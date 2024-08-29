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США не стремятся к развязыванию конфликта с Китаем, утверждает Салливан
США не стремятся к развязыванию конфликта с Китаем, утверждает Салливан - РИА Новости, 29.08.2024
США не стремятся к развязыванию конфликта с Китаем, утверждает Салливан
США не стремятся к развязыванию новой холодной войны и не намерены вступать в конфликт с Китаем, заявил помощник президента США по вопросам нацбезопасности... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T13:09
2024-08-29T13:09
2024-08-29T13:16
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ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. США не стремятся к развязыванию новой холодной войны и не намерены вступать в конфликт с Китаем, заявил помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.“Хочу еще раз подчеркнуть, что США не стремятся к развязыванию новой холодной войны, не стремятся изменить китайскую систему, не стремятся противостоять Китаю путем укрепления системы альянсов, не поддерживают независимость Тайваня и не имеют намерения вступать в конфликт с Китаем”, - сказал Салливан, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
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китай, сша, в мире, пекин, джейк салливан, си цзиньпин
Китай, США, В мире, Пекин, Джейк Салливан, Си Цзиньпин
США не стремятся к развязыванию конфликта с Китаем, утверждает Салливан
Салливан: США не стремятся к развязыванию конфликта с Китаем