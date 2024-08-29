https://ria.ru/20240829/khamstvo-1969277641.html

Член СПЧ: более 65% учителей сталкиваются с хамством учеников и родителей

Член СПЧ: более 65% учителей сталкиваются с хамством учеников и родителей - РИА Новости, 29.08.2024

Член СПЧ: более 65% учителей сталкиваются с хамством учеников и родителей

Более 65% учителей сталкиваются с хамством, дерзостью, срывом уроков со стороны учеников, а также дискредитацией их профессиональной деятельности со стороны... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T16:27

2024-08-29T16:27

2024-08-29T16:27

общество

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Более 65% учителей сталкиваются с хамством, дерзостью, срывом уроков со стороны учеников, а также дискредитацией их профессиональной деятельности со стороны родителей, сообщила член СПЧ Екатерина Сморода. "Мы очень много общаемся с учителями, с директорами образовательных организаций, где слушаем их мнение… Мы провели очень большой, серьезный опрос, в котором приняли участие более 1000 учителей из различных регионов РФ… более 65% учителей сталкиваются с хамством, дерзостью, со срывом уроков со стороны учеников", - заявила Сморода в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на тему "Ко Дню знаний: реализация поручений президента РФ в сфере образования". Она отметила, что помимо учеников такое отношение к учителям встречается и со стороны родителей, они пытаются оспорить профессиональную деятельность педагогов. "Практически 50% учителей считают, что существующих правовых механизмов (защиты их чести и достоинства) недостаточно… 25% сомневаются в достаточности существующих механизмов, а 15% вообще о них не знают", - подчеркнула член СПЧ. Кроме того, 90% учителей считают, что за дискредитацию их профессиональной деятельности нужно привлекать к ответственности. Практически 40% педагогов не знают, как защищать свою честь и достоинство. "И 87% учителей считают, что если им будет предоставляться бесплатная юридическая помощь, то им было бы гораздо проще защищать свое доброе имя, свою профессиональную деятельность и добросовестный труд", - добавила Сморода. -0-

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество