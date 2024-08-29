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В Югре отмечают День работника нефтяной и газовой промышленности - РИА Новости, 29.08.2024
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10:04 29.08.2024 (обновлено: 12:03 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/jugra-1969136212.html
В Югре отмечают День работника нефтяной и газовой промышленности
В Югре отмечают День работника нефтяной и газовой промышленности - РИА Новости, 29.08.2024
В Югре отмечают День работника нефтяной и газовой промышленности
Мероприятия, приуроченные ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности и к 60-летию с начала промышленной добычи нефти в Западной Сибири, начались в среду РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T10:04
2024-08-29T12:03
западная сибирь
нижневартовск
руслан кухарук
сургутнефтегаз
югра
общество
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ТЮМЕНЬ, 29 авг – РИА Новости. Мероприятия, приуроченные ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности и к 60-летию с начала промышленной добычи нефти в Западной Сибири, начались в среду в Ханты-Мансийском автономном округе. День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается 1 сентября. Комплекс "Мемориальные плиты "Звезды Югры" открыт в 2004 году для увековечения памяти выдающихся деятелей, трудовых коллективов, организаций автономного округа, а также значимых мест и событий, оказавших значительное влияние на становление и развитие региона. Со дня открытия на фасаде Музея геологии, нефти и газа установлено 56 памятных плит, ещё одна памятная плита "Звезды Югры" – Самотлорского месторождения, передана в Нижневартовск. "Дали старт мероприятиям в честь Дня работника нефтяной и газовой промышленности. В этом году они приурочены к 60-летию с начала промышленной добычи нефти в Западной Сибири… На мемориале "Звезды Югры" сегодня зажглись именные звезды Валентина Ивановича Хлюпина, посвятившего жизнь Самотлору, и Николая Петровича Захарченко, одного из первых руководителей "Сургутнефтегаза", - сообщил врио губернатор округа Руслан Кухарук в своем Telegram-канале. Также в среду состоялось чествование призёров и победителей ежегодного конкурса "Чёрное золото Югры", который проводится для стимулирования предприятий на эффективное производство, сохранение окружающей природной среды, сотрудничество с коренным малочисленным народами Севера, повышения престижа профессий и профессионального потенциала работников нефтегазовой отрасли. В конкурсе традиционно участвуют геологоразведочные, нефтегазосервисные, нефтегазодобывающие и нефтегазоперерабатывающие предприятия. Главная награда конкурса – у ПАО "Сургутнефтегаз" за победу в номинации "Компания года". Лучшим нефтегазосервисным предприятием названа компания ООО "Катобьнефть". В целом награждены 78 победителей и призеров в персональных и коллективных номинациях. Врио губернатора вручил 33 государственные и окружные награды. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является основным нефтедобывающим регионом России. С начала разработки нефтяных месторождений, с 1964 года, на территории округа добыто 12,9 миллиарда тонн нефти. В 2023 году в округе добыли 216 миллионов тонн нефти, что составляет 40,7% общероссийской добычи, 31,5 миллиарда кубических метров природного и попутного газа. Уровень рационального использования попутного нефтяного газа достиг 95,8%, что соответствует российским экологическим стандартам.
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западная сибирь, нижневартовск, руслан кухарук, сургутнефтегаз, югра, общество
Западная Сибирь, Нижневартовск, Руслан Кухарук, Сургутнефтегаз, Югра, Общество

В Югре отмечают День работника нефтяной и газовой промышленности

© Фото : Руслан Кухарук/TelegramМероприятие, приуроченное ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности в Ханты-Мансийском автономном округе
Мероприятие, приуроченное ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности в Ханты-Мансийском автономном округе - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото : Руслан Кухарук/Telegram
Мероприятие, приуроченное ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности в Ханты-Мансийском автономном округе
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ТЮМЕНЬ, 29 авг – РИА Новости. Мероприятия, приуроченные ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности и к 60-летию с начала промышленной добычи нефти в Западной Сибири, начались в среду в Ханты-Мансийском автономном округе.
День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается 1 сентября. Комплекс "Мемориальные плиты "Звезды Югры" открыт в 2004 году для увековечения памяти выдающихся деятелей, трудовых коллективов, организаций автономного округа, а также значимых мест и событий, оказавших значительное влияние на становление и развитие региона. Со дня открытия на фасаде Музея геологии, нефти и газа установлено 56 памятных плит, ещё одна памятная плита "Звезды Югры" – Самотлорского месторождения, передана в Нижневартовск.
ВРИО губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук на пленарной сессии: Пространство будущего: Уральско-Сибирский макрорегион на выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Руслан Кухарук представил на ВДНХ перспективные проекты Югры
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"Дали старт мероприятиям в честь Дня работника нефтяной и газовой промышленности. В этом году они приурочены к 60-летию с начала промышленной добычи нефти в Западной Сибири… На мемориале "Звезды Югры" сегодня зажглись именные звезды Валентина Ивановича Хлюпина, посвятившего жизнь Самотлору, и Николая Петровича Захарченко, одного из первых руководителей "Сургутнефтегаза", - сообщил врио губернатор округа Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.
Также в среду состоялось чествование призёров и победителей ежегодного конкурса "Чёрное золото Югры", который проводится для стимулирования предприятий на эффективное производство, сохранение окружающей природной среды, сотрудничество с коренным малочисленным народами Севера, повышения престижа профессий и профессионального потенциала работников нефтегазовой отрасли.
В конкурсе традиционно участвуют геологоразведочные, нефтегазосервисные, нефтегазодобывающие и нефтегазоперерабатывающие предприятия. Главная награда конкурса – у ПАО "Сургутнефтегаз" за победу в номинации "Компания года". Лучшим нефтегазосервисным предприятием названа компания ООО "Катобьнефть". В целом награждены 78 победителей и призеров в персональных и коллективных номинациях. Врио губернатора вручил 33 государственные и окружные награды.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является основным нефтедобывающим регионом России. С начала разработки нефтяных месторождений, с 1964 года, на территории округа добыто 12,9 миллиарда тонн нефти. В 2023 году в округе добыли 216 миллионов тонн нефти, что составляет 40,7% общероссийской добычи, 31,5 миллиарда кубических метров природного и попутного газа. Уровень рационального использования попутного нефтяного газа достиг 95,8%, что соответствует российским экологическим стандартам.
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Западная СибирьНижневартовскРуслан КухарукСургутнефтегазЮграОбщество
 
 
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