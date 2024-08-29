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МГИК утвердил хранителей ключей для электронного голосования на выборах - РИА Новости, 29.08.2024
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15:00 29.08.2024 (обновлено: 15:12 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/golosovanie-1969249777.html
МГИК утвердил хранителей ключей для электронного голосования на выборах
МГИК утвердил хранителей ключей для электронного голосования на выборах - РИА Новости, 29.08.2024
МГИК утвердил хранителей ключей для электронного голосования на выборах
Московская городская избирательная комиссия (МГИК) утвердила пять хранителей ключей для электронного голосования на сентябрьских выборах в столице, такое... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T15:00
2024-08-29T15:12
политика
москва
московская городская дума
московская городская избирательная комиссия
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия (МГИК) утвердила пять хранителей ключей для электронного голосования на сентябрьских выборах в столице, такое решение приняли на заседании в четверг, передает корреспондент РИА Новости. "Определить, что ключ волеизъявления участников дистанционного электронного голосования и электронного голосования на выборах депутатов МГД восьмого созыва, а также выборах депутатов представительных органов местного самоуправления, назначенных на 8 сентября, разделяется на пять частей. Провести процедуру формирования ключей зашифрования и расшифрования результатов волеизъявления на части в 12 часов 5 сентября в Московской городской избирательной комиссии", - сказал секретарь комиссии Владимир Попов. Он уточнил, что части ключа расшифрования, записанные на внешние носители, передадут на хранение политическому обозревателю и члену Общественной палаты (ОП) Москвы Александру Асафову, ректору Московского государственного юридического университета имени Кутафина и члену ОП Виктору Блажееву, председателю МГИК Ольге Кирилловой, руководителю Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадиму Ковалеву, блогеру и члену Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Кириллу Шулика. Выборы в Москве пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни пройдут досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосованиена выборах продлится с 8.00 6 сентября до 20.00 8 сентября.
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политика, москва, московская городская дума, московская городская избирательная комиссия
Политика, Москва, Московская городская дума, Московская городская избирательная комиссия
МГИК утвердил хранителей ключей для электронного голосования на выборах

МГИК утвердил хранителей ключей для электронного голосования на выборах в Москве

© Фото : МосизбиркомЗаседание Московской городской избирательной комиссии. 29 августа 2024
Заседание Московской городской избирательной комиссии. 29 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото : Мосизбирком
Заседание Московской городской избирательной комиссии. 29 августа 2024
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия (МГИК) утвердила пять хранителей ключей для электронного голосования на сентябрьских выборах в столице, такое решение приняли на заседании в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
"Определить, что ключ волеизъявления участников дистанционного электронного голосования и электронного голосования на выборах депутатов МГД восьмого созыва, а также выборах депутатов представительных органов местного самоуправления, назначенных на 8 сентября, разделяется на пять частей. Провести процедуру формирования ключей зашифрования и расшифрования результатов волеизъявления на части в 12 часов 5 сентября в Московской городской избирательной комиссии", - сказал секретарь комиссии Владимир Попов.
Он уточнил, что части ключа расшифрования, записанные на внешние носители, передадут на хранение политическому обозревателю и члену Общественной палаты (ОП) Москвы Александру Асафову, ректору Московского государственного юридического университета имени Кутафина и члену ОП Виктору Блажееву, председателю МГИК Ольге Кирилловой, руководителю Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадиму Ковалеву, блогеру и члену Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Кириллу Шулика.
Выборы в Москве пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни пройдут досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосованиена выборах продлится с 8.00 6 сентября до 20.00 8 сентября.
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