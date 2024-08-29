https://ria.ru/20240829/gaza-1969352966.html

Россия выразила беспокойство из-за возможного прекращения работы ООН в Газе

Россия выразила беспокойство из-за возможного прекращения работы ООН в Газе - РИА Новости, 29.08.2024

Россия выразила беспокойство из-за возможного прекращения работы ООН в Газе

Россия крайне обеспокоена возможным прекращением работы ООН в секторе Газа, убеждена, что Совету Безопасности ООН нужно "сделать все, чтобы исключить данный... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T23:54

2024-08-29T23:54

2024-08-29T23:54

в мире

россия

израиль

дмитрий полянский

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 29 авг – РИА Новости. Россия крайне обеспокоена возможным прекращением работы ООН в секторе Газа, убеждена, что Совету Безопасности ООН нужно "сделать все, чтобы исключить данный сценарий", сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Ранее на неделе высокопоставленный чиновник ООН сообщил журналистам, что всемирная организация не может продолжать гуманитарные операции в Газе на фоне новых распоряжений Израиля об эвакуации ряда районов города Дейр-эль-Балах. При этом формально операции организации не приостановлены. Также всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН сообщила о приостановке передвижения своих сотрудников в анклаве после того, как израильские военные обстреляли автомобиль гуманитарной организации. "Крайне обеспокоены появлением информации о возможном прекращении работы ООН в секторе Газа. Убеждены, что Совету необходимо сделать все, чтобы исключить данный сценарий, заинтересованность в котором не скрывают отдельные израильские политики", – сказал российский дипломат в ходе заседания СБ ООН.

https://ria.ru/20240830/konflikt-1915630213.html

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в мире, россия, израиль, дмитрий полянский, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году