Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили новые данные о подозреваемом в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 29.08.2024 (обновлено: 18:28 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/gazoprovod-1969293864.html
СМИ сообщили новые данные о подозреваемом в подрыве "Северных потоков"
СМИ сообщили новые данные о подозреваемом в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 29.08.2024
СМИ сообщили новые данные о подозреваемом в подрыве "Северных потоков"
Подозреваемый в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" уехал из Германии в Польшу за несколько дней до того, как в ФРГ был выписан ордер на... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T17:29
2024-08-29T18:28
в мире
украина
польша
авария на "северных потоках"
германия
северный поток
северный поток — 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_0:215:2048:1367_1920x0_80_0_0_0f589896aa4762ddc75b18497355d9d6.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подозреваемый в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" уехал из Германии в Польшу за несколько дней до того, как в ФРГ был выписан ордер на его арест, говорится в материалах расследования нескольких немецких СМИ и датского радиовещателя.СМИ сообщают, что подозреваемый Владимир Ж. покинул Германию всего за несколько дней до того, как федеральный суд выписал ордер на его арест, что произошло на первой неделе июня. Подозреваемого сразу же внесли в немецкую базу разыскиваемых лиц.По данным СМИ, подозреваемый уехал в Польшу и 21 июня Германия отправила в Варшаву европейский ордер на его арест.Сообщается, что подозреваемый покинул Польшу через КПП "Корчова" на границе с Украиной 6 июля в 6.20 утра (7.20 мск). По данным источников среди силовиков, он покинул Польшу не на своем автомобиле: это была машина с дипломатическими номерами, используемая украинским посольством в Варшаве.Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара: Светлана и Евгений Успенские.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240816/kiev-1966438760.html
https://ria.ru/20230926/terakty-1898520925.html
украина
польша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_128:0:1951:1367_1920x0_80_0_0_d29de5527d7df22616b21aa3f673eb3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, авария на "северных потоках", германия, северный поток, северный поток — 2
В мире, Украина, Польша, Авария на "Северных потоках", Германия, Северный поток, Северный поток — 2
СМИ сообщили новые данные о подозреваемом в подрыве "Северных потоков"

СМИ: фигурант дела о "Севпотоках" уехал из Польши на машине посольства Украины

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подозреваемый в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" уехал из Германии в Польшу за несколько дней до того, как в ФРГ был выписан ордер на его арест, говорится в материалах расследования нескольких немецких СМИ и датского радиовещателя.
СМИ сообщают, что подозреваемый Владимир Ж. покинул Германию всего за несколько дней до того, как федеральный суд выписал ордер на его арест, что произошло на первой неделе июня. Подозреваемого сразу же внесли в немецкую базу разыскиваемых лиц.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Американцы и немцы топят Киев в четыре руки
16 августа, 08:00
По данным СМИ, подозреваемый уехал в Польшу и 21 июня Германия отправила в Варшаву европейский ордер на его арест.
Сообщается, что подозреваемый покинул Польшу через КПП "Корчова" на границе с Украиной 6 июля в 6.20 утра (7.20 мск). По данным источников среди силовиков, он покинул Польшу не на своем автомобиле: это была машина с дипломатическими номерами, используемая украинским посольством в Варшаве.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара: Светлана и Евгений Успенские.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Теракты на "Северных потоках" (2022)
26 сентября 2023, 02:00
 
В миреУкраинаПольшаАвария на "Северных потоках"ГерманияСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала