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Более 50 педагогов Химок отмечены на конференции за успехи в работе - РИА Новости, 29.08.2024
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15:12 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/khimki-1969253225.html
Более 50 педагогов Химок отмечены на конференции за успехи в работе
Более 50 педагогов Химок отмечены на конференции за успехи в работе - РИА Новости, 29.08.2024
Более 50 педагогов Химок отмечены на конференции за успехи в работе
В преддверии нового учебного года в городском округе Химки провели ежегодную августовскую педагогическую конференцию, за значительные успехи в работе были... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T15:12
2024-08-29T15:12
химки (городской округ в московской области)
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
сходня
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В преддверии нового учебного года в городском округе Химки провели ежегодную августовскую педагогическую конференцию, за значительные успехи в работе были отмечены более 50 педагогов, сообщает пресс-служба администрации горокруга. Мероприятие объединило более 200 участников — директоров школ, учителей, представителей профильных подразделений администрации, депутатов местного совета. С напутственным словом к участникам конференции обратился глава Химок Дмитрий Волошин. "Вопросы образования и наставничества – это всегда обращение к нашему будущему. Опираясь на знания и опыт наших педагогов, мы продолжаем формирование системы образования – это одна из наших первоочередных и глобальных задач. Мы понимаем, что для комфортного обучения важна каждая деталь, поэтому совместно с руководством школ прорабатываем каждый вопрос, уделяем этому особое внимание", — цитирует пресс-служба Волошина. Всего в рамках конференции за значительные успехи в работе были отмечены более 50 педагогов, за плечами которых высокие достижения в работе. Они стали наставниками для школьников, которые получили максимальный результат на ЕГЭ. В этом году число стобалльников в Химках увеличилось вдвое. На ЕГЭ по русскому языку, математике, физике, химии, литературе и английскому языку наивысший балл получили 25 выпускников. Трое ребят получили по 100 баллов сразу по двум предметам. В Химках работает свыше 1,5 тысячи учителей. Это молодые педагоги, которые только начинают свой профессиональный путь и квалифицированные опытные сотрудники с многолетним стажем. Для учителей предусмотрена ежемесячная выплата в размере 20 тысяч рублей на компенсацию аренды жилья из бюджета Московской области. В округе реализуется программа "Социальная ипотека", действуют различные льготы и меры поддержки. Большая работе ведется и в сфере строительства новых учреждений образования. В этом году после капитального ремонта свои двери для 150 учеников откроет гимназия №23 в Сходне. Также в этом году в округе дали старт строительству школы и детского сада в квартале Ивакино, продолжается реконструкция детского сада "Радуга" на Юбилейном проспекте и дошкольного отделения при лицее №7 на улице Ватутина.
https://ria.ru/20240827/khimki-1968727496.html
https://ria.ru/20240822/voloshin--1967882818.html
химки (городской округ в московской области)
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химки (городской округ в московской области), дмитрий волошин (глава городского округа химки), сходня
Химки (городской округ в Московской области), Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Сходня

Более 50 педагогов Химок отмечены на конференции за успехи в работе

© Фото : пресс-служба администрации ХимокБолее 50 педагогов Химок отмечены на конференции за успехи в работе
Более 50 педагогов Химок отмечены на конференции за успехи в работе - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото : пресс-служба администрации Химок
Более 50 педагогов Химок отмечены на конференции за успехи в работе
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В преддверии нового учебного года в городском округе Химки провели ежегодную августовскую педагогическую конференцию, за значительные успехи в работе были отмечены более 50 педагогов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Мероприятие объединило более 200 участников — директоров школ, учителей, представителей профильных подразделений администрации, депутатов местного совета. С напутственным словом к участникам конференции обратился глава Химок Дмитрий Волошин.
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"Вопросы образования и наставничества – это всегда обращение к нашему будущему. Опираясь на знания и опыт наших педагогов, мы продолжаем формирование системы образования – это одна из наших первоочередных и глобальных задач. Мы понимаем, что для комфортного обучения важна каждая деталь, поэтому совместно с руководством школ прорабатываем каждый вопрос, уделяем этому особое внимание", — цитирует пресс-служба Волошина.
Всего в рамках конференции за значительные успехи в работе были отмечены более 50 педагогов, за плечами которых высокие достижения в работе. Они стали наставниками для школьников, которые получили максимальный результат на ЕГЭ. В этом году число стобалльников в Химках увеличилось вдвое. На ЕГЭ по русскому языку, математике, физике, химии, литературе и английскому языку наивысший балл получили 25 выпускников. Трое ребят получили по 100 баллов сразу по двум предметам.
В Химках работает свыше 1,5 тысячи учителей. Это молодые педагоги, которые только начинают свой профессиональный путь и квалифицированные опытные сотрудники с многолетним стажем. Для учителей предусмотрена ежемесячная выплата в размере 20 тысяч рублей на компенсацию аренды жилья из бюджета Московской области. В округе реализуется программа "Социальная ипотека", действуют различные льготы и меры поддержки.
Большая работе ведется и в сфере строительства новых учреждений образования. В этом году после капитального ремонта свои двери для 150 учеников откроет гимназия №23 в Сходне. Также в этом году в округе дали старт строительству школы и детского сада в квартале Ивакино, продолжается реконструкция детского сада "Радуга" на Юбилейном проспекте и дошкольного отделения при лицее №7 на улице Ватутина.
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Волошин проверил готовность школ Химок к новому учебному году
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Химки (городской округ в Московской области)Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки)Сходня
 
 
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