МГИК утвердил хранителей ключей для электронного голосования на выборах
МГИК утвердил хранителей ключей для электронного голосования на выборах в Москве
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия (МГИК) утвердила пять хранителей ключей для электронного голосования на сентябрьских выборах в столице, такое решение приняли на заседании в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
"Определить, что ключ волеизъявления участников дистанционного электронного голосования и электронного голосования на выборах депутатов МГД восьмого созыва, а также выборах депутатов представительных органов местного самоуправления, назначенных на 8 сентября, разделяется на пять частей. Провести процедуру формирования ключей зашифрования и расшифрования результатов волеизъявления на части в 12 часов 5 сентября в Московской городской избирательной комиссии", - сказал секретарь комиссии Владимир Попов.
Он уточнил, что части ключа расшифрования, записанные на внешние носители, передадут на хранение политическому обозревателю и члену Общественной палаты (ОП) Москвы Александру Асафову, ректору Московского государственного юридического университета имени Кутафина и члену ОП Виктору Блажееву, председателю МГИК Ольге Кирилловой, руководителю Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадиму Ковалеву, блогеру и члену Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Кириллу Шулика.
Выборы в Москве пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни пройдут досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосованиена выборах продлится с 8.00 6 сентября до 20.00 8 сентября.
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