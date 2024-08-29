Рейтинг@Mail.ru
В Каменском районе ввели режим повышенной готовности из-за пожара на складе - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 29.08.2024 (обновлено: 14:54 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/gotovnost-1969245553.html
В Каменском районе ввели режим повышенной готовности из-за пожара на складе
В Каменском районе ввели режим повышенной готовности из-за пожара на складе - РИА Новости, 29.08.2024
В Каменском районе ввели режим повышенной готовности из-за пожара на складе
Режим повышенной готовности ввели в Каменском районе Ростовской области в связи с пожаром на топливном складе, сообщил глава района Владимир Савин. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T14:53
2024-08-29T14:54
происшествия
ростовская область
василий голубев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в Каменском районе Ростовской области в связи с пожаром на топливном складе, сообщил глава района Владимир Савин. "В связи с пожаром на участке топливного склада в результате атаки БПЛА в Каменском районе введен режим повышенной готовности", - написал он в Telegram, добавив, что ситуация под контролем, угрозы распространения огня на ближайшие населенные пункты нет. В среду глава области Василий Голубев информировал, что в результате атаки БПЛА в Каменском районе произошло возгорание на топливном складе, пострадавших нет.
https://ria.ru/20240829/pozhar-1969101754.html
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, василий голубев
Происшествия, Ростовская область, Василий Голубев
В Каменском районе ввели режим повышенной готовности из-за пожара на складе

Савин: в Каменском районе, где горит склад, ввели режим повышенной готовности

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в Каменском районе Ростовской области в связи с пожаром на топливном складе, сообщил глава района Владимир Савин.
"В связи с пожаром на участке топливного склада в результате атаки БПЛА в Каменском районе введен режим повышенной готовности", - написал он в Telegram, добавив, что ситуация под контролем, угрозы распространения огня на ближайшие населенные пункты нет.
В среду глава области Василий Голубев информировал, что в результате атаки БПЛА в Каменском районе произошло возгорание на топливном складе, пострадавших нет.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
В Бурятии потушили пожар в магазине
29 августа, 03:47
 
ПроисшествияРостовская областьВасилий Голубев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала