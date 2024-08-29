Лучшие наряды звезд: открытие Венецианского кинофестиваля

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Фестиваль начался с показа сиквела комедийного фильма ужасов 1988 года "Битлджус" Тима Бертона. В новой ленте к своим ролям вернулись Майкл Китон, Вайнона Райдер и Кэтрин О'Хара. Картина войдет во внеконкурсную программу.

На фото: Моника Беллуччи, которая также в касте киноленты, и Тим Бертон на премьере фильма "Битлджус Битлджус".