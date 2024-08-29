Лучшие наряды звезд: открытие Венецианского кинофестиваля

В Италии открылся 81-й Венецианский кинофестиваль
Фестиваль начался с показа сиквела комедийного фильма ужасов 1988 года "Битлджус" Тима Бертона. В новой ленте к своим ролям вернулись Майкл Китон, Вайнона Райдер и Кэтрин О'Хара. Картина войдет во внеконкурсную программу.
На фото: Моника Беллуччи, которая также в касте киноленты, и Тим Бертон на премьере фильма "Битлджус Битлджус".
Фестиваль начался с показа сиквела комедийного фильма ужасов 1988 года "Битлджус" Тима Бертона. В новой ленте к своим ролям вернулись Майкл Китон, Вайнона Райдер и Кэтрин О'Хара. Картина войдет во внеконкурсную программу.
На фото: Моника Беллуччи, которая также в касте киноленты, и Тим Бертон на премьере фильма "Битлджус Битлджус".
Вайнона Райдер в новой картине Бертона, как и в хите 80-х, сыграла Лидию Дитц. На красной ковровой дорожке актриса появилась в элегантном и экстравагантном одновременно черно-белом наряде Chanel.
Вайнона Райдер в новой картине Бертона, как и в хите 80-х, сыграла Лидию Дитц. На красной ковровой дорожке актриса появилась в элегантном и экстравагантном одновременно черно-белом наряде Chanel.
Роль дочери героини Райдер исполнила Дженна Ортега. Для церемонии открытия киносмотра она выбрала ярко красное платье Dior с открытой спиной, вырезами на талии и такой же пышной, как у Вайноны, юбкой.
Роль дочери героини Райдер исполнила Дженна Ортега. Для церемонии открытия киносмотра она выбрала ярко красное платье Dior с открытой спиной, вырезами на талии и такой же пышной, как у Вайноны, юбкой.
На презентации программы директор кинобиеннале Антонио Барбера заявил, что нынешний смотр отличает обилие фильмов с увеличенным хронометражем. Так, вне конкурса покажут семь серий нового сериала Альфонсо Куарона. В главной роли "Дисклеймера" снялась Кейт Бланшетт.
Актриса появилась перед зрителями, журналистами и коллегами в обтягивающем платье цвета металлик. Звезда может себе позволить такой наряд — в 55 лет у нее великолепная фигура.
На презентации программы директор кинобиеннале Антонио Барбера заявил, что нынешний смотр отличает обилие фильмов с увеличенным хронометражем. Так, вне конкурса покажут семь серий нового сериала Альфонсо Куарона. В главной роли "Дисклеймера" снялась Кейт Бланшетт.
Актриса появилась перед зрителями, журналистами и коллегами в обтягивающем платье цвета металлик. Звезда может себе позволить такой наряд — в 55 лет у нее великолепная фигура.
Награду киносмотра за карьерные достижения получат американская киноактриса Сигурни Уивер, звезда "Аватара" и "Чужого", и австралийский режиссер Питер Уир, автор "Шоу Трумана" и "Общества мертвых поэтов".
На фото: Сигурни Уивер.
Награду киносмотра за карьерные достижения получат американская киноактриса Сигурни Уивер, звезда "Аватара" и "Чужого", и австралийский режиссер Питер Уир, автор "Шоу Трумана" и "Общества мертвых поэтов".
На фото: Сигурни Уивер.
Одной из самых ярких гостей Венецианского кинофестиваля стала 30-летняя Тейлор Расселл. Она появилась на премьере в белом винтажном платье Chanel из коллекции 1993 года. Наряд первой продемонстрировала на подиуме Клаудия Шиффер.
Одной из самых ярких гостей Венецианского кинофестиваля стала 30-летняя Тейлор Расселл. Она появилась на премьере в белом винтажном платье Chanel из коллекции 1993 года. Наряд первой продемонстрировала на подиуме Клаудия Шиффер.
Эми Джексон облачилась в полупрозрачное черное платье с оголенными плечами и спиной — образ роковой красотки.
Эми Джексон облачилась в полупрозрачное черное платье с оголенными плечами и спиной — образ роковой красотки.
Абсолютная противоположность Джексон — наряд итальянской топ-модели Мариякарлы Босконо. Белое летящее платье с высоким разрезом и суровые высокие черные сапоги — смело и эксцентрично.
Абсолютная противоположность Джексон — наряд итальянской топ-модели Мариякарлы Босконо. Белое летящее платье с высоким разрезом и суровые высокие черные сапоги — смело и эксцентрично.
Уиллем Дефо предпочел классический наряд, а его жена Джада Колагранде — платье макси цвета переспелой вишни, дополненное серебристым поясом. Прекрасный выбор для яркой и смуглой брюнетки.
Уиллем Дефо предпочел классический наряд, а его жена Джада Колагранде — платье макси цвета переспелой вишни, дополненное серебристым поясом. Прекрасный выбор для яркой и смуглой брюнетки.