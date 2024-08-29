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Салливан не исключил встречу лидеров США и КНР в этом году
Салливан не исключил встречу лидеров США и КНР в этом году - РИА Новости, 29.08.2024
Салливан не исключил встречу лидеров США и КНР в этом году
Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан не исключил, что председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер Джо Байден могут... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T14:09
2024-08-29T14:09
2024-08-29T14:09
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан не исключил, что председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер Джо Байден могут встретиться, если примут участие во встречах G20 и АТЭС в этом году. "Есть вероятность, что Байден и Си Цзиньпин, будут на (встречах) G20 и АТЭС в этом году, но у меня пока нет никаких объявлений на этот счет... Если они там будут, то будет естественно для них (получить) возможность встретиться друг с другом", - заявил Салливан в ходе пресс-конференции в Китае. Он подчеркнул, что стоит дождаться официального заявления по этому вопросу, "но все указывает в этом направлении".
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в мире, китай, сша, джейк салливан, си цзиньпин, большая двадцатка, джо байден
В мире, Китай, США, Джейк Салливан, Си Цзиньпин, Большая двадцатка, Джо Байден
Салливан не исключил встречу лидеров США и КНР в этом году
Салливан: лидеры Китая и США могут принять участие во встречах G20 и АТЭС осенью
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан не исключил, что председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер Джо Байден могут встретиться, если примут участие во встречах G20 и АТЭС в этом году.
"Есть вероятность, что Байден и Си Цзиньпин, будут на (встречах) G20 и АТЭС в этом году, но у меня пока нет никаких объявлений на этот счет... Если они там будут, то будет естественно для них (получить) возможность встретиться друг с другом", - заявил Салливан в ходе пресс-конференции в Китае.
Он подчеркнул, что стоит дождаться официального заявления по этому вопросу, "но все указывает в этом направлении".