https://ria.ru/20240829/kitay-1969225881.html

Салливан не исключил встречу лидеров США и КНР в этом году

Салливан не исключил встречу лидеров США и КНР в этом году - РИА Новости, 29.08.2024

Салливан не исключил встречу лидеров США и КНР в этом году

Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан не исключил, что председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер Джо Байден могут... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T14:09

2024-08-29T14:09

2024-08-29T14:09

в мире

китай

сша

джейк салливан

си цзиньпин

большая двадцатка

джо байден

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан не исключил, что председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер Джо Байден могут встретиться, если примут участие во встречах G20 и АТЭС в этом году. "Есть вероятность, что Байден и Си Цзиньпин, будут на (встречах) G20 и АТЭС в этом году, но у меня пока нет никаких объявлений на этот счет... Если они там будут, то будет естественно для них (получить) возможность встретиться друг с другом", - заявил Салливан в ходе пресс-конференции в Китае. Он подчеркнул, что стоит дождаться официального заявления по этому вопросу, "но все указывает в этом направлении".

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китай

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в мире, китай, сша, джейк салливан, си цзиньпин, большая двадцатка, джо байден