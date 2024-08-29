https://ria.ru/20240829/golosovanie-1969249777.html

МГИК утвердил хранителей ключей для электронного голосования на выборах

МГИК утвердил хранителей ключей для электронного голосования на выборах - РИА Новости, 29.08.2024

МГИК утвердил хранителей ключей для электронного голосования на выборах

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) утвердила пять хранителей ключей для электронного голосования на сентябрьских выборах в столице, такое... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T15:00

2024-08-29T15:00

2024-08-29T15:12

политика

москва

московская городская дума

московская городская избирательная комиссия

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия (МГИК) утвердила пять хранителей ключей для электронного голосования на сентябрьских выборах в столице, такое решение приняли на заседании в четверг, передает корреспондент РИА Новости. "Определить, что ключ волеизъявления участников дистанционного электронного голосования и электронного голосования на выборах депутатов МГД восьмого созыва, а также выборах депутатов представительных органов местного самоуправления, назначенных на 8 сентября, разделяется на пять частей. Провести процедуру формирования ключей зашифрования и расшифрования результатов волеизъявления на части в 12 часов 5 сентября в Московской городской избирательной комиссии", - сказал секретарь комиссии Владимир Попов. Он уточнил, что части ключа расшифрования, записанные на внешние носители, передадут на хранение политическому обозревателю и члену Общественной палаты (ОП) Москвы Александру Асафову, ректору Московского государственного юридического университета имени Кутафина и члену ОП Виктору Блажееву, председателю МГИК Ольге Кирилловой, руководителю Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадиму Ковалеву, блогеру и члену Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Кириллу Шулика. Выборы в Москве пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни пройдут досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосованиена выборах продлится с 8.00 6 сентября до 20.00 8 сентября.

https://ria.ru/20240823/golosovanie-1968045400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, москва, московская городская дума, московская городская избирательная комиссия