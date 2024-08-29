https://ria.ru/20240829/gaza-1969327747.html

Минобороны Израиля заявило о разгроме большинства батальонов ХАМАС в Газе

Минобороны Израиля заявило о разгроме большинства батальонов ХАМАС в Газе - РИА Новости, 29.08.2024

Минобороны Израиля заявило о разгроме большинства батальонов ХАМАС в Газе

Министр обороны Израиля Йоав Галант в четверг заявил о разгроме большинства батальонов и бригад палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T20:20

2024-08-29T20:20

2024-08-29T20:31

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962479315_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_0e8f6c16aa406fad22b073d762228cf8.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 авг - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант в четверг заявил о разгроме большинства батальонов и бригад палестинского движения ХАМАС в секторе Газа."За последние 11 месяцев Израиль столкнулся с атаками на семи разных фронтах, и мы действовали против них всех. В Газе большинство бригад и батальонов ХАМАС были разгромлены, глава боевого крыла ХАМАС Мухаммад Дейф был ликвидирован, есть также длинный список ликвидированных террористов", - заявил Галант в ходе стратегической дискуссии, его слова распространила пресс-служба минобороны.

https://ria.ru/20240830/konflikt-1915630213.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году