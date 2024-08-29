https://ria.ru/20240829/krasnogorsk-1969263736.html

Анна Цивилева оценила возможности ДКЦ им. Рошаля в Красногорске

Анна Цивилева оценила возможности ДКЦ им. Рошаля в Красногорске - РИА Новости, 29.08.2024

Анна Цивилева оценила возможности ДКЦ им. Рошаля в Красногорске

Заместитель министра обороны России Анна Цивилева оценила возможности нового Детского клинического центра (ДКЦ) имени Л. М. Рошаля в Красногорске. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T15:52

2024-08-29T15:52

2024-08-29T15:52

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КРАСНОГОРСК, 29 авг - РИА Новости. Заместитель министра обороны России Анна Цивилева оценила возможности нового Детского клинического центра (ДКЦ) имени Л. М. Рошаля в Красногорске. Как сообщили в Минобороны России, центр будет оказывать высококвалифицированную помощь детям военнослужащих - участников специальной военной операции. В ходе осмотра заместителю главы военного ведомства и первому зампреду правительства Московской области Людмиле Болатаевой показали оснащение детского центра. Также было заключено рамочное соглашение между центром и фондом "Защитники Отечества", которое позволит получать высокотехнологичную медицинскую помощь в клинике детям участников специальной военной операции со всей России. Цивилева пообщалась также в центре с женами и детьми военнослужащих. "Нам очень важно, чтобы дети наших военнослужащих, дети наших героев имели возможность получать медицинскую помощь в таких центрах. У всех детишек, которые здесь окажутся, будет возможность действительно жить здоровой, полноценной, активной жизнью в дальнейшем, несмотря даже на те трудности, с которыми они сталкивались. И со своей стороны хочу поблагодарить, потому что наши герои, которые сейчас защищают интересы государства, они должны понимать, что их семьи, их дети находятся в надежных руках. Если что-то случится, то мы имеем возможность направить сюда ребят, детей, вместе с мамами, чтобы они здесь получили медицинскую помощь", - отметила Цивилева. В Детском клиническом центре, который выступает флагманским проектом в развитии детского здравоохранения Подмосковья, представлены все направления детской медицины (28 профилей, в том числе детская хирургия, травматология и офтальмология). В ДКЦ планируют проводить до 50 операций в день. В новом медучреждении будет работать более 500 ведущих специалистов в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике и по другим специальностям, а также более 800 человек среднего медперсонала. Вместимость клинического центра - более 460 коек. Замминистра указала на то, что здесь собрано самое передовое оборудование, в том числе отечественное. Кроме того, на крыше оборудована вертолетная площадка для санитарной авиации, которая позволит доставлять в этот медцентр самых сложных пациентов из любой точки региона. Более 50% медпомощи в клинике приходится на высокотехнологичную хирургию различных направлений, мониторы и наркозное дыхательное оборудование российского производства не уступает мировым аналогам. "Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля в Красногорске - это крупнейший многофункциональный медицинский флагман, оказывающий помощь маленьким пациентам. Мы оснастили его по последнему слову техники и собрали команду лучших специалистов. Наш губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность того, что дети со всей России смогут получать здесь лучшую медицинскую помощь бесплатно. Ежегодно свыше 150 тысяч детей будут получать амбулаторную помощь в нашем центре", - сказала Болатаева. Ранее 21 августа в преддверии открытия центр посетил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что эта больница будет полезна всей стране. Строительство клиники велось с 2021 года. Она станет координатором всех детских медучреждений Московской области, здесь ежегодно по ОМС будут получать высококвалифицированную помощь около 15 тысяч детей, еще 150 тысяч смогут проходить обследования и получать консультации. В ДКЦ также оборудована робот-ассистированная операционная, позволяющая проводить операции с высокой точностью и минимальным повреждением тканей. Система состоит из четырех рук-манипуляторов, которыми управляет хирург, находясь за рабочей станцией. Робот предназначен для операций при патологии почек, органов брюшной и грудной полостей, в том числе у детей младшего возраста. В клинике также начнет работу единственное в Московской области детское отделение челюстно-лицевой хирургии и первый в регионе центр внутрисосудистой детской хирургии. Здесь будет работать центр критических состояний, детская выездная реанимационная служба и центр детской телемедицины, а для оценки результатов обследований, например, компьютерной томографии, в ДКЦ будет применяться искусственный интеллект. Так как клиника рассчитана на детей, ее стены украсили персонажи из популярных мультиков (участие в оформлении принимала киностудия "Союзмультфильм"). В каждом отделении оборудованы игровые комнаты, а для школьников будет организовано дистанционное обучение с учителями гимназии им. Е. М. Примакова. Камень в основание клиники в 2021 году заложили губернатор Московской области Андрей Воробьев, вице-премьер РФ Татьяна Голикова и президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, именем которого назван центр.

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), красногорск, людмила болатаева, андрей воробьев