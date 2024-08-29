В Югре отмечают День работника нефтяной и газовой промышленности
© Фото : Руслан Кухарук/TelegramМероприятие, приуроченное ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности в Ханты-Мансийском автономном округе
Мероприятие, приуроченное ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности в Ханты-Мансийском автономном округе
ТЮМЕНЬ, 29 авг – РИА Новости. Мероприятия, приуроченные ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности и к 60-летию с начала промышленной добычи нефти в Западной Сибири, начались в среду в Ханты-Мансийском автономном округе.
День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается 1 сентября. Комплекс "Мемориальные плиты "Звезды Югры" открыт в 2004 году для увековечения памяти выдающихся деятелей, трудовых коллективов, организаций автономного округа, а также значимых мест и событий, оказавших значительное влияние на становление и развитие региона. Со дня открытия на фасаде Музея геологии, нефти и газа установлено 56 памятных плит, ещё одна памятная плита "Звезды Югры" – Самотлорского месторождения, передана в Нижневартовск.
"Дали старт мероприятиям в честь Дня работника нефтяной и газовой промышленности. В этом году они приурочены к 60-летию с начала промышленной добычи нефти в Западной Сибири… На мемориале "Звезды Югры" сегодня зажглись именные звезды Валентина Ивановича Хлюпина, посвятившего жизнь Самотлору, и Николая Петровича Захарченко, одного из первых руководителей "Сургутнефтегаза", - сообщил врио губернатор округа Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.
Также в среду состоялось чествование призёров и победителей ежегодного конкурса "Чёрное золото Югры", который проводится для стимулирования предприятий на эффективное производство, сохранение окружающей природной среды, сотрудничество с коренным малочисленным народами Севера, повышения престижа профессий и профессионального потенциала работников нефтегазовой отрасли.
В конкурсе традиционно участвуют геологоразведочные, нефтегазосервисные, нефтегазодобывающие и нефтегазоперерабатывающие предприятия. Главная награда конкурса – у ПАО "Сургутнефтегаз" за победу в номинации "Компания года". Лучшим нефтегазосервисным предприятием названа компания ООО "Катобьнефть". В целом награждены 78 победителей и призеров в персональных и коллективных номинациях. Врио губернатора вручил 33 государственные и окружные награды.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является основным нефтедобывающим регионом России. С начала разработки нефтяных месторождений, с 1964 года, на территории округа добыто 12,9 миллиарда тонн нефти. В 2023 году в округе добыли 216 миллионов тонн нефти, что составляет 40,7% общероссийской добычи, 31,5 миллиарда кубических метров природного и попутного газа. Уровень рационального использования попутного нефтяного газа достиг 95,8%, что соответствует российским экологическим стандартам.
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