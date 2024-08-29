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В ИК-19 продолжают вести следственные действия после захвата заложников - РИА Новости, 29.08.2024
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11:25 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/koloniya-1969166280.html
В ИК-19 продолжают вести следственные действия после захвата заложников
В ИК-19 продолжают вести следственные действия после захвата заложников - РИА Новости, 29.08.2024
В ИК-19 продолжают вести следственные действия после захвата заложников
В ИК-19 в Волгоградской области, где ранее был захват заложников, все еще ведутся следственные действия, сообщили РИА Новости родственники одного из отбывающих... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T11:25
2024-08-29T11:25
происшествия
волгоградская область
захват заложников в волгоградской колонии
россия
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В ИК-19 в Волгоградской области, где ранее был захват заложников, все еще ведутся следственные действия, сообщили РИА Новости родственники одного из отбывающих наказание. "Там все опечатано…, там ведутся следственные действия", - отметил собеседник агентства. В минувшую пятницу заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. Через несколько часов снайперы нейтрализовали четверых преступников, заложники были освобождены. В результате ЧП четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали.
https://ria.ru/20240827/koloniya-1968658100.html
волгоградская область
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происшествия, волгоградская область, захват заложников в волгоградской колонии, россия
Происшествия, Волгоградская область, Захват заложников в волгоградской колонии, Россия
В ИК-19 продолжают вести следственные действия после захвата заложников

В волгоградской колонии, где был захват заложников, ведут следственные действия

© РосгвардияОбстановка в Суровикино, где спецназ освободил заложников в ИК-19 Волгоградской области
Обстановка в Суровикино, где спецназ освободил заложников в ИК-19 Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Росгвардия
Обстановка в Суровикино, где спецназ освободил заложников в ИК-19 Волгоградской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В ИК-19 в Волгоградской области, где ранее был захват заложников, все еще ведутся следственные действия, сообщили РИА Новости родственники одного из отбывающих наказание.
"Там все опечатано…, там ведутся следственные действия", - отметил собеседник агентства.
В минувшую пятницу заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. Через несколько часов снайперы нейтрализовали четверых преступников, заложники были освобождены. В результате ЧП четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали.
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ПроисшествияВолгоградская областьЗахват заложников в волгоградской колонииРоссия
 
 
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