https://ria.ru/20240829/kontrakty-1969202334.html

Столица занимает лидирующую позицию по применению офсетных контрактов

Столица занимает лидирующую позицию по применению офсетных контрактов - РИА Новости, 29.08.2024

Столица занимает лидирующую позицию по применению офсетных контрактов

Москва занимает лидирующую позицию по применению офсетных контрактов, с 2017 года было подписано 22 соглашения, что составляет 80% от общероссийского... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T13:01

2024-08-29T13:01

2024-08-29T13:02

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

оренбургская область

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Москва занимает лидирующую позицию по применению офсетных контрактов, с 2017 года было подписано 22 соглашения, что составляет 80% от общероссийского показателя, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Опыт сотрудничества государственных органов и частных компаний, а также Москвы в реализации механизмов ГЧП обсудили 27 августа в рамках сессии "Государственно-частное партнерство как инструмент привлечения инвестиций в инфраструктурные проекты мегаполисов и макрорегионов" на VI Международном муниципальном форуме стран БРИКС (ММФ БРИКС) в Москве."Развитие инструментов государственно-частного партнерства и привлечение частных вложений в крупные инфраструктурные проекты столицы – одно из ключевых направлений инвестиционной политики города. Шесть лет подряд столица возглавляет Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он добавил, что столица занимает лидирующую позицию по применению офсетных контрактов. С 2017 года было подписано 22 соглашения. Это 80% от общероссийского показателя.На данный момент в столице заключены офсеты на поставку важнейшей продукции. Это лекарства, медицинские изделия, продукты питания для молочных кухонь, системы для хранения архивов, элементы благоустройства, аккумуляторные батареи для электротранспорта, коммунальные техники и другая важная для города продукция.По словам директора Городского агентства управления инвестициями Андрея Балука, совокупный объем закупок по таким контрактам составит около 413 миллиардов рублей, с помощью них в городе будет создано около семи тысяч рабочих мест.Он отметил, что в 2024 году столица первой среди регионов России начала заключать межрегиональные офсеты. На данный момент заключено три таких договора с республикой Карелия, Владимирской и Оренбургской областями. Кроме того, в регионах появятся предприятия по выпуску продукции для благоустройства и дорожного строительства.Столица активно привлекает инвесторов для создания современной городской инфраструктуры. Москва заключила с инвесторами семь концессий с 2014 года в различных направлениях и одно ГЧП-соглашение в сфере экологии, общий объем инвестиций по ним оценивается в 124,5 миллиарда рублей. На данный момент три первых проекта уже реализованы.Например, в 2023 году в Москве было открыто движение по проспекту Багратиона – первой платной скоростной автодороге в Москве. Ее построили в рамках самого крупного концессионного соглашения столицы. Инвестиции в данный проект составляют около 68 миллиардов рублей. С помощью реализации проекта улучшилось транспортное обслуживание более 1,5 миллиона жителей Москвы и Подмосковья.Кроме того, в октябре 2023 года в сфере экологии в столице открылся завод по утилизации вышедшей из строя техники в рамках соглашения о ГЧП. Ранее она использовалась городскими предприятиями и организациями бюджетной сферы – школами, детскими садами, культурно-досуговыми центрами. Москва передала инвестору два объекта, куда свозят старую технику, для реализации этого проекта. После переработки из нее будут производить рециклированные материалы, которые вернутся в экономический оборот.Также в рамках концессионного соглашения в 2020 году в Москве открылся Международный онкологический центр.Столица является развитым промышленным центром РФ. Здесь активно внедряют инновации, расширяют производственные мощности и развивают технологические возможности. В Москве работают более 4,2 тысячи промышленных площадок, где трудятся 725 тысяч человек. Каждый год в столице открываются 40-50 крупных и средних, а также около 100 малых предприятий. Развитие площадок в столице помогает производителям выходить на новые рынки сбыта, искать партнеров и увеличивать реализацию собственной продукции. Предприятиям Москвы доступны свыше 20 городских системных мер поддержки, в том числе целевые займы и субсидии. Также работают и антикризисные инструменты.

https://ria.ru/20240829/alabushevo-1969086233.html

https://ria.ru/20240829/proizvodstvo-1969142539.html

https://ria.ru/20240827/produktsiya-1968735948.html

москва

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов, оренбургская область