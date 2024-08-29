https://ria.ru/20240829/irlandiya-1969196939.html

МИД Ирландии поддержит рекомендации ЕС о санкциях против Израиля

МИД Ирландии поддержит рекомендации ЕС о санкциях против Израиля - РИА Новости, 29.08.2024

МИД Ирландии поддержит рекомендации ЕС о санкциях против Израиля

Ирландия будет поддерживать рекомендации главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о введении санкций в отношении членов правительства Израиля и пособников израильских РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T12:51

2024-08-29T12:51

2024-08-29T12:51

в мире

израиль

ирландия

иерусалим

жозеп боррель

биньямин нетаньяху

евросоюз

хамас

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Ирландия будет поддерживать рекомендации главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о введении санкций в отношении членов правительства Израиля и пособников израильских поселенцев, сообщил в четверг министр иностранных дел Ирландии Михол Мартин. "Мы будем поддерживать рекомендации Жозепа Борреля о санкциях в отношении поселенческих организаций на Западном берегу реки Иордан, которые способствуют экспансии поселенцев, а также в отношении израильских министров", - сказал он журналистам в Брюсселе перед началом неформальной встречи министров иностранных дел ЕС. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Ранее Боррель заявил, что представил странам ЕС предложение по санкциям против некоторых министров Израиля, отметив, что на заседании МИД в четверг это решение принято не будет. Как сообщали СМИ, предложение о рестрикциях коснется министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и главы минфина страны Бецалеля Смотрича из-за их провокационных заявлений. Смотрич 5 августа заявил, что в контексте борьбы за освобождение заложников-израильтян считает оправданным и моральным блокирование поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, даже если это приведет к гибели от голода 2 миллионов палестинцев, и выразил сожаление, что международное сообщество этого не допустит. Бен-Гвир, известный своими правыми взглядами, 13 августа выступил на фоне Храмовой горы в Иерусалиме, призвав не ехать на переговоры по сектору Газа в Доху или Каир, а идти в войне с палестинским движением ХАМАС до конца. Также он заявил, что Израиль движется к тому, чтобы разрешить евреям молиться на Храмовой горе. При этом премьер страны Биньямин Нетаньяху отверг слова Бен-Гвира о политике Тель-Авива по Храмовой горе и заявил, что она не изменилась. Действия израильского министра осудили МИД Франции, Испании и ФРГ. Внешнеполитическое ведомство Египта назвало визит израильского министра на Храмовую гору нарушением международного права, а также исторического и правового статуса Иерусалима. По мнению Борреля, выступление Бен-Гвира у мечети Аль-Акса было провокацией. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40,5 тысяч, пострадали более 93,7 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240828/izrail-1969072630.html

https://ria.ru/20240812/sanktsii-1965577039.html

https://ria.ru/20240826/pravozaschitniki-1968570121.html

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в мире, израиль, ирландия, иерусалим, жозеп боррель, биньямин нетаньяху, евросоюз, хамас, еврокомиссия