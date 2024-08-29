https://ria.ru/20240829/gazoprovod-1969293864.html

СМИ сообщили новые данные о подозреваемом в подрыве "Северных потоков"

СМИ сообщили новые данные о подозреваемом в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 29.08.2024

СМИ сообщили новые данные о подозреваемом в подрыве "Северных потоков"

Подозреваемый в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" уехал из Германии в Польшу за несколько дней до того, как в ФРГ был выписан ордер на... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T17:29

2024-08-29T17:29

2024-08-29T18:28

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северный поток — 2

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подозреваемый в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" уехал из Германии в Польшу за несколько дней до того, как в ФРГ был выписан ордер на его арест, говорится в материалах расследования нескольких немецких СМИ и датского радиовещателя.СМИ сообщают, что подозреваемый Владимир Ж. покинул Германию всего за несколько дней до того, как федеральный суд выписал ордер на его арест, что произошло на первой неделе июня. Подозреваемого сразу же внесли в немецкую базу разыскиваемых лиц.По данным СМИ, подозреваемый уехал в Польшу и 21 июня Германия отправила в Варшаву европейский ордер на его арест.Сообщается, что подозреваемый покинул Польшу через КПП "Корчова" на границе с Украиной 6 июля в 6.20 утра (7.20 мск). По данным источников среди силовиков, он покинул Польшу не на своем автомобиле: это была машина с дипломатическими номерами, используемая украинским посольством в Варшаве.Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара: Светлана и Евгений Успенские.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240816/kiev-1966438760.html

https://ria.ru/20230926/terakty-1898520925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, польша, авария на "северных потоках", германия, северный поток, северный поток — 2