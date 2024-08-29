Рейтинг@Mail.ru
Россия выразила беспокойство из-за возможного прекращения работы ООН в Газе - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:54 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/gaza-1969352966.html
Россия выразила беспокойство из-за возможного прекращения работы ООН в Газе
Россия выразила беспокойство из-за возможного прекращения работы ООН в Газе - РИА Новости, 29.08.2024
Россия выразила беспокойство из-за возможного прекращения работы ООН в Газе
Россия крайне обеспокоена возможным прекращением работы ООН в секторе Газа, убеждена, что Совету Безопасности ООН нужно "сделать все, чтобы исключить данный... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T23:54
2024-08-29T23:54
в мире
россия
израиль
дмитрий полянский
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913610795_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_2598a66cb5a604df890a08a4d853da21.jpg
ООН, 29 авг – РИА Новости. Россия крайне обеспокоена возможным прекращением работы ООН в секторе Газа, убеждена, что Совету Безопасности ООН нужно "сделать все, чтобы исключить данный сценарий", сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Ранее на неделе высокопоставленный чиновник ООН сообщил журналистам, что всемирная организация не может продолжать гуманитарные операции в Газе на фоне новых распоряжений Израиля об эвакуации ряда районов города Дейр-эль-Балах. При этом формально операции организации не приостановлены. Также всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН сообщила о приостановке передвижения своих сотрудников в анклаве после того, как израильские военные обстреляли автомобиль гуманитарной организации. "Крайне обеспокоены появлением информации о возможном прекращении работы ООН в секторе Газа. Убеждены, что Совету необходимо сделать все, чтобы исключить данный сценарий, заинтересованность в котором не скрывают отдельные израильские политики", – сказал российский дипломат в ходе заседания СБ ООН.
https://ria.ru/20240830/konflikt-1915630213.html
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913610795_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_07e654537dac9abde4bf76ab7e77039e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, израиль, дмитрий полянский, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Израиль, Дмитрий Полянский, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия выразила беспокойство из-за возможного прекращения работы ООН в Газе

Полянский: РФ обеспокоена возможным прекращением работы ООН в секторе Газа

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия разрушений в секторе Газа
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Leo Correa
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 29 авг – РИА Новости. Россия крайне обеспокоена возможным прекращением работы ООН в секторе Газа, убеждена, что Совету Безопасности ООН нужно "сделать все, чтобы исключить данный сценарий", сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Ранее на неделе высокопоставленный чиновник ООН сообщил журналистам, что всемирная организация не может продолжать гуманитарные операции в Газе на фоне новых распоряжений Израиля об эвакуации ряда районов города Дейр-эль-Балах. При этом формально операции организации не приостановлены. Также всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН сообщила о приостановке передвижения своих сотрудников в анклаве после того, как израильские военные обстреляли автомобиль гуманитарной организации.
"Крайне обеспокоены появлением информации о возможном прекращении работы ООН в секторе Газа. Убеждены, что Совету необходимо сделать все, чтобы исключить данный сценарий, заинтересованность в котором не скрывают отдельные израильские политики", – сказал российский дипломат в ходе заседания СБ ООН.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреРоссияИзраильДмитрий ПолянскийООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала