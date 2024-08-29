Инструкторы из Тюмени учат бойцов СВО сбивать дроны из охотничьих ружей
© Информационный центр Правительства Тюменской областиИнструкторы из тюменского центра допризывной подготовки "Аванпост" учат военнослужащих в зоне специальной военной операции уничтожать дроны и коптеры
© Информационный центр Правительства Тюменской области
ТЮМЕНЬ, 29 авг – РИА Новости. Инструкторы из тюменского центра допризывной подготовки "Аванпост" учат военнослужащих в зоне специальной военной операции уничтожать дроны и коптеры из охотничьих ружей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале сообщил, что охотничьи ружья эффективны в борьбе с FPV-дронами и коптерами, запрос на подготовку стрелков-истребителей беспилотников поступил от одного из командиров войсковых подразделений, где служат тюменцы. Чтобы проводить полноценные тренировки, для подразделения закуплены специальные метательные машины, мишени-тарелки и патроны.
© Информационный центр Правительства Тюменской областиИнструкторы из тюменского центра допризывной подготовки "Аванпост" учат военнослужащих в зоне специальной военной операции уничтожать дроны и коптеры
© Информационный центр Правительства Тюменской области
Инструкторы из тюменского центра допризывной подготовки "Аванпост" учат военнослужащих в зоне специальной военной операции уничтожать дроны и коптеры
"На полигоне проводим занятие с личным составом подразделения, основная задача - обучить их противодействию FPV-дронам. Для этого привлекли преподавателя по стендовой стрельбе", - сообщил в видеокомментарии спецпредставитель губернатора по вопросам СВО и руководитель "Аванпоста" Николай Савченко.
В информационном центре правительства региона отметили, что на подготовку и отработку навыков стрельбы по дронам из ружья 12-го калибра бойцам отводится несколько дней.
"Работаем, навыки оттачиваем. Патроны есть, ружья есть, все заряжены. Сейчас поражаем тарелочки, на днях приступим к поражению беспилотных летательных аппаратов", – пояснил командир подразделения с позывным "Кубань".
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