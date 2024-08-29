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В Каменском районе ввели режим повышенной готовности из-за пожара на складе
В Каменском районе ввели режим повышенной готовности из-за пожара на складе - РИА Новости, 29.08.2024
В Каменском районе ввели режим повышенной готовности из-за пожара на складе
Режим повышенной готовности ввели в Каменском районе Ростовской области в связи с пожаром на топливном складе, сообщил глава района Владимир Савин. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T14:53
2024-08-29T14:53
2024-08-29T14:54
происшествия
ростовская область
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в Каменском районе Ростовской области в связи с пожаром на топливном складе, сообщил глава района Владимир Савин. "В связи с пожаром на участке топливного склада в результате атаки БПЛА в Каменском районе введен режим повышенной готовности", - написал он в Telegram, добавив, что ситуация под контролем, угрозы распространения огня на ближайшие населенные пункты нет. В среду глава области Василий Голубев информировал, что в результате атаки БПЛА в Каменском районе произошло возгорание на топливном складе, пострадавших нет.
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происшествия, ростовская область, василий голубев
Происшествия, Ростовская область, Василий Голубев
В Каменском районе ввели режим повышенной готовности из-за пожара на складе
Савин: в Каменском районе, где горит склад, ввели режим повышенной готовности