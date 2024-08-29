https://ria.ru/20240829/koloniya-1969166280.html
В ИК-19 продолжают вести следственные действия после захвата заложников
В ИК-19 продолжают вести следственные действия после захвата заложников - РИА Новости, 29.08.2024
В ИК-19 продолжают вести следственные действия после захвата заложников
В ИК-19 в Волгоградской области, где ранее был захват заложников, все еще ведутся следственные действия, сообщили РИА Новости родственники одного из отбывающих... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T11:25
2024-08-29T11:25
2024-08-29T11:25
происшествия
волгоградская область
захват заложников в волгоградской колонии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968135933_0:87:1081:695_1920x0_80_0_0_5ab2a4fee302a2b3ba4955a5207d376a.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В ИК-19 в Волгоградской области, где ранее был захват заложников, все еще ведутся следственные действия, сообщили РИА Новости родственники одного из отбывающих наказание. "Там все опечатано…, там ведутся следственные действия", - отметил собеседник агентства. В минувшую пятницу заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. Через несколько часов снайперы нейтрализовали четверых преступников, заложники были освобождены. В результате ЧП четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали.
https://ria.ru/20240827/koloniya-1968658100.html
волгоградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968135933_0:0:949:712_1920x0_80_0_0_3623718a1567c0fd5a07caeaaac65dfe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, захват заложников в волгоградской колонии, россия
Происшествия, Волгоградская область, Захват заложников в волгоградской колонии, Россия
В ИК-19 продолжают вести следственные действия после захвата заложников
В волгоградской колонии, где был захват заложников, ведут следственные действия