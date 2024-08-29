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Пентагон отказался подтвердить, что F-16 сбили украинской системой Patriot - РИА Новости, 29.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:19 29.08.2024 (обновлено: 22:23 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/istrebitel-1969343177.html
Пентагон отказался подтвердить, что F-16 сбили украинской системой Patriot
Пентагон отказался подтвердить, что F-16 сбили украинской системой Patriot - РИА Новости, 29.08.2024
Пентагон отказался подтвердить, что F-16 сбили украинской системой Patriot
Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в четверг отказалась подтвердить достоверность публикаций в СМИ о том, что Украина сбила... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T22:19
2024-08-29T22:23
специальная военная операция на украине
в мире
киев
министерство обороны сша
f-16
украина
вооруженные силы украины
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в четверг отказалась подтвердить достоверность публикаций в СМИ о том, что Украина сбила принадлежащий ей истребитель F-16 из собственной зенитной системы Patriot."Я не готова подтвердить эту информацию", - сказала Сингх в ходе брифинга, комментируя публикации в СМИ.Она добавила, что Киев не обращался к Вашингтону с запросом принять участие в расследовании инцидента с крушением переданного ему истребителя.Ранее в четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Летчик Алексей Месь, согласно некрологу, погиб в понедельник во время выполнения боевого задания. Генштаб ВСУ позднее признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия.
https://ria.ru/20240816/kiev-1966438760.html
киев
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в мире, киев, министерство обороны сша, f-16, украина, вооруженные силы украины, вашингтон (штат)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Министерство обороны США, F-16, Украина, Вооруженные силы Украины, Вашингтон (штат)
Пентагон отказался подтвердить, что F-16 сбили украинской системой Patriot

Пентагон отказался подтвердить, что F-16 ВСУ сбили украинской системой Patriot

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребители F-16 ВВС Украины
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребители F-16 ВВС Украины. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в четверг отказалась подтвердить достоверность публикаций в СМИ о том, что Украина сбила принадлежащий ей истребитель F-16 из собственной зенитной системы Patriot.
"Я не готова подтвердить эту информацию", - сказала Сингх в ходе брифинга, комментируя публикации в СМИ.
Она добавила, что Киев не обращался к Вашингтону с запросом принять участие в расследовании инцидента с крушением переданного ему истребителя.
Ранее в четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Летчик Алексей Месь, согласно некрологу, погиб в понедельник во время выполнения боевого задания. Генштаб ВСУ позднее признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевМинистерство обороны СШАF-16УкраинаВооруженные силы УкраиныВашингтон (штат)
 
 
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