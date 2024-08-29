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Лучшие наряды звезд: открытие Венецианского кинофестиваля - РИА Новости, 30.08.2024
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Культура
 
14:15 29.08.2024 (обновлено: 10:18 30.08.2024)
https://ria.ru/20240829/kinofestival-1969160866.html
Лучшие наряды звезд: открытие Венецианского кинофестиваля
Лучшие наряды звезд: открытие Венецианского кинофестиваля - РИА Новости, 30.08.2024
Лучшие наряды звезд: открытие Венецианского кинофестиваля
На острове Лидо открылся 81-й Венецианский кинофестиваль. В основной конкурсной программе — фильмы Педро Альмодовара, Луки Гуаданьино и Тодда Филлипса. Кто из... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-29T14:15
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фото
культура
венецианский кинофестиваль
тим бертон
сигурни уивер
педро альмодовар
chanel
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. На острове Лидо открылся 81-й Венецианский кинофестиваль. В основной конкурсной программе — фильмы Педро Альмодовара, Луки Гуаданьино и Тодда Филлипса. Кто из звезд приехал в этом году на смотр в Италию — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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4.7
96
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фото, фото, венецианский кинофестиваль, тим бертон, сигурни уивер, педро альмодовар, chanel, кино и сериалы, италия, знаменитости
Фото, Культура, Венецианский кинофестиваль, Тим Бертон, Сигурни Уивер, Педро Альмодовар, Chanel, Кино и сериалы, Италия, Знаменитости
Лучшие наряды звезд: открытие Венецианского кинофестиваля

В Италии открылся 81-й Венецианский кинофестиваль

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. На острове Лидо открылся 81-й Венецианский кинофестиваль. В основной конкурсной программе — фильмы Педро Альмодовара, Луки Гуаданьино и Тодда Филлипса. Кто из звезд приехал в этом году на смотр в Италию — в фотоленте РИА Новости.
© AP Photo / Vianney Le Caer

Фестиваль начался с показа сиквела комедийного фильма ужасов 1988 года "Битлджус" Тима Бертона. В новой ленте к своим ролям вернулись Майкл Китон, Вайнона Райдер и Кэтрин О'Хара. Картина войдет во внеконкурсную программу.

На фото: Моника Беллуччи, которая также в касте киноленты, и Тим Бертон на премьере фильма "Битлджус Битлджус".

Моника Беллуччи и Тим Бертон на премьере фильма Битлджус Битлджус и церемонии открытия 81-го Венецианского кинофестиваля

Фестиваль начался с показа сиквела комедийного фильма ужасов 1988 года "Битлджус" Тима Бертона. В новой ленте к своим ролям вернулись Майкл Китон, Вайнона Райдер и Кэтрин О'Хара. Картина войдет во внеконкурсную программу.

На фото: Моника Беллуччи, которая также в касте киноленты, и Тим Бертон на премьере фильма "Битлджус Битлджус".

© AP Photo / Vianney Le Caer
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© AP Photo / Joel C Ryan

Вайнона Райдер в новой картине Бертона, как и в хите 80-х, сыграла Лидию Дитц. На красной ковровой дорожке актриса появилась в элегантном и экстравагантном одновременно черно-белом наряде Chanel.

Вайнона Райдер на премьере фильма Битлджус Битлджус и церемонии открытия 81-го Венецианского кинофестиваля

Вайнона Райдер в новой картине Бертона, как и в хите 80-х, сыграла Лидию Дитц. На красной ковровой дорожке актриса появилась в элегантном и экстравагантном одновременно черно-белом наряде Chanel.

© AP Photo / Joel C Ryan
2 из 9
© AP Photo / Vianney Le Caer

Роль дочери героини Райдер исполнила Дженна Ортега. Для церемонии открытия киносмотра она выбрала ярко красное платье Dior с открытой спиной, вырезами на талии и такой же пышной, как у Вайноны, юбкой.

Дженна Ортега на премьере фильма Битлджус Битлджус и церемонии открытия 81-го Венецианского кинофестиваля

Роль дочери героини Райдер исполнила Дженна Ортега. Для церемонии открытия киносмотра она выбрала ярко красное платье Dior с открытой спиной, вырезами на талии и такой же пышной, как у Вайноны, юбкой.

© AP Photo / Vianney Le Caer
3 из 9
© AP Photo / Joel C Ryan

На презентации программы директор кинобиеннале Антонио Барбера заявил, что нынешний смотр отличает обилие фильмов с увеличенным хронометражем. Так, вне конкурса покажут семь серий нового сериала Альфонсо Куарона. В главной роли "Дисклеймера" снялась Кейт Бланшетт.

Актриса появилась перед зрителями, журналистами и коллегами в обтягивающем платье цвета металлик. Звезда может себе позволить такой наряд — в 55 лет у нее великолепная фигура.

Кейт Бланшетт на премьере фильма Битлджус Битлджус и церемонии открытия 81-го Венецианского кинофестиваля

На презентации программы директор кинобиеннале Антонио Барбера заявил, что нынешний смотр отличает обилие фильмов с увеличенным хронометражем. Так, вне конкурса покажут семь серий нового сериала Альфонсо Куарона. В главной роли "Дисклеймера" снялась Кейт Бланшетт.

Актриса появилась перед зрителями, журналистами и коллегами в обтягивающем платье цвета металлик. Звезда может себе позволить такой наряд — в 55 лет у нее великолепная фигура.

© AP Photo / Joel C Ryan
4 из 9
© AP Photo / Vianney Le Caer

Награду киносмотра за карьерные достижения получат американская киноактриса Сигурни Уивер, звезда "Аватара" и "Чужого", и австралийский режиссер Питер Уир, автор "Шоу Трумана" и "Общества мертвых поэтов".

На фото: Сигурни Уивер.

Сигурни Уивер на премьере фильма Битлджус Битлджус и церемонии открытия 81-го Венецианского кинофестиваля

Награду киносмотра за карьерные достижения получат американская киноактриса Сигурни Уивер, звезда "Аватара" и "Чужого", и австралийский режиссер Питер Уир, автор "Шоу Трумана" и "Общества мертвых поэтов".

На фото: Сигурни Уивер.

© AP Photo / Vianney Le Caer
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© AP Photo / Vianney Le Caer

Одной из самых ярких гостей Венецианского кинофестиваля стала 30-летняя Тейлор Расселл. Она появилась на премьере в белом винтажном платье Chanel из коллекции 1993 года. Наряд первой продемонстрировала на подиуме Клаудия Шиффер.

Тейлор Рассел на премьере фильма Битлджус Битлджус и церемонии открытия 81-го Венецианского кинофестиваля

Одной из самых ярких гостей Венецианского кинофестиваля стала 30-летняя Тейлор Расселл. Она появилась на премьере в белом винтажном платье Chanel из коллекции 1993 года. Наряд первой продемонстрировала на подиуме Клаудия Шиффер.

© AP Photo / Vianney Le Caer
6 из 9
© AP Photo / Joel C Ryan

Эми Джексон облачилась в полупрозрачное черное платье с оголенными плечами и спиной — образ роковой красотки.

Эми Джексон на премьере фильма Битлджус Битлджус и церемонии открытия 81-го Венецианского кинофестиваля

Эми Джексон облачилась в полупрозрачное черное платье с оголенными плечами и спиной — образ роковой красотки.

© AP Photo / Joel C Ryan
7 из 9
© AP Photo / Vianney Le Caer

Абсолютная противоположность Джексон — наряд итальянской топ-модели Мариякарлы Босконо. Белое летящее платье с высоким разрезом и суровые высокие черные сапоги — смело и эксцентрично.

Мариякарла Босконо на премьере фильма Битлджус Битлджус и церемонии открытия 81-го Венецианского кинофестиваля

Абсолютная противоположность Джексон — наряд итальянской топ-модели Мариякарлы Босконо. Белое летящее платье с высоким разрезом и суровые высокие черные сапоги — смело и эксцентрично.

© AP Photo / Vianney Le Caer
8 из 9
© AP Photo / Joel C Ryan

Уиллем Дефо предпочел классический наряд, а его жена Джада Колагранде — платье макси цвета переспелой вишни, дополненное серебристым поясом. Прекрасный выбор для яркой и смуглой брюнетки.

Уиллем Дефо и Джада Колагранде на премьере фильма Битлджус Битлджус и церемонии открытия 81-го Венецианского кинофестиваля

Уиллем Дефо предпочел классический наряд, а его жена Джада Колагранде — платье макси цвета переспелой вишни, дополненное серебристым поясом. Прекрасный выбор для яркой и смуглой брюнетки.

© AP Photo / Joel C Ryan
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КультураФотоВенецианский кинофестивальТим БертонСигурни УиверПедро АльмодоварChanelКино и сериалыИталияЗнаменитости
 
 
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