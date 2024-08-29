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Под Ярославлем начался суд над мужчиной, взорвавшим гранату из-за ревности - РИА Новости, 29.08.2024
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11:49 29.08.2024 (обновлено: 12:10 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/granata-1969175388.html
Под Ярославлем начался суд над мужчиной, взорвавшим гранату из-за ревности
Под Ярославлем начался суд над мужчиной, взорвавшим гранату из-за ревности - РИА Новости, 29.08.2024
Под Ярославлем начался суд над мужчиной, взорвавшим гранату из-за ревности
Суд над мужчиной, который на почве ревности взорвал гранату в доме, полном людей, из-за чего пострадали три человека, начался в Ярославской области, информирует РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T11:49
2024-08-29T12:10
происшествия
ярославль
ярославская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Суд над мужчиной, который на почве ревности взорвал гранату в доме, полном людей, из-за чего пострадали три человека, начался в Ярославской области, информирует пресс-служба местного облсуда. Сообщается, что Большесельский районный суд Ярославской области приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению Максима Пацерука в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом, умышленном уничтожении, незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывного устройства. Согласно обвинительному заключению, подсудимый незаконно приобрел и хранил боевую осколочную гранату. "Второго сентября 2023 года в одном из домов в деревне Никульское… у подсудимого произошел конфликт на почве ревности. У него возник умысел на убийство находящихся в доме лиц. Пацерук съездил к себе домой, взял ручную гранату, вернулся и привел взрывное устройство в действие, в результате взрыва пострадали три человека, одному потерпевшему причинен легкий вред здоровью, двоим – вред здоровью средней тяжести", - говорится в сообщении. Кроме того, в результате взрыва уничтожено имущество на сумму свыше 480 тысяч рублей. Как сообщалось ранее, в числе пострадавших оказались настоятель Крестовоздвиженского храма в селе Шельшедом Большесельского района Дмитрий Туляков и глава Вареговского сельского поселения Федор Новиков. В доме, где все произошло, в тот вечер собрались 16 человек, включая детей. В числе прочих в доме были супруга подсудимого и его дочь. По словам Новикова, когда Пацерук зашел в дом с гранатой в руках, мужчины попытались пойти с ним на переговоры, но он выпустил гранату из рук. Гостям удалось быстро перебросить гранату за диван в комнате, где она взорвалась, и этот факт, отмечали очевидцы, позволил избежать больших жертв. Источники в силовых структурах региона уточняли РИА Новости, что виновник ЧП - сотрудник ФСИН, но не из Ярославской области, он приехал в отпуск. Мужчина находился в процессе развода.
https://ria.ru/20240618/sud-1953742430.html
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происшествия, ярославль, ярославская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Ярославль, Ярославская область, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Под Ярославлем начался суд над мужчиной, взорвавшим гранату из-за ревности

В Ярославской области начали судить мужчину, взорвавшего гранату из-за ревности

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Суд над мужчиной, который на почве ревности взорвал гранату в доме, полном людей, из-за чего пострадали три человека, начался в Ярославской области, информирует пресс-служба местного облсуда.
Сообщается, что Большесельский районный суд Ярославской области приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению Максима Пацерука в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом, умышленном уничтожении, незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывного устройства.
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Согласно обвинительному заключению, подсудимый незаконно приобрел и хранил боевую осколочную гранату. "Второго сентября 2023 года в одном из домов в деревне Никульское… у подсудимого произошел конфликт на почве ревности. У него возник умысел на убийство находящихся в доме лиц. Пацерук съездил к себе домой, взял ручную гранату, вернулся и привел взрывное устройство в действие, в результате взрыва пострадали три человека, одному потерпевшему причинен легкий вред здоровью, двоим – вред здоровью средней тяжести", - говорится в сообщении. Кроме того, в результате взрыва уничтожено имущество на сумму свыше 480 тысяч рублей.
Как сообщалось ранее, в числе пострадавших оказались настоятель Крестовоздвиженского храма в селе Шельшедом Большесельского района Дмитрий Туляков и глава Вареговского сельского поселения Федор Новиков. В доме, где все произошло, в тот вечер собрались 16 человек, включая детей. В числе прочих в доме были супруга подсудимого и его дочь. По словам Новикова, когда Пацерук зашел в дом с гранатой в руках, мужчины попытались пойти с ним на переговоры, но он выпустил гранату из рук. Гостям удалось быстро перебросить гранату за диван в комнате, где она взорвалась, и этот факт, отмечали очевидцы, позволил избежать больших жертв.
Источники в силовых структурах региона уточняли РИА Новости, что виновник ЧП - сотрудник ФСИН, но не из Ярославской области, он приехал в отпуск. Мужчина находился в процессе развода.
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ПроисшествияЯрославльЯрославская областьФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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