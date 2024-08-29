https://ria.ru/20240829/koloniya-1969166280.html

В ИК-19 продолжают вести следственные действия после захвата заложников

В ИК-19 продолжают вести следственные действия после захвата заложников - РИА Новости, 29.08.2024

В ИК-19 продолжают вести следственные действия после захвата заложников

В ИК-19 в Волгоградской области, где ранее был захват заложников, все еще ведутся следственные действия, сообщили РИА Новости родственники одного из отбывающих... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T11:25

2024-08-29T11:25

2024-08-29T11:25

происшествия

волгоградская область

захват заложников в волгоградской колонии

россия

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В ИК-19 в Волгоградской области, где ранее был захват заложников, все еще ведутся следственные действия, сообщили РИА Новости родственники одного из отбывающих наказание. "Там все опечатано…, там ведутся следственные действия", - отметил собеседник агентства. В минувшую пятницу заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. Через несколько часов снайперы нейтрализовали четверых преступников, заложники были освобождены. В результате ЧП четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали.

https://ria.ru/20240827/koloniya-1968658100.html

волгоградская область

россия

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происшествия, волгоградская область, захват заложников в волгоградской колонии, россия