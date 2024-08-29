https://ria.ru/20240829/gotovnost-1969245553.html

В Каменском районе ввели режим повышенной готовности из-за пожара на складе

В Каменском районе ввели режим повышенной готовности из-за пожара на складе - РИА Новости, 29.08.2024

В Каменском районе ввели режим повышенной готовности из-за пожара на складе

Режим повышенной готовности ввели в Каменском районе Ростовской области в связи с пожаром на топливном складе, сообщил глава района Владимир Савин. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T14:53

2024-08-29T14:53

2024-08-29T14:54

происшествия

ростовская область

василий голубев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в Каменском районе Ростовской области в связи с пожаром на топливном складе, сообщил глава района Владимир Савин. "В связи с пожаром на участке топливного склада в результате атаки БПЛА в Каменском районе введен режим повышенной готовности", - написал он в Telegram, добавив, что ситуация под контролем, угрозы распространения огня на ближайшие населенные пункты нет. В среду глава области Василий Голубев информировал, что в результате атаки БПЛА в Каменском районе произошло возгорание на топливном складе, пострадавших нет.

https://ria.ru/20240829/pozhar-1969101754.html

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростовская область, василий голубев