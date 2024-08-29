https://ria.ru/20240829/frantsiya-1969116535.html

СМИ узнали, почему Telegram "игнорировал" повестки французских силовиков

СМИ узнали, почему Telegram "игнорировал" повестки французских силовиков - РИА Новости, 29.08.2024

СМИ узнали, почему Telegram "игнорировал" повестки французских силовиков

Telegram игнорировал направляемые ей повестки и ордеры, потому что французские силовики отправляли их на редко используемый почтовый ящик компании, пишет The... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T08:37

2024-08-29T08:37

2024-08-29T08:42

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париж

павел дуров

telegram

задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Telegram игнорировал направляемые ей повестки и ордеры, потому что французские силовики отправляли их на редко используемый почтовый ящик компании, пишет The Wall Street Journal."По словам человека, близкого к Дурову, компания годами игнорировала повестки в суд и судебные приказы, направляемые властями, которые накапливались на редко проверяемом адресе электронной почты компании", — уточняет издание.Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Французская прокуратура 28 августа сообщила, что предпринимателя не поместили в СИЗО, но ему было запрещено покидать территорию республики, также он должен внести залог в размере пяти миллионов евро.Дуров обвиняется в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой — ему может грозить до десяти лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240828/durov-1968735141.html

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технологии, париж, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции