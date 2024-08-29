https://ria.ru/20240829/kontrrazvedka-1969111712.html

В "Росатоме" рассказали о работе советской контрразведки в атомном проекте

В "Росатоме" рассказали о работе советской контрразведки в атомном проекте - РИА Новости, 29.08.2024

В "Росатоме" рассказали о работе советской контрразведки в атомном проекте

Советская контрразведка сработала на высшем уровне, обеспечив секретность работ над первой отечественной атомной бомбой, не допустив утечки информации, которая... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T07:12

2024-08-29T07:12

2024-08-29T07:12

безопасность

ссср

сша

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Советская контрразведка сработала на высшем уровне, обеспечив секретность работ над первой отечественной атомной бомбой, не допустив утечки информации, которая могла бы подтолкнуть США нанести превентивный удар по СССР, заявил в интервью РИА Новости по случаю 75-летия испытания первого советского ядерного заряда замдиректора Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики по развитию, внештатный советник гендиректора "Росатома" Лев Рябев. По мнению специалистов, успешное испытание первого советского заряда для атомной бомбы РДС-1 29 августа 1949 года стало одним из главных событий в истории России, обеспечившим её существование в качестве сильной и независимой державы. "Вне всякого сомнения, это был очень существенный момент – работа нашей контрразведки", - подчеркнул Герой России Лев Рябев, в 1986-1989 руководивший атомной отраслью СССР. По его словам, нельзя было даже раскрывать факт ядерного испытания Советским Союзом атомной бомбы в 1949-м - ведь на тот момент у СССР было плутония лишь на две бомбы. "Как же можно было дать раскрывать такое, когда вокруг нашей страны были базы, с которых в любой момент могли подняться американские бомбардировщики и ударить по выбранным объектам? Поэтому я считаю, что деятельность контрразведки по атомному проекту была поставлена на высший уровень. На высший!" - сказал Рябев. По словам Рябева, ему неизвестны случаи утечки информации из Сарова, где разрабатывалось советское ядерное оружие. "Причем доходило до того, что даже люди, работающие на объекте в Сарове, просто не знали многих вопросов, которые к ним не относились и которыми занимались другие люди. И это было в порядке вещей", - отметил он. "Да, ограничения были огромные, первые годы выезда за пределы объекта не было. Строгие ограничения охватывали всю нашу систему. Но люди с пониманием к этому относились", - добавил Рябев. В ноябре 1945 года в структуре органов госбезопасности СССР был организован отдел "К". Основной задачей, возложенной на него, стало проведение контрразведывательной работы на объектах атомной промышленности. Кадровый состав отдела набирался в том числе из опытных сотрудников военной контрразведки "Смерш". Была разработана целая система мер, призванных не допустить утечки информации, составляющей государственную и военную тайну. Причем режим секретности соблюдался не только в научных лабораториях или на производственных площадках. И контрразведчики успешно выполнили свою работу. Для США, как признавали в самом Вашингтоне, стало полной неожиданностью известие об успешном испытании первого ядерного заряда СССР в августе 1949-го – гораздо раньше, чем ожидали по ту сторону Атлантики.

https://ria.ru/20240829/razvedka-1969108505.html

https://ria.ru/20240829/sssr-1969101360.html

https://ria.ru/20240829/atomnaya_bomba-1968716167.html

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безопасность, ссср, сша, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"