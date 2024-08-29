Подозреваемого в организации теракта на юге Франции поместили в СИЗО
BFMTV: подозреваемому в поджоге синагоги на юге Франции предъявили обвинения
© Фото : Gendarmerie de Meurthe-et-Moselle Сотрудники жандармерии Франции
© Фото : Gendarmerie de Meurthe-et-Moselle
Сотрудники жандармерии Франции. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подозреваемому в организации теракта возле синагоги в департаменте Эро на юге Франции и его родственнику предъявлены обвинения, они помещены в СИЗО, сообщает телеканал BFMTV.
"Мужчине, подозреваемому в попытке поджога синагоги в Ла-Гранд-Мотт, и одному из его родственников были предъявлены обвинения в среду вечером в Париже судьей по делам о борьбе с терроризмом, позже они были помещены в СИЗО", - пишет вещатель со ссылкой на Национальную антитеррористическую прокуратуру Франции (PNAT).
Отмечается, что двое подозреваемых обвиняются судом в покушении на убийство, совершенном по расовому или религиозному признаку и в связи с террористической деятельностью. Обвинения были также предъявлены третьему подозреваемому по делу, но он был взят под судебный надзор и отпущен.
По данным BFMTV, на допросе подозреваемый, мужчина алжирского происхождения, заявил следователям, что своими действиями хотел выразить поддержку Палестине, а также стремился не совершить убийство, а напугать общество и заставить власти Израиля отреагировать на происшествие. В PNAT также сообщили, что подозреваемый ранее делился с близкими желанием уехать в сектор Газа и принять участие в боевых действиях, а также приобрел пистолет и изучал в интернете местоположение ближайших к нему синагог и даты еврейских праздников.
Министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен 25 августа сообщил, что подозреваемый в организации теракта возле синагоги был задержан в городе Ним и получил несколько пулевых ранений.
В минувшую субботу взрыв произошел перед синагогой в департаменте Эро после поджога двух машин, в одной из которых находился газовый баллон. Один полицейский пострадал. Национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) начала расследование. Ведомство сообщило, что в синагоге во время взрыва находились пять человек, они не пострадали.