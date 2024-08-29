https://ria.ru/20240829/finansirovanie-1969263950.html

Правительство выделит Курской области еще 15,5 миллиарда рублей

Правительство выделит Курской области еще 15,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 29.08.2024

Правительство выделит Курской области еще 15,5 миллиарда рублей

Курской области выделят дополнительное финансирование из бюджета, в том числе на покупку жилья, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T15:52

2024-08-29T15:52

2024-08-29T16:36

курская область

михаил мишустин

россия

жилье

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967866476_0:166:3078:1897_1920x0_80_0_0_d5b82aea1673dc9bef2ad38a7c77ad8f.jpg

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Курской области выделят дополнительное финансирование из бюджета, в том числе на покупку жилья, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства."Правительство расширяет поддержку приграничных районов. Курской области дополнительно направили 15,5 миллиарда рублей. Из них большая часть пойдет на приобретение жилья гражданам, у которых оно было утрачено, и тем, кто не может временно проживать в своем доме", — уточнил председатель кабинета министров.Также власти продолжат финансировать пункты временного размещения, чтобы люди чувствовали себя в безопасности и у них было все необходимое, добавил он.Мишустин напомнил, что ранее жителям региона уже начали компенсировать утрату имущества. Правительство выделит дополнительные деньги на эти цели, а также на единовременные выплаты тем, кто вынужденно оставил свои дома.В минувший понедельник, 26 августа, Владимир Путин поручил оказывать единовременную материальную помощь жителям Белгородской, Брянской и Курской областей в беззаявительном порядке.В этих трех российских регионах действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено. По данным Минобороны на 29 августа, всего за время боевых действий на этом участке противник потерял до 7450 военнослужащих.

https://ria.ru/20240829/kurskaya_oblast-1969240657.html

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, михаил мишустин, россия, жилье, общество