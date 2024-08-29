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Участник боев за Иловайск в 2014 году назвал их примером противостояния злу - РИА Новости, 29.08.2024
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13:48 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/ilovaysk-1969218912.html
Участник боев за Иловайск в 2014 году назвал их примером противостояния злу
Участник боев за Иловайск в 2014 году назвал их примером противостояния злу - РИА Новости, 29.08.2024
Участник боев за Иловайск в 2014 году назвал их примером противостояния злу
Участник боев за освобождение Иловайска Донецкой Народной Республики в 2014 году Сергей Иванченко назвал их примером противостояния свободных людей злу. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T13:48
2024-08-29T13:48
иловайск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
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ИЛОВАЙСК (ДНР), 29 авг - РИА Новости. Участник боев за освобождение Иловайска Донецкой Народной Республики в 2014 году Сергей Иванченко назвал их примером противостояния свободных людей злу. "При поддержке своих товарищей, которые были здесь, непосредственно в городе Иловайске, жителей Иловайска, которые остались на тот период в городе, мы понимали, что этот переломный момент настанет. Иловайск показал всему миру, что свободные люди могут противостоять вот этому злу, которое происходило в те события 2014 года", - сказал он журналистам на мероприятии в честь 10-й годовщины освобождения города. По словам Иванченко, разгром впервые показал, что ополчение ДНР способно не только защищаться, но и вести наступление. "Мы показали всему миру, что мы можем не только защищаться, но и можем наступать, бить врага его же оружием у себя дома. Это та пружина, которая сжималась в 2014 году и показала всему миру, насколько дух народа Донбасса силен и может противостоять вооруженным силам Украины при поддержке стран НАТО", - добавил он. Иловайск - тыловой город в ДНР с крупным железнодорожным узлом. Из-за украинской агрессии в 2014 году здесь были повреждены 600 из 1,1 тысячи частных жилых зданий, нанесен ущерб 116 многоэтажным домам. 29 августа Иловайск отмечает освобождение города. В 2014 году украинские войска попали в "котел" и понесли огромные потери. В результате продолжительных боев ополченцы взяли в окружение военнослужащих ВСУ, добровольческих батальонов и бойцов нацгвардии. В "котле" оказалась часть батальона нацгвардии "Донбасс", а также батальоны МВД "Свитязь", "Миротворец", "Днепр" и "Херсон". Потери ВСУ составили, по разным подсчетам, от 350 до 900 солдат и офицеров. После освобождения Иловайска тогдашний главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что 459 украинских военных погибли под Иловайском, в то время как депутат Верховной рады Украины называл цифру более 1000 человек.
https://ria.ru/20240827/spetsoperatsiya-1968709275.html
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иловайск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия
Иловайск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия
Участник боев за Иловайск в 2014 году назвал их примером противостояния злу

Боец Иванченко: Иловайск показал, что свободные люди могут противостоять злу

© Геннадий Дубовой | Перейти в медиабанкОполченцы Донецкой народной республики (ДНР) в Иловайске
Ополченцы Донецкой народной республики (ДНР) в Иловайске - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Геннадий Дубовой
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Ополченцы Донецкой народной республики (ДНР) в Иловайске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИЛОВАЙСК (ДНР), 29 авг - РИА Новости. Участник боев за освобождение Иловайска Донецкой Народной Республики в 2014 году Сергей Иванченко назвал их примером противостояния свободных людей злу.
"При поддержке своих товарищей, которые были здесь, непосредственно в городе Иловайске, жителей Иловайска, которые остались на тот период в городе, мы понимали, что этот переломный момент настанет. Иловайск показал всему миру, что свободные люди могут противостоять вот этому злу, которое происходило в те события 2014 года", - сказал он журналистам на мероприятии в честь 10-й годовщины освобождения города.
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По словам Иванченко, разгром впервые показал, что ополчение ДНР способно не только защищаться, но и вести наступление. "Мы показали всему миру, что мы можем не только защищаться, но и можем наступать, бить врага его же оружием у себя дома. Это та пружина, которая сжималась в 2014 году и показала всему миру, насколько дух народа Донбасса силен и может противостоять вооруженным силам Украины при поддержке стран НАТО", - добавил он.
Иловайск - тыловой город в ДНР с крупным железнодорожным узлом. Из-за украинской агрессии в 2014 году здесь были повреждены 600 из 1,1 тысячи частных жилых зданий, нанесен ущерб 116 многоэтажным домам. 29 августа Иловайск отмечает освобождение города.
В 2014 году украинские войска попали в "котел" и понесли огромные потери. В результате продолжительных боев ополченцы взяли в окружение военнослужащих ВСУ, добровольческих батальонов и бойцов нацгвардии. В "котле" оказалась часть батальона нацгвардии "Донбасс", а также батальоны МВД "Свитязь", "Миротворец", "Днепр" и "Херсон". Потери ВСУ составили, по разным подсчетам, от 350 до 900 солдат и офицеров. После освобождения Иловайска тогдашний главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что 459 украинских военных погибли под Иловайском, в то время как депутат Верховной рады Украины называл цифру более 1000 человек.
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ИловайскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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