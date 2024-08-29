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Суд в Москве 3 сентября рассмотрит дело экс-менеджеров завода "Телта"

Суд в Москве 3 сентября рассмотрит дело экс-менеджеров завода "Телта" - РИА Новости, 29.08.2024

Суд в Москве 3 сентября рассмотрит дело экс-менеджеров завода "Телта"

Таганский суд Москвы 3 сентября приступит к рассмотрению уголовного дела бывших топ-менеджеров завода "Телта" о хищении 33 миллионов рублей, полученных по... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T05:05

2024-08-29T05:05

2024-08-29T05:18

происшествия

россия

китай

вадим шамарин

игорь морозов

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

дело экс-замминистра обороны булгакова

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Таганский суд Москвы 3 сентября приступит к рассмотрению уголовного дела бывших топ-менеджеров завода "Телта" о хищении 33 миллионов рублей, полученных по контракту за поставку телефонных аппаратов для нужд Минобороны, двое из них проходят по делу о даче взятки генералу Вадиму Шамарину, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание по делу (Алексея) Высокова, (Елены) Гришиной, (Игоря) Морозова, (Алексея) Пальмова назначено на 3 сентября", — сказала собеседница агентства. Как следует из документа, который есть у РИА Новости, ГВСУ СК России 2 июня 2023 года возбудило уголовное дело по факту хищения 33 миллионов в период 2014-2023 годов при поставках пермским телефонным заводом "Телта" аппаратов для нужд Минобороны. На скамье подсудимых четверо: бывшие замгендиректора по производству и сбыту завода "Телта" Алексей Высоков, главный бухгалтер Елена Гришина, акционер завода Игорь Морозов, а также ведущий специалист 746-го военного представительства Минобороны Алексей Пальмов. Им предъявлено обвинение в мошенничестве путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, с использованием служебного положения на 33 миллиона рублей. По версия следствия, Минобороны заключило контракт с заводом "Телта" на поставку телефонных аппаратов, однако в МО посчитали, что завод не сам изготовил трубки, а закупил их в Китае и продал под видом собственной продукции. Следствие считает, что в результате этого фигуранты получили прибыль 33 миллиона рублей. Фигуранты были задержаны. Официальный представитель СК Светлана Петренко 23 мая сообщила, что Высокову и Гришиной предъявлены обвинения о даче взятки в размере 36 миллионов рублей арестованному начальнику главного управления связи ВС России Вадиму Шамарину. В материалах указывалось, что он оказывал заводу общее покровительство при получении госконтрактов от Минобороны. Оба признали вину, дали показания на Шамарина и активно сотрудничают со следствием. Сам же Шамарин признал вину частично — в получении 19 миллионов рублей. Он также находится под стражей. Высоков, Гришина и Морозов находятся под стражей, Пальмова же следователь отпустил под подписку о невыезде.

https://ria.ru/20240809/shamarin-1965213661.html

https://ria.ru/20240828/delo-1968878859.html

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происшествия, россия, китай, вадим шамарин, игорь морозов, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), дело экс-замминистра обороны булгакова, москва