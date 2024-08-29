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В Словакии стали сомневаться во вкладе СССР в разгром фашизма, заявил Фицо - РИА Новости, 29.08.2024
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22:56 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/fashizm-1969346571.html
В Словакии стали сомневаться во вкладе СССР в разгром фашизма, заявил Фицо
В Словакии стали сомневаться во вкладе СССР в разгром фашизма, заявил Фицо - РИА Новости, 29.08.2024
В Словакии стали сомневаться во вкладе СССР в разгром фашизма, заявил Фицо
Правду о решающем вкладе народов СССР в победу над фашизмом начали прискорбно подвергать сомнению в том числе и в Словакии, однако там ещё сильны политики,... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T22:56
2024-08-29T22:56
в мире
словакия
ссср
роберт фицо
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Правду о решающем вкладе народов СССР в победу над фашизмом начали прискорбно подвергать сомнению в том числе и в Словакии, однако там ещё сильны политики, помнящие эту истину, заявил словакский премьер Роберт Фицо. В комментарии каналу "Россия 1" Фицо отметил, что всегда уважал и будет уважать каждую жертву борьбы с фашизмом. В победу над ним наибольший вклад несомненно внесли народы бывшего СССР, добавил премьер. "Мне жаль, что и Словакия относится к странам, где начинают эту объективную правду подвергать сомнению. С другой стороны, я рад, что всё ещё сильно поколение политиков Словакии, которое говорит правду не только о том, чем была Вторая мировая война, кто нёс самое тяжелое бремя, но и самом Словацком национальном восстании", - сказал политик.
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в мире, словакия, ссср, роберт фицо
В мире, Словакия, СССР, Роберт Фицо
В Словакии стали сомневаться во вкладе СССР в разгром фашизма, заявил Фицо

Фицо: в Словакии стали сомневаться в правде о вкладе СССР в разгром фашизма

© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Правду о решающем вкладе народов СССР в победу над фашизмом начали прискорбно подвергать сомнению в том числе и в Словакии, однако там ещё сильны политики, помнящие эту истину, заявил словакский премьер Роберт Фицо.
В комментарии каналу "Россия 1" Фицо отметил, что всегда уважал и будет уважать каждую жертву борьбы с фашизмом. В победу над ним наибольший вклад несомненно внесли народы бывшего СССР, добавил премьер.
"Мне жаль, что и Словакия относится к странам, где начинают эту объективную правду подвергать сомнению. С другой стороны, я рад, что всё ещё сильно поколение политиков Словакии, которое говорит правду не только о том, чем была Вторая мировая война, кто нёс самое тяжелое бремя, но и самом Словацком национальном восстании", - сказал политик.
Дипломаты посольства России приняли участие в памятных мероприятиях по случаю годовщины антифашистского восстания в Словакии - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Дипломаты почтили память героев, освободивших Словакию от фашизма
27 августа, 20:54
 
В миреСловакияСССРРоберт Фицо
 
 
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