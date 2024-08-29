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СМИ узнали, почему Telegram "игнорировал" повестки французских силовиков - РИА Новости, 29.08.2024
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08:37 29.08.2024 (обновлено: 08:42 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/frantsiya-1969116535.html
СМИ узнали, почему Telegram "игнорировал" повестки французских силовиков
СМИ узнали, почему Telegram "игнорировал" повестки французских силовиков - РИА Новости, 29.08.2024
СМИ узнали, почему Telegram "игнорировал" повестки французских силовиков
Telegram игнорировал направляемые ей повестки и ордеры, потому что французские силовики отправляли их на редко используемый почтовый ящик компании, пишет The... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T08:37
2024-08-29T08:42
технологии
париж
павел дуров
telegram
задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Telegram игнорировал направляемые ей повестки и ордеры, потому что французские силовики отправляли их на редко используемый почтовый ящик компании, пишет The Wall Street Journal."По словам человека, близкого к Дурову, компания годами игнорировала повестки в суд и судебные приказы, направляемые властями, которые накапливались на редко проверяемом адресе электронной почты компании", — уточняет издание.Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Французская прокуратура 28 августа сообщила, что предпринимателя не поместили в СИЗО, но ему было запрещено покидать территорию республики, также он должен внести залог в размере пяти миллионов евро.Дуров обвиняется в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой — ему может грозить до десяти лет тюрьмы.
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технологии, париж, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции
Технологии, Париж, Павел Дуров, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
СМИ узнали, почему Telegram "игнорировал" повестки французских силовиков

WSJ: Франция годами отправляла Telegram повестки на редко проверяемую почту

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПариж
Париж - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Telegram игнорировал направляемые ей повестки и ордеры, потому что французские силовики отправляли их на редко используемый почтовый ящик компании, пишет The Wall Street Journal.
"По словам человека, близкого к Дурову, компания годами игнорировала повестки в суд и судебные приказы, направляемые властями, которые накапливались на редко проверяемом адресе электронной почты компании", — уточняет издание.
Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Французская прокуратура 28 августа сообщила, что предпринимателя не поместили в СИЗО, но ему было запрещено покидать территорию республики, также он должен внести залог в размере пяти миллионов евро.
Дуров обвиняется в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой — ему может грозить до десяти лет тюрьмы.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 18:16
 
ТехнологииПарижПавел ДуровTelegramЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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