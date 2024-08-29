Участник боев за Иловайск в 2014 году назвал их примером противостояния злу
Боец Иванченко: Иловайск показал, что свободные люди могут противостоять злу
© Геннадий Дубовой
Ополченцы Донецкой народной республики (ДНР) в Иловайске. Архивное фото
ИЛОВАЙСК (ДНР), 29 авг - РИА Новости. Участник боев за освобождение Иловайска Донецкой Народной Республики в 2014 году Сергей Иванченко назвал их примером противостояния свободных людей злу.
"При поддержке своих товарищей, которые были здесь, непосредственно в городе Иловайске, жителей Иловайска, которые остались на тот период в городе, мы понимали, что этот переломный момент настанет. Иловайск показал всему миру, что свободные люди могут противостоять вот этому злу, которое происходило в те события 2014 года", - сказал он журналистам на мероприятии в честь 10-й годовщины освобождения города.
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По словам Иванченко, разгром впервые показал, что ополчение ДНР способно не только защищаться, но и вести наступление. "Мы показали всему миру, что мы можем не только защищаться, но и можем наступать, бить врага его же оружием у себя дома. Это та пружина, которая сжималась в 2014 году и показала всему миру, насколько дух народа Донбасса силен и может противостоять вооруженным силам Украины при поддержке стран НАТО", - добавил он.
Иловайск - тыловой город в ДНР с крупным железнодорожным узлом. Из-за украинской агрессии в 2014 году здесь были повреждены 600 из 1,1 тысячи частных жилых зданий, нанесен ущерб 116 многоэтажным домам. 29 августа Иловайск отмечает освобождение города.
В 2014 году украинские войска попали в "котел" и понесли огромные потери. В результате продолжительных боев ополченцы взяли в окружение военнослужащих ВСУ, добровольческих батальонов и бойцов нацгвардии. В "котле" оказалась часть батальона нацгвардии "Донбасс", а также батальоны МВД "Свитязь", "Миротворец", "Днепр" и "Херсон". Потери ВСУ составили, по разным подсчетам, от 350 до 900 солдат и офицеров. После освобождения Иловайска тогдашний главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что 459 украинских военных погибли под Иловайском, в то время как депутат Верховной рады Украины называл цифру более 1000 человек.
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