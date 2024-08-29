https://ria.ru/20240829/ilovaysk-1969218912.html

Участник боев за Иловайск в 2014 году назвал их примером противостояния злу

Участник боев за Иловайск в 2014 году назвал их примером противостояния злу - РИА Новости, 29.08.2024

Участник боев за Иловайск в 2014 году назвал их примером противостояния злу

Участник боев за освобождение Иловайска Донецкой Народной Республики в 2014 году Сергей Иванченко назвал их примером противостояния свободных людей злу. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T13:48

2024-08-29T13:48

2024-08-29T13:48

иловайск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

россия

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ИЛОВАЙСК (ДНР), 29 авг - РИА Новости. Участник боев за освобождение Иловайска Донецкой Народной Республики в 2014 году Сергей Иванченко назвал их примером противостояния свободных людей злу. "При поддержке своих товарищей, которые были здесь, непосредственно в городе Иловайске, жителей Иловайска, которые остались на тот период в городе, мы понимали, что этот переломный момент настанет. Иловайск показал всему миру, что свободные люди могут противостоять вот этому злу, которое происходило в те события 2014 года", - сказал он журналистам на мероприятии в честь 10-й годовщины освобождения города. По словам Иванченко, разгром впервые показал, что ополчение ДНР способно не только защищаться, но и вести наступление. "Мы показали всему миру, что мы можем не только защищаться, но и можем наступать, бить врага его же оружием у себя дома. Это та пружина, которая сжималась в 2014 году и показала всему миру, насколько дух народа Донбасса силен и может противостоять вооруженным силам Украины при поддержке стран НАТО", - добавил он. Иловайск - тыловой город в ДНР с крупным железнодорожным узлом. Из-за украинской агрессии в 2014 году здесь были повреждены 600 из 1,1 тысячи частных жилых зданий, нанесен ущерб 116 многоэтажным домам. 29 августа Иловайск отмечает освобождение города. В 2014 году украинские войска попали в "котел" и понесли огромные потери. В результате продолжительных боев ополченцы взяли в окружение военнослужащих ВСУ, добровольческих батальонов и бойцов нацгвардии. В "котле" оказалась часть батальона нацгвардии "Донбасс", а также батальоны МВД "Свитязь", "Миротворец", "Днепр" и "Херсон". Потери ВСУ составили, по разным подсчетам, от 350 до 900 солдат и офицеров. После освобождения Иловайска тогдашний главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что 459 украинских военных погибли под Иловайском, в то время как депутат Верховной рады Украины называл цифру более 1000 человек.

https://ria.ru/20240827/spetsoperatsiya-1968709275.html

https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html

иловайск

донецкая народная республика

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иловайск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия