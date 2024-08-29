"Газпром" за восемь месяцев увеличил поставки газа в Китай на 37 процентов
Миллер: "Газпром" за 8 месяцев увеличил поставки газа в Китай на 37%
Амурский газоперерабатывающий завод. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. "Газпром" за январь-август увеличил поставки газа в Китай на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил глава компании Алексей Миллер.
"Наши ключевые партнеры – это крупнейшие потребители в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В первую очередь это, конечно же, Китай. Мы последовательно наращиваем поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" на китайский рынок. За восемь месяцев мы увеличили наши поставки к аналогичному периоду прошлого года на 37%", - приводит пресс-служба компании слова Миллера.
Глава "Газпрома" выступил на совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности.
"Сила Сибири" - магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Первые поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться и с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.
"Газпром" в 2023 году поставил по "Силе Сибири" в Китай 22,7 миллиарда кубометров. Газопровод в 2025 году по плану выйдет на полную экспортную производительность в 38 миллиардов кубометров газа в год.
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29 августа, 17:08