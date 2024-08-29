Рейтинг@Mail.ru
Эстония по уровню жизни откатилась на семь лет назад, заявили в парламенте - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/estonija-1969224410.html
Эстония по уровню жизни откатилась на семь лет назад, заявили в парламенте
Эстония по уровню жизни откатилась на семь лет назад, заявили в парламенте - РИА Новости, 29.08.2024
Эстония по уровню жизни откатилась на семь лет назад, заявили в парламенте
Эстония по уровню жизни откатилась на семь лет назад, она является единственным европейским государством, чья экономика сокращается, заявил зампредседателя... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T14:43
2024-08-29T14:43
эстония
европа
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602027599_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_1f5859045e3423fc884588de07484449.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Эстония по уровню жизни откатилась на семь лет назад, она является единственным европейским государством, чья экономика сокращается, заявил зампредседателя финансовой комиссии парламента Эстонии Андрей Коробейник. "Даже если в следующем году экономика вырастет, например, на 0,5%, покупательская способность населения по-прежнему будет низкой... с точки зрения уровня жизни мы откатились на семь лет назад... В этом году Эстония является единственным государством в Европе, экономика которой сокращается, в то время как все другие страны, включая Украину и Россию, демонстрируют рост", - приводит издание Postimees слова Коробейника. Зампредседателя финансовой комиссии полагает, что к снижению реального уровня жизни населения привела высокая инфляция, а наиболее значительной проблемой эстонской экономической политики является неуверенность в действиях правительства и отсутствие четкой стратегии экономического роста. Он отметил, что уже второй год подряд Эстония занимает в Европейском союзе последнее место по экономическим показателям. Издание Postimees со ссылкой на председателя финансовой комиссии парламента Аннели Аккерманн также сообщает, что в ближайшие несколько лет парламент должен будет работать над сокращением дефицита госбюджета. Нехватка средств коснется как расходов, так и инвестиций эстонского правительства.
https://ria.ru/20240210/estoniya-1926577506.html
https://ria.ru/20240808/estonija-1964790738.html
эстония
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602027599_637:0:3366:2047_1920x0_80_0_0_5512cb1f23339f03b45f263d86521724.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эстония, европа, украина
Эстония, Европа, Украина
Эстония по уровню жизни откатилась на семь лет назад, заявили в парламенте

Парламент Эстонии: страна откатилась на семь лет назад, ее экономика сокращается

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства Эстонии в Москве
Флаг на здании посольства Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Эстония по уровню жизни откатилась на семь лет назад, она является единственным европейским государством, чья экономика сокращается, заявил зампредседателя финансовой комиссии парламента Эстонии Андрей Коробейник.
"Даже если в следующем году экономика вырастет, например, на 0,5%, покупательская способность населения по-прежнему будет низкой... с точки зрения уровня жизни мы откатились на семь лет назад... В этом году Эстония является единственным государством в Европе, экономика которой сокращается, в то время как все другие страны, включая Украину и Россию, демонстрируют рост", - приводит издание Postimees слова Коробейника.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
Посольство: Эстония вынуждает бизнес отказаться от работы с Россией
10 февраля, 14:11
Зампредседателя финансовой комиссии полагает, что к снижению реального уровня жизни населения привела высокая инфляция, а наиболее значительной проблемой эстонской экономической политики является неуверенность в действиях правительства и отсутствие четкой стратегии экономического роста.
Он отметил, что уже второй год подряд Эстония занимает в Европейском союзе последнее место по экономическим показателям.
Издание Postimees со ссылкой на председателя финансовой комиссии парламента Аннели Аккерманн также сообщает, что в ближайшие несколько лет парламент должен будет работать над сокращением дефицита госбюджета. Нехватка средств коснется как расходов, так и инвестиций эстонского правительства.
КПП на границе Эстонии и России - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией
8 августа, 00:43
 
ЭстонияЕвропаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала