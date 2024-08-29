СМИ сообщили новые данные о подозреваемом в подрыве "Северных потоков"
СМИ: фигурант дела о "Севпотоках" уехал из Польши на машине посольства Украины
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подозреваемый в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" уехал из Германии в Польшу за несколько дней до того, как в ФРГ был выписан ордер на его арест, говорится в материалах расследования нескольких немецких СМИ и датского радиовещателя.
СМИ сообщают, что подозреваемый Владимир Ж. покинул Германию всего за несколько дней до того, как федеральный суд выписал ордер на его арест, что произошло на первой неделе июня. Подозреваемого сразу же внесли в немецкую базу разыскиваемых лиц.
Американцы и немцы топят Киев в четыре руки
16 августа, 08:00
По данным СМИ, подозреваемый уехал в Польшу и 21 июня Германия отправила в Варшаву европейский ордер на его арест.
Сообщается, что подозреваемый покинул Польшу через КПП "Корчова" на границе с Украиной 6 июля в 6.20 утра (7.20 мск). По данным источников среди силовиков, он покинул Польшу не на своем автомобиле: это была машина с дипломатическими номерами, используемая украинским посольством в Варшаве.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара: Светлана и Евгений Успенские.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Теракты на "Северных потоках" (2022)
26 сентября 2023, 02:00