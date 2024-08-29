https://ria.ru/20240829/istrebitel-1969343177.html

Пентагон отказался подтвердить, что F-16 сбили украинской системой Patriot

Пентагон отказался подтвердить, что F-16 сбили украинской системой Patriot - РИА Новости, 29.08.2024

Пентагон отказался подтвердить, что F-16 сбили украинской системой Patriot

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в четверг отказалась подтвердить достоверность публикаций в СМИ о том, что Украина сбила... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T22:19

2024-08-29T22:19

2024-08-29T22:23

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ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в четверг отказалась подтвердить достоверность публикаций в СМИ о том, что Украина сбила принадлежащий ей истребитель F-16 из собственной зенитной системы Patriot."Я не готова подтвердить эту информацию", - сказала Сингх в ходе брифинга, комментируя публикации в СМИ.Она добавила, что Киев не обращался к Вашингтону с запросом принять участие в расследовании инцидента с крушением переданного ему истребителя.Ранее в четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Летчик Алексей Месь, согласно некрологу, погиб в понедельник во время выполнения боевого задания. Генштаб ВСУ позднее признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия.

https://ria.ru/20240816/kiev-1966438760.html

киев

украина

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в мире, киев, министерство обороны сша, f-16, украина, вооруженные силы украины, вашингтон (штат)