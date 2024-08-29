https://ria.ru/20240829/gosbank-1969218393.html

Турецкий госбанк Ziraat не открывает рублевые счета

Турецкий госбанк Ziraat не открывает рублевые счета - РИА Новости, 29.08.2024

Турецкий госбанк Ziraat не открывает рублевые счета

Турецкий государственный банк Ziraat не открывает банковских счетов в рублях, заявили РИА Новости в одном из филиалов банка в столице Турции - Анкаре,... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T13:47

2024-08-29T13:47

2024-08-29T13:47

экономика

россия

турция

алексей ерхов

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АНКАРА, 29 авг - РИА Новости. Турецкий государственный банк Ziraat не открывает банковских счетов в рублях, заявили РИА Новости в одном из филиалов банка в столице Турции - Анкаре, отказавшись объяснять причины данной ситуации. Жалобы относительно открытия банковских счетов в рублях стали поступать РИА Новости с начала летного сезона от ряда граждан РФ, занимающихся бизнесом на территории Турции. Обслуживание рублевых счетов ранее входило в перечень услуг госбанка при наличии у клиента вида на жительство или документа о праве на работу или учебу на территории Турции. По словам россиян, ряд частных банков открывают счета в рублях при условии депозита, а вот госбанки отказываются это делать. Представитель крупнейшего турецкого частного банка Denizbank ранее на неделе заявлял агентству, что проблемы с банковскими переводами между Турцией и Россией все еще остаются, при этом граждане РФ могут открывать рублевые счета. "Нет, сейчас счета в рублях не открываются", - заявили корреспонденту РИА Новости в филиале банка в ответ на просьбу открыть банковский счет в российской валюте. В финансовой организации отказались комментировать причины данной ситуации. При этом владельцы ранее открытых счетов в российской валюте при усиленном контроле получают деньги с конвертацией в турецкую валюту - лиру, оплачивают услуги картой банка, которая мгновенно конвертирует валюту в лиры. Владельцу рублевого счета необходимо иметь также счет в турецкой национальной валюте для возможности конвертации. С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Посол России в Турции Алексей Ерхов заявлял ранее РИА Новости, что ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. Кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России в Турцию пока нет, сроки решения ситуации неизвестны, заявлял и представитель госбанка Ziraat в Анкаре. Создание механизма на основе национальных и цифровых валют может стать решением банковских трудностей между Россией и Турцией, заявлял ранее глава ВТБ Андрей Костин.

https://ria.ru/20240824/turtsiya-1968191421.html

https://ria.ru/20240827/turtsiya-1968765312.html

https://ria.ru/20240828/moshennichestvo-1968883485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, турция, алексей ерхов