Правительство выделит Курской области еще 15,5 миллиарда рублей
Мишустин: правительство дополнительно выделит 15,5 млрд рублей Курской области
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖители приграничных районов Курской области, пострадавшие в результате атаки ВСУ, в пункте эвакуации в городе Рыльске Курской области, созданном для вывоза жителей из Глушковского, Рыльского и Кореневского районов
Жители приграничных районов Курской области, пострадавшие в результате атаки ВСУ, в пункте эвакуации в городе Рыльске Курской области, созданном для вывоза жителей из Глушковского, Рыльского и Кореневского районов. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Курской области выделят дополнительное финансирование из бюджета, в том числе на покупку жилья, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
"Правительство расширяет поддержку приграничных районов. Курской области дополнительно направили 15,5 миллиарда рублей. Из них большая часть пойдет на приобретение жилья гражданам, у которых оно было утрачено, и тем, кто не может временно проживать в своем доме", — уточнил председатель кабинета министров.
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Также власти продолжат финансировать пункты временного размещения, чтобы люди чувствовали себя в безопасности и у них было все необходимое, добавил он.
Мишустин напомнил, что ранее жителям региона уже начали компенсировать утрату имущества. Правительство выделит дополнительные деньги на эти цели, а также на единовременные выплаты тем, кто вынужденно оставил свои дома.
В минувший понедельник, 26 августа, Владимир Путин поручил оказывать единовременную материальную помощь жителям Белгородской, Брянской и Курской областей в беззаявительном порядке.
В этих трех российских регионах действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено. По данным Минобороны на 29 августа, всего за время боевых действий на этом участке противник потерял до 7450 военнослужащих.
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