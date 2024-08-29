https://ria.ru/20240829/inflyatsiya-1969275020.html
ЦБ оценил влияние экономических шоков на инфляцию в России
ЦБ оценил влияние экономических шоков на инфляцию в России - РИА Новости, 29.08.2024
ЦБ оценил влияние экономических шоков на инфляцию в России
Шоки, потрясения и просто резкие макроэкономические изменения в мировой экономике, включая колебания цен на нефть, повлияли на отечественную инфляцию несильно,... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T16:21
2024-08-29T16:21
2024-08-29T16:21
экономика
россия
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Шоки, потрясения и просто резкие макроэкономические изменения в мировой экономике, включая колебания цен на нефть, повлияли на отечественную инфляцию несильно, более того, в текущем году это воздействие снижается, оценивает Банк России. "Вклад шоков мировой экономики в отечественную инфляцию по итогам года оказался относительно небольшим (0,3 процентного пункта): поддержание жесткой денежно-кредитной политики в большинстве зарубежных стран снижало внешний спрос на отечественные товары и услуги", - говорится в проекте документа "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов". При этом вклад шоков цен на нефть в инфляцию России оказался отрицательным: минус 0,6 процентного пункта. Это произошло вследствие того, что относительная цена большинства сырьевых товаров в прошлом году оставалась достаточно высокой, несмотря на снижение мировых цен, отметили в ЦБ. При этом из материалов доклада следует, что в целом влияние экономических шоков на инфляцию в России по итогам первого полугодия текущего года оказалось немного ниже, чем годом ранее.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ оценил влияние экономических шоков на инфляцию в России
ЦБ: влияние шоков мировой экономики на инфляцию в России снизилось
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Шоки, потрясения и просто резкие макроэкономические изменения в мировой экономике, включая колебания цен на нефть, повлияли на отечественную инфляцию несильно, более того, в текущем году это воздействие снижается, оценивает Банк России.
"Вклад шоков мировой экономики в отечественную инфляцию по итогам года оказался относительно небольшим (0,3 процентного пункта): поддержание жесткой денежно-кредитной политики в большинстве зарубежных стран снижало внешний спрос на отечественные товары и услуги", - говорится в проекте документа "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов".
При этом вклад шоков цен на нефть в инфляцию России оказался отрицательным: минус 0,6 процентного пункта. Это произошло вследствие того, что относительная цена большинства сырьевых товаров в прошлом году оставалась достаточно высокой, несмотря на снижение мировых цен, отметили в ЦБ.
При этом из материалов доклада следует, что в целом влияние экономических шоков на инфляцию в России по итогам первого полугодия текущего года оказалось немного ниже, чем годом ранее.