюсселе, его слова приводит The Washington Post."Успех России зависит от одного: от готовности партнеров принимать смелые решения. Если они принимаются, то Украина успешна на местах. Если они не принимаются, то не надо жаловаться на Украину, жалуйтесь на себя", — утверждает он.Также Кулеба в очередной раз призвал снять ограничения на удары западным оружием вглубь территории России.Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью.За последние полторы недели российские войска освободили в ДНР Новгородское, Межевое, Желанное, Камышевку, Орловку. Как заявлял ранее на этой неделе замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов, российские войска доминируют по всей линии боевого соприкосновения, на Донецком направлении фиксируется мощное продвижение.

https://ria.ru/20240827/ukraina-1968696757.html

https://ria.ru/20240829/udary-1969131919.html

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в мире, украина, россия, киев, дмитрий кулеба, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато