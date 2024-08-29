https://ria.ru/20240829/gaz-1969285917.html

"Газпром" за восемь месяцев увеличил поставки газа в Китай на 37 процентов

"Газпром" за восемь месяцев увеличил поставки газа в Китай на 37 процентов - РИА Новости, 29.08.2024

"Газпром" за восемь месяцев увеличил поставки газа в Китай на 37 процентов

"Газпром" за январь-август увеличил поставки газа в Китай на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил глава компании Алексей Миллер. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T17:02

2024-08-29T17:02

2024-08-29T22:42

экономика

китай

газпром

россия

сила сибири — 2

алексей миллер

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. "Газпром" за январь-август увеличил поставки газа в Китай на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил глава компании Алексей Миллер."Наши ключевые партнеры – это крупнейшие потребители в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В первую очередь это, конечно же, Китай. Мы последовательно наращиваем поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" на китайский рынок. За восемь месяцев мы увеличили наши поставки к аналогичному периоду прошлого года на 37%", - приводит пресс-служба компании слова Миллера.Глава "Газпрома" выступил на совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности."Сила Сибири" - магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Первые поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться и с Ковыктинского месторождения в Иркутской области."Газпром" в 2023 году поставил по "Силе Сибири" в Китай 22,7 миллиарда кубометров. Газопровод в 2025 году по плану выйдет на полную экспортную производительность в 38 миллиардов кубометров газа в год.

https://ria.ru/20240829/gaz-1969287238.html

китай

россия

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Ольга Фомченкова

экономика, китай, газпром, россия, сила сибири — 2, алексей миллер