https://ria.ru/20240829/krym-1969181816.html

Крыму не угрожает сухопутная операция со стороны Украины, заявил Аксенов

Крыму не угрожает сухопутная операция со стороны Украины, заявил Аксенов - РИА Новости, 29.08.2024

Крыму не угрожает сухопутная операция со стороны Украины, заявил Аксенов

Крыму не угрожает сухопутная операция со стороны Украины, регион готов к развитию ситуации в любом направлении, заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T12:02

2024-08-29T12:02

2024-08-29T12:03

специальная военная операция на украине

украина

сергей аксенов (политик)

безопасность

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867622407_0:183:2988:1864_1920x0_80_0_0_53e5390a82fe5ae13c1f818e07dc34f6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Крыму не угрожает сухопутная операция со стороны Украины, регион готов к развитию ситуации в любом направлении, заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". По его словам, в регионе выстроена оперативная координация со всеми силовыми структурами. "Никакая сухопутная операция Крыму не угрожает. Мы готовы к развитию в любом без исключения направлении", - сказал Аксенов.

https://ria.ru/20240423/krym-1941750194.html

украина

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, сергей аксенов (политик), безопасность, республика крым