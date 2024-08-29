https://ria.ru/20240829/investproekt-1969294901.html

Инвестпроект по производству с\х техники запущен в Смоленской области

Инвестпроект по производству с\х техники запущен в Смоленской области - РИА Новости, 29.08.2024

Инвестпроект по производству с\х техники запущен в Смоленской области

На территории Смоленской области запустили реализацию крупного инвестиционного проекта по производству сельскохозяйственной техники, общий объем вложений... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T17:31

2024-08-29T17:31

2024-08-29T17:31

смоленская область

василий анохин

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. На территории Смоленской области запустили реализацию крупного инвестиционного проекта по производству сельскохозяйственной техники, общий объем вложений составит 625 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. "Заключили об этом соглашение с председателем совета директоров "Коблик Групп" Егором Алексеевичем Кобликом на ПМЭФ в июне, а уже сегодня заложили первый камень в строительство нового завода. Современное производство техники для кормления и содержания крупного рогатого скота разместится в индустриальном парке "Феникс" на площади 11,5 тысячи квадратных метров", - написал глава региона. Он добавил, что проект станет мощным стимулом для развития региональной экономики. Будет создано 150 рабочих мест, увеличатся налоговые поступления в областной и местный бюджеты. "Решается и еще одна важная задача - импортозамещение. Новое предприятие закроет потребность аграриев в качественной современной технике отечественного производства", - отметил Анохин. Губернатор подчеркнул, что региональное правительство оказывает инвестору необходимую поддержку в сопровождении проекта, чтобы запустить работу завода уже в 2025 году.

https://ria.ru/20240829/smolenschina-1969292409.html

https://ria.ru/20240823/modernizatsiya-1968149804.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

василий анохин