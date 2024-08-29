https://ria.ru/20240829/estonija-1969224410.html

Эстония по уровню жизни откатилась на семь лет назад, заявили в парламенте

Эстония по уровню жизни откатилась на семь лет назад, заявили в парламенте - РИА Новости, 29.08.2024

Эстония по уровню жизни откатилась на семь лет назад, заявили в парламенте

Эстония по уровню жизни откатилась на семь лет назад, она является единственным европейским государством, чья экономика сокращается, заявил зампредседателя... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T14:43

2024-08-29T14:43

2024-08-29T14:43

эстония

европа

украина

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Эстония по уровню жизни откатилась на семь лет назад, она является единственным европейским государством, чья экономика сокращается, заявил зампредседателя финансовой комиссии парламента Эстонии Андрей Коробейник. "Даже если в следующем году экономика вырастет, например, на 0,5%, покупательская способность населения по-прежнему будет низкой... с точки зрения уровня жизни мы откатились на семь лет назад... В этом году Эстония является единственным государством в Европе, экономика которой сокращается, в то время как все другие страны, включая Украину и Россию, демонстрируют рост", - приводит издание Postimees слова Коробейника. Зампредседателя финансовой комиссии полагает, что к снижению реального уровня жизни населения привела высокая инфляция, а наиболее значительной проблемой эстонской экономической политики является неуверенность в действиях правительства и отсутствие четкой стратегии экономического роста. Он отметил, что уже второй год подряд Эстония занимает в Европейском союзе последнее место по экономическим показателям. Издание Postimees со ссылкой на председателя финансовой комиссии парламента Аннели Аккерманн также сообщает, что в ближайшие несколько лет парламент должен будет работать над сокращением дефицита госбюджета. Нехватка средств коснется как расходов, так и инвестиций эстонского правительства.

https://ria.ru/20240210/estoniya-1926577506.html

https://ria.ru/20240808/estonija-1964790738.html

эстония

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эстония, европа, украина