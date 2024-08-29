https://ria.ru/20240829/gaz-1969287238.html
В "Газпроме" рассказали о реализации новых проектов с Китаем
В "Газпроме" рассказали о реализации новых проектов с Китаем - РИА Новости, 29.08.2024
В "Газпроме" рассказали о реализации новых проектов с Китаем
Поставки газа в Китай по "дальневосточному" маршруту начнутся в конце января 2027 года, строительство магистрального газопровода ведется строго по графику,... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T17:08
2024-08-29T17:08
2024-08-29T22:43
экономика
китай
алексей миллер
газпром
россия
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Поставки газа в Китай по "дальневосточному" маршруту начнутся в конце января 2027 года, строительство магистрального газопровода ведется строго по графику, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер."Мы реализуем и новые проекты. В частности, в конце января 2027 года газ в Китай пойдет и по "дальневосточному" маршруту. Строительство магистрального газопровода ведется строго по графику", - приводит пресс-служба компании слова Миллера.Глава "Газпрома" выступил на совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности.Долгосрочный договор купли-продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту был подписан в начале 2022 года. После выхода газопровода на полную мощность объем поставок трубопроводного газа из России в Китай увеличится на 10 миллиардов кубометров и в совокупности - с учетом газопровода "Сила Сибири" - достигнет 48 миллиардов кубометров в год.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, китай, алексей миллер, газпром, россия
Экономика, Китай, Алексей Миллер, Газпром, Россия
В "Газпроме" рассказали о реализации новых проектов с Китаем
Газпром начнет поставки в КНР по дальневосточному маршруту в конце января 2027 г
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Поставки газа в Китай по "дальневосточному" маршруту начнутся в конце января 2027 года, строительство магистрального газопровода ведется строго по графику, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"Мы реализуем и новые проекты. В частности, в конце января 2027 года газ в Китай пойдет и по "дальневосточному" маршруту. Строительство магистрального газопровода ведется строго по графику", - приводит пресс-служба компании слова Миллера.
Глава "Газпрома" выступил на совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности.
Долгосрочный договор купли-продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту был подписан в начале 2022 года. После выхода газопровода на полную мощность объем поставок трубопроводного газа из России
в Китай увеличится на 10 миллиардов кубометров и в совокупности - с учетом газопровода "Сила Сибири
" - достигнет 48 миллиардов кубометров в год.