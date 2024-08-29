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ЦБ оценил влияние экономических шоков на инфляцию в России - РИА Новости, 29.08.2024
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16:21 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/inflyatsiya-1969275020.html
ЦБ оценил влияние экономических шоков на инфляцию в России
ЦБ оценил влияние экономических шоков на инфляцию в России - РИА Новости, 29.08.2024
ЦБ оценил влияние экономических шоков на инфляцию в России
Шоки, потрясения и просто резкие макроэкономические изменения в мировой экономике, включая колебания цен на нефть, повлияли на отечественную инфляцию несильно,... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T16:21
2024-08-29T16:21
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Шоки, потрясения и просто резкие макроэкономические изменения в мировой экономике, включая колебания цен на нефть, повлияли на отечественную инфляцию несильно, более того, в текущем году это воздействие снижается, оценивает Банк России. "Вклад шоков мировой экономики в отечественную инфляцию по итогам года оказался относительно небольшим (0,3 процентного пункта): поддержание жесткой денежно-кредитной политики в большинстве зарубежных стран снижало внешний спрос на отечественные товары и услуги", - говорится в проекте документа "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов". При этом вклад шоков цен на нефть в инфляцию России оказался отрицательным: минус 0,6 процентного пункта. Это произошло вследствие того, что относительная цена большинства сырьевых товаров в прошлом году оставалась достаточно высокой, несмотря на снижение мировых цен, отметили в ЦБ. При этом из материалов доклада следует, что в целом влияние экономических шоков на инфляцию в России по итогам первого полугодия текущего года оказалось немного ниже, чем годом ранее.
https://ria.ru/20240829/inflyatsiya-1969268672.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ оценил влияние экономических шоков на инфляцию в России

ЦБ: влияние шоков мировой экономики на инфляцию в России снизилось

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Шоки, потрясения и просто резкие макроэкономические изменения в мировой экономике, включая колебания цен на нефть, повлияли на отечественную инфляцию несильно, более того, в текущем году это воздействие снижается, оценивает Банк России.
"Вклад шоков мировой экономики в отечественную инфляцию по итогам года оказался относительно небольшим (0,3 процентного пункта): поддержание жесткой денежно-кредитной политики в большинстве зарубежных стран снижало внешний спрос на отечественные товары и услуги", - говорится в проекте документа "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов".
При этом вклад шоков цен на нефть в инфляцию России оказался отрицательным: минус 0,6 процентного пункта. Это произошло вследствие того, что относительная цена большинства сырьевых товаров в прошлом году оставалась достаточно высокой, несмотря на снижение мировых цен, отметили в ЦБ.
При этом из материалов доклада следует, что в целом влияние экономических шоков на инфляцию в России по итогам первого полугодия текущего года оказалось немного ниже, чем годом ранее.
Центральный банк РФ - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
ЦБ не видит оснований говорить о замедлении инфляции до таргета
29 августа, 16:07
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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