https://ria.ru/20240829/instruktory-1969252068.html

Инструкторы из Тюмени учат бойцов СВО сбивать дроны из охотничьих ружей

Инструкторы из Тюмени учат бойцов СВО сбивать дроны из охотничьих ружей - РИА Новости, 29.08.2024

Инструкторы из Тюмени учат бойцов СВО сбивать дроны из охотничьих ружей

Инструкторы из тюменского центра допризывной подготовки "Аванпост" учат военнослужащих в зоне специальной военной операции уничтожать дроны и коптеры из... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T15:08

2024-08-29T15:08

2024-08-29T15:08

надежные люди

тюменская область

александр моор

сво

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ТЮМЕНЬ, 29 авг – РИА Новости. Инструкторы из тюменского центра допризывной подготовки "Аванпост" учат военнослужащих в зоне специальной военной операции уничтожать дроны и коптеры из охотничьих ружей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале сообщил, что охотничьи ружья эффективны в борьбе с FPV-дронами и коптерами, запрос на подготовку стрелков-истребителей беспилотников поступил от одного из командиров войсковых подразделений, где служат тюменцы. Чтобы проводить полноценные тренировки, для подразделения закуплены специальные метательные машины, мишени-тарелки и патроны. "На полигоне проводим занятие с личным составом подразделения, основная задача - обучить их противодействию FPV-дронам. Для этого привлекли преподавателя по стендовой стрельбе", - сообщил в видеокомментарии спецпредставитель губернатора по вопросам СВО и руководитель "Аванпоста" Николай Савченко. В информационном центре правительства региона отметили, что на подготовку и отработку навыков стрельбы по дронам из ружья 12-го калибра бойцам отводится несколько дней. "Работаем, навыки оттачиваем. Патроны есть, ружья есть, все заряжены. Сейчас поражаем тарелочки, на днях приступим к поражению беспилотных летательных аппаратов", – пояснил командир подразделения с позывным "Кубань".

https://ria.ru/20240829/prokuratura-1969206479.html

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тюменская область, александр моор, сво