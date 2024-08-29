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В Киеве задержали подозреваемого в поджоге полицейских автомобилей - РИА Новости, 29.08.2024
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18:37 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/kiev-1969310543.html
В Киеве задержали подозреваемого в поджоге полицейских автомобилей
В Киеве задержали подозреваемого в поджоге полицейских автомобилей - РИА Новости, 29.08.2024
В Киеве задержали подозреваемого в поджоге полицейских автомобилей
В Киеве задержан мужчина, который подозревается в поджоге автомобилей полицейских, сообщила в четверг пресс-служба столичного отделения нацполиции Украины. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T18:37
2024-08-29T18:37
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В Киеве задержан мужчина, который подозревается в поджоге автомобилей полицейских, сообщила в четверг пресс-служба столичного отделения нацполиции Украины. "Вблизи Дарницкого управления полиции в городе Киеве неизвестный совершил поджог сразу двух полицейских автомобилей... Правоохранители задержали поджигателя полицейских авто, вместо обещанных тысяч долларов – ноль денег и тюремный срок", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции Киева. Из сообщения следует, что поджигателем оказался двадцатилетний киевлянин, чье имя не называется. В ведомстве утверждают, что задержанный якобы выполнял заказ неизвестных лиц, предложивших ему в Telegram-канале за поджог с повреждением транспорта правоохранителей вознаграждение в 6 тысяч долларов. В полиции утонили, что после успешного поджога автомобилей нарушитель не получил обещанное вознаграждение. За содеянное ему теперь грозит до 10 лет тюрьмы. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Также СМИ сообщали об участившихся поджогах релейных шкафов на украинских железных дорогах. По данным журналистов, подобные инциденты происходили в Одесской, Черкасской и Николаевской областях, а также в Киеве и других городах.
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967468740.html
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в мире, киев, украина
В мире, Киев, Украина
В Киеве задержали подозреваемого в поджоге полицейских автомобилей

В Киеве задержали мужчину, поджигавшего автомобили полицейских

© РИА Новости / Антон ДенисовПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В Киеве задержан мужчина, который подозревается в поджоге автомобилей полицейских, сообщила в четверг пресс-служба столичного отделения нацполиции Украины.
"Вблизи Дарницкого управления полиции в городе Киеве неизвестный совершил поджог сразу двух полицейских автомобилей... Правоохранители задержали поджигателя полицейских авто, вместо обещанных тысяч долларов – ноль денег и тюремный срок", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции Киева.
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Из сообщения следует, что поджигателем оказался двадцатилетний киевлянин, чье имя не называется. В ведомстве утверждают, что задержанный якобы выполнял заказ неизвестных лиц, предложивших ему в Telegram-канале за поджог с повреждением транспорта правоохранителей вознаграждение в 6 тысяч долларов. В полиции утонили, что после успешного поджога автомобилей нарушитель не получил обещанное вознаграждение. За содеянное ему теперь грозит до 10 лет тюрьмы.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Также СМИ сообщали об участившихся поджогах релейных шкафов на украинских железных дорогах. По данным журналистов, подобные инциденты происходили в Одесской, Черкасской и Николаевской областях, а также в Киеве и других городах.
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