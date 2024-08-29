https://ria.ru/20240829/khimki-1969253225.html

Более 50 педагогов Химок отмечены на конференции за успехи в работе

Более 50 педагогов Химок отмечены на конференции за успехи в работе - РИА Новости, 29.08.2024

Более 50 педагогов Химок отмечены на конференции за успехи в работе

В преддверии нового учебного года в городском округе Химки провели ежегодную августовскую педагогическую конференцию, за значительные успехи в работе были... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T15:12

2024-08-29T15:12

2024-08-29T15:12

химки (городской округ в московской области)

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

сходня

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В преддверии нового учебного года в городском округе Химки провели ежегодную августовскую педагогическую конференцию, за значительные успехи в работе были отмечены более 50 педагогов, сообщает пресс-служба администрации горокруга. Мероприятие объединило более 200 участников — директоров школ, учителей, представителей профильных подразделений администрации, депутатов местного совета. С напутственным словом к участникам конференции обратился глава Химок Дмитрий Волошин. "Вопросы образования и наставничества – это всегда обращение к нашему будущему. Опираясь на знания и опыт наших педагогов, мы продолжаем формирование системы образования – это одна из наших первоочередных и глобальных задач. Мы понимаем, что для комфортного обучения важна каждая деталь, поэтому совместно с руководством школ прорабатываем каждый вопрос, уделяем этому особое внимание", — цитирует пресс-служба Волошина. Всего в рамках конференции за значительные успехи в работе были отмечены более 50 педагогов, за плечами которых высокие достижения в работе. Они стали наставниками для школьников, которые получили максимальный результат на ЕГЭ. В этом году число стобалльников в Химках увеличилось вдвое. На ЕГЭ по русскому языку, математике, физике, химии, литературе и английскому языку наивысший балл получили 25 выпускников. Трое ребят получили по 100 баллов сразу по двум предметам. В Химках работает свыше 1,5 тысячи учителей. Это молодые педагоги, которые только начинают свой профессиональный путь и квалифицированные опытные сотрудники с многолетним стажем. Для учителей предусмотрена ежемесячная выплата в размере 20 тысяч рублей на компенсацию аренды жилья из бюджета Московской области. В округе реализуется программа "Социальная ипотека", действуют различные льготы и меры поддержки. Большая работе ведется и в сфере строительства новых учреждений образования. В этом году после капитального ремонта свои двери для 150 учеников откроет гимназия №23 в Сходне. Также в этом году в округе дали старт строительству школы и детского сада в квартале Ивакино, продолжается реконструкция детского сада "Радуга" на Юбилейном проспекте и дошкольного отделения при лицее №7 на улице Ватутина.

https://ria.ru/20240827/khimki-1968727496.html

https://ria.ru/20240822/voloshin--1967882818.html

химки (городской округ в московской области)

сходня

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области), дмитрий волошин (глава городского округа химки), сходня