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Крыму не угрожает сухопутная операция со стороны Украины, заявил Аксенов - РИА Новости, 29.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:02 29.08.2024 (обновлено: 12:03 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/krym-1969181816.html
Крыму не угрожает сухопутная операция со стороны Украины, заявил Аксенов
Крыму не угрожает сухопутная операция со стороны Украины, заявил Аксенов - РИА Новости, 29.08.2024
Крыму не угрожает сухопутная операция со стороны Украины, заявил Аксенов
Крыму не угрожает сухопутная операция со стороны Украины, регион готов к развитию ситуации в любом направлении, заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T12:02
2024-08-29T12:03
специальная военная операция на украине
украина
сергей аксенов (политик)
безопасность
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Крыму не угрожает сухопутная операция со стороны Украины, регион готов к развитию ситуации в любом направлении, заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". По его словам, в регионе выстроена оперативная координация со всеми силовыми структурами. "Никакая сухопутная операция Крыму не угрожает. Мы готовы к развитию в любом без исключения направлении", - сказал Аксенов.
https://ria.ru/20240423/krym-1941750194.html
украина
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украина, сергей аксенов (политик), безопасность, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сергей Аксенов (политик), Безопасность, Республика Крым
Крыму не угрожает сухопутная операция со стороны Украины, заявил Аксенов

Аксенов: Крыму не угрожает сухопутная операция со стороны Украины

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Крыму не угрожает сухопутная операция со стороны Украины, регион готов к развитию ситуации в любом направлении, заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
По его словам, в регионе выстроена оперативная координация со всеми силовыми структурами.
"Никакая сухопутная операция Крыму не угрожает. Мы готовы к развитию в любом без исключения направлении", - сказал Аксенов.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСергей Аксенов (политик)БезопасностьРеспублика Крым
 
 
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