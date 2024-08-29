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Израиль нанес удар по военным зданиям "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 29.08.2024
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12:01 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/izrail-1969181022.html
Израиль нанес удар по военным зданиям "Хезболлы" на юге Ливана
Израиль нанес удар по военным зданиям "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 29.08.2024
Израиль нанес удар по военным зданиям "Хезболлы" на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по военным сооружениям шиитской ливанской группировки "Хезболлах" в районе Кфар-Кила на юге Ливана, сообщила в... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T12:01
2024-08-29T12:01
в мире
израиль
ливан
сирия
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по военным сооружениям шиитской ливанской группировки "Хезболлах" в районе Кфар-Кила на юге Ливана, сообщила в четверг пресс-служба армии в Telegram-канале. "ВВС Израиля атаковали военные сооружения террористической организации "Хезболлах" в районе Кфар-Кила на юге Ливана", - говорится в сообщении армии. В пресс-службе также добавили, что дополнительные удары были нанесены по району Ярин на юге Ливана. Также системы ПВО ЦАХАЛ перехватили беспилотник, выпущенный с территории Сирии. БПЛА не успел пересечь границу с Израилем, сообщений о пострадавших не поступало. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240828/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, ливан, сирия, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Ливан, Сирия, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израиль нанес удар по военным зданиям "Хезболлы" на юге Ливана

ЦАХАЛ нанес удар по военным сооружениям "Хезболлы" на юге Ливана

© AP Photo / Hassan AmmarДым на месте обстрела со стороны Израиля на территории Ливана
Дым на месте обстрела со стороны Израиля на территории Ливана - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Дым на месте обстрела со стороны Израиля на территории Ливана. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по военным сооружениям шиитской ливанской группировки "Хезболлах" в районе Кфар-Кила на юге Ливана, сообщила в четверг пресс-служба армии в Telegram-канале.
"ВВС Израиля атаковали военные сооружения террористической организации "Хезболлах" в районе Кфар-Кила на юге Ливана", - говорится в сообщении армии.
В пресс-службе также добавили, что дополнительные удары были нанесены по району Ярин на юге Ливана. Также системы ПВО ЦАХАЛ перехватили беспилотник, выпущенный с территории Сирии. БПЛА не успел пересечь границу с Израилем, сообщений о пострадавших не поступало.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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В миреИзраильЛиванСирияХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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