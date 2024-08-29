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Минобороны Израиля заявило о разгроме большинства батальонов ХАМАС в Газе - РИА Новости, 29.08.2024
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20:20 29.08.2024 (обновлено: 20:31 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/gaza-1969327747.html
Минобороны Израиля заявило о разгроме большинства батальонов ХАМАС в Газе
Минобороны Израиля заявило о разгроме большинства батальонов ХАМАС в Газе - РИА Новости, 29.08.2024
Минобороны Израиля заявило о разгроме большинства батальонов ХАМАС в Газе
Министр обороны Израиля Йоав Галант в четверг заявил о разгроме большинства батальонов и бригад палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T20:20
2024-08-29T20:31
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 авг - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант в четверг заявил о разгроме большинства батальонов и бригад палестинского движения ХАМАС в секторе Газа."За последние 11 месяцев Израиль столкнулся с атаками на семи разных фронтах, и мы действовали против них всех. В Газе большинство бригад и батальонов ХАМАС были разгромлены, глава боевого крыла ХАМАС Мухаммад Дейф был ликвидирован, есть также длинный список ликвидированных террористов", - заявил Галант в ходе стратегической дискуссии, его слова распространила пресс-служба минобороны.
https://ria.ru/20240830/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Минобороны Израиля заявило о разгроме большинства батальонов ХАМАС в Газе

МО Израиля заявило о разгроме большинства батальонов и бригад ХАМАС в Газе

© AP Photo / Tsafrir AbayovТанк израильской армии
Танк израильской армии - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Танк израильской армии. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 авг - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант в четверг заявил о разгроме большинства батальонов и бригад палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
"За последние 11 месяцев Израиль столкнулся с атаками на семи разных фронтах, и мы действовали против них всех. В Газе большинство бригад и батальонов ХАМАС были разгромлены, глава боевого крыла ХАМАС Мухаммад Дейф был ликвидирован, есть также длинный список ликвидированных террористов", - заявил Галант в ходе стратегической дискуссии, его слова распространила пресс-служба минобороны.
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