https://ria.ru/20240829/gosbank-1969218393.html
Турецкий госбанк Ziraat не открывает рублевые счета
Турецкий госбанк Ziraat не открывает рублевые счета - РИА Новости, 29.08.2024
Турецкий госбанк Ziraat не открывает рублевые счета
Турецкий государственный банк Ziraat не открывает банковских счетов в рублях, заявили РИА Новости в одном из филиалов банка в столице Турции - Анкаре,... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T13:47
2024-08-29T13:47
2024-08-29T13:47
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алексей ерхов
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АНКАРА, 29 авг - РИА Новости. Турецкий государственный банк Ziraat не открывает банковских счетов в рублях, заявили РИА Новости в одном из филиалов банка в столице Турции - Анкаре, отказавшись объяснять причины данной ситуации. Жалобы относительно открытия банковских счетов в рублях стали поступать РИА Новости с начала летного сезона от ряда граждан РФ, занимающихся бизнесом на территории Турции. Обслуживание рублевых счетов ранее входило в перечень услуг госбанка при наличии у клиента вида на жительство или документа о праве на работу или учебу на территории Турции. По словам россиян, ряд частных банков открывают счета в рублях при условии депозита, а вот госбанки отказываются это делать. Представитель крупнейшего турецкого частного банка Denizbank ранее на неделе заявлял агентству, что проблемы с банковскими переводами между Турцией и Россией все еще остаются, при этом граждане РФ могут открывать рублевые счета. "Нет, сейчас счета в рублях не открываются", - заявили корреспонденту РИА Новости в филиале банка в ответ на просьбу открыть банковский счет в российской валюте. В финансовой организации отказались комментировать причины данной ситуации. При этом владельцы ранее открытых счетов в российской валюте при усиленном контроле получают деньги с конвертацией в турецкую валюту - лиру, оплачивают услуги картой банка, которая мгновенно конвертирует валюту в лиры. Владельцу рублевого счета необходимо иметь также счет в турецкой национальной валюте для возможности конвертации. С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Посол России в Турции Алексей Ерхов заявлял ранее РИА Новости, что ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. Кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России в Турцию пока нет, сроки решения ситуации неизвестны, заявлял и представитель госбанка Ziraat в Анкаре. Создание механизма на основе национальных и цифровых валют может стать решением банковских трудностей между Россией и Турцией, заявлял ранее глава ВТБ Андрей Костин.
https://ria.ru/20240824/turtsiya-1968191421.html
https://ria.ru/20240827/turtsiya-1968765312.html
https://ria.ru/20240828/moshennichestvo-1968883485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, турция, алексей ерхов
Экономика, Россия, Турция, Алексей Ерхов
Турецкий госбанк Ziraat не открывает рублевые счета
Турецкий банк Ziraat не открывает счета в рублях и не объясняет причину отказа
АНКАРА, 29 авг - РИА Новости. Турецкий государственный банк Ziraat не открывает банковских счетов в рублях, заявили РИА Новости в одном из филиалов банка в столице Турции - Анкаре, отказавшись объяснять причины данной ситуации.
Жалобы относительно открытия банковских счетов в рублях стали поступать РИА Новости с начала летного сезона от ряда граждан РФ, занимающихся бизнесом на территории Турции. Обслуживание рублевых счетов ранее входило в перечень услуг госбанка при наличии у клиента вида на жительство или документа о праве на работу или учебу на территории Турции. По словам россиян, ряд частных банков открывают счета в рублях при условии депозита, а вот госбанки отказываются это делать. Представитель крупнейшего турецкого частного банка Denizbank ранее на неделе заявлял агентству, что проблемы с банковскими переводами между Турцией и Россией все еще остаются, при этом граждане РФ могут открывать рублевые счета.
"Нет, сейчас счета в рублях не открываются", - заявили корреспонденту РИА Новости в филиале банка в ответ на просьбу открыть банковский счет в российской валюте.
В финансовой организации отказались комментировать причины данной ситуации.
При этом владельцы ранее открытых счетов в российской валюте при усиленном контроле получают деньги с конвертацией в турецкую валюту - лиру, оплачивают услуги картой банка, которая мгновенно конвертирует валюту в лиры. Владельцу рублевого счета необходимо иметь также счет в турецкой национальной валюте для возможности конвертации.
С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями.
Посол России в Турции Алексей Ерхов заявлял ранее РИА Новости, что ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. Кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России в Турцию пока нет, сроки решения ситуации неизвестны, заявлял и представитель госбанка Ziraat в Анкаре.
Создание механизма на основе национальных и цифровых валют может стать решением банковских трудностей между Россией и Турцией, заявлял ранее глава ВТБ Андрей Костин.