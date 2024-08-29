https://ria.ru/20240829/istrebiteli-1969345800.html

В США напомнили о рисках ускоренного обучения пилотов ВСУ, пишут СМИ

В США напомнили о рисках ускоренного обучения пилотов ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 29.08.2024

В США напомнили о рисках ускоренного обучения пилотов ВСУ, пишут СМИ

Американские чиновники на фоне потери переданного Украине истребителя F-16 напомнили о рисках, связанных с ускоренным обучением украинских пилотов, сообщает... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T22:49

2024-08-29T22:49

2024-08-29T22:49

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

владимир зеленский

владимир путин

сергей лавров

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Американские чиновники на фоне потери переданного Украине истребителя F-16 напомнили о рисках, связанных с ускоренным обучением украинских пилотов, сообщает газета Wall Street Journal. Ранее в четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Летчик Алексей Месь, согласно некрологу, погиб 26 августа во время выполнения боевого задания. Генштаб ВСУ позднее признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Как отмечает издание, американские чиновники указывали на опасность отправки на боевые задания пилотов, у которых нет опыта управления F-16. Месь и другие украинские летчики, подчеркивает Wall Street Journal, прошли ускоренное обучение управлению американскими истребителями. По словам одного из должностных лиц, речь идет о нестандартной программе обучения, с упором на конкретные миссии, которые пилотам, скорее всего, придется выполнять. "Откровенно говоря, риск все еще существует", - добавил чиновник. Владимир Зеленский на пресс-конференции 27 августа заявил, что днем ранее ВСУ применили истребители F-16 во время ударов ВС России, якобы самолетом сбивали ракеты и дроны. Зеленский тогда же вновь пожаловался, что помощи Запада мало. О прибытии истребителей F-16 на Украину Зеленский сообщал 4 августа. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что если Запад поставит F-16 киевскому режиму, то это ситуацию на поле боя не поменяет, эти самолеты ждет такая же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику - Россия будет их уничтожать. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240829/istrebitel-1969338642.html

https://ria.ru/20240816/kiev-1966438760.html

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россия

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