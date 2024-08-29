https://ria.ru/20240829/krym-1969181816.html
Крыму не угрожает сухопутная операция со стороны Украины, заявил Аксенов
Крыму не угрожает сухопутная операция со стороны Украины, заявил Аксенов - РИА Новости, 29.08.2024
Крыму не угрожает сухопутная операция со стороны Украины, заявил Аксенов
Крыму не угрожает сухопутная операция со стороны Украины, регион готов к развитию ситуации в любом направлении, заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T12:02
2024-08-29T12:02
2024-08-29T12:03
специальная военная операция на украине
украина
сергей аксенов (политик)
безопасность
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Крыму не угрожает сухопутная операция со стороны Украины, регион готов к развитию ситуации в любом направлении, заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". По его словам, в регионе выстроена оперативная координация со всеми силовыми структурами. "Никакая сухопутная операция Крыму не угрожает. Мы готовы к развитию в любом без исключения направлении", - сказал Аксенов.
https://ria.ru/20240423/krym-1941750194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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украина, сергей аксенов (политик), безопасность, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сергей Аксенов (политик), Безопасность, Республика Крым
Крыму не угрожает сухопутная операция со стороны Украины, заявил Аксенов
Аксенов: Крыму не угрожает сухопутная операция со стороны Украины