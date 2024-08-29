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"Газпром" за восемь месяцев увеличил поставки газа в Китай на 37 процентов - РИА Новости, 29.08.2024
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17:02 29.08.2024 (обновлено: 22:42 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/gaz-1969285917.html
"Газпром" за восемь месяцев увеличил поставки газа в Китай на 37 процентов
"Газпром" за восемь месяцев увеличил поставки газа в Китай на 37 процентов - РИА Новости, 29.08.2024
"Газпром" за восемь месяцев увеличил поставки газа в Китай на 37 процентов
"Газпром" за январь-август увеличил поставки газа в Китай на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил глава компании Алексей Миллер. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T17:02
2024-08-29T22:42
экономика
китай
газпром
россия
сила сибири — 2
алексей миллер
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. "Газпром" за январь-август увеличил поставки газа в Китай на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил глава компании Алексей Миллер."Наши ключевые партнеры – это крупнейшие потребители в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В первую очередь это, конечно же, Китай. Мы последовательно наращиваем поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" на китайский рынок. За восемь месяцев мы увеличили наши поставки к аналогичному периоду прошлого года на 37%", - приводит пресс-служба компании слова Миллера.Глава "Газпрома" выступил на совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности."Сила Сибири" - магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Первые поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться и с Ковыктинского месторождения в Иркутской области."Газпром" в 2023 году поставил по "Силе Сибири" в Китай 22,7 миллиарда кубометров. Газопровод в 2025 году по плану выйдет на полную экспортную производительность в 38 миллиардов кубометров газа в год.
https://ria.ru/20240829/gaz-1969287238.html
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экономика, китай, газпром, россия, сила сибири — 2, алексей миллер
Экономика, Китай, Газпром, Россия, Сила Сибири — 2, Алексей Миллер
"Газпром" за восемь месяцев увеличил поставки газа в Китай на 37 процентов

Миллер: "Газпром" за 8 месяцев увеличил поставки газа в Китай на 37%

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкАмурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Амурский газоперерабатывающий завод. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. "Газпром" за январь-август увеличил поставки газа в Китай на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил глава компании Алексей Миллер.
"Наши ключевые партнеры – это крупнейшие потребители в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В первую очередь это, конечно же, Китай. Мы последовательно наращиваем поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" на китайский рынок. За восемь месяцев мы увеличили наши поставки к аналогичному периоду прошлого года на 37%", - приводит пресс-служба компании слова Миллера.
Глава "Газпрома" выступил на совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности.
"Сила Сибири" - магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Первые поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться и с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.
"Газпром" в 2023 году поставил по "Силе Сибири" в Китай 22,7 миллиарда кубометров. Газопровод в 2025 году по плану выйдет на полную экспортную производительность в 38 миллиардов кубометров газа в год.
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В "Газпроме" рассказали о реализации новых проектов с Китаем
29 августа, 17:08
 
ЭкономикаКитайГазпромРоссияСила Сибири — 2Алексей Миллер
 
 
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