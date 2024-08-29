https://ria.ru/20240829/engels-1969192484.html

ВСУ в понедельник повредили в Энгельсе 38 автомобилей, уточнил губернатор

ВСУ в понедельник повредили в Энгельсе 38 автомобилей, уточнил губернатор - РИА Новости, 29.08.2024

ВСУ в понедельник повредили в Энгельсе 38 автомобилей, уточнил губернатор

После атаки беспилотников в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, рядом с пострадавшим многоквартирным домом повреждены, по последним данным, 38 автомобилей,... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T12:32

2024-08-29T12:32

2024-08-29T12:32

происшествия

энгельс

роман бусаргин

саратовская область

россия

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САРАТОВ, 29 авг - РИА Новости. После атаки беспилотников в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, рядом с пострадавшим многоквартирным домом повреждены, по последним данным, 38 автомобилей, сообщил губернатор Роман Бусаргин на заседании правительства региона, онлайн-трансляция которого идет в канале областного правительства в Rutube. В понедельник Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове, в тяжелом состоянии госпитализирована женщина. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них одна госпитализирована и находится в реанимации после операции. Также, по словам губернатора, из-за БПЛА поврежден многоэтажный дом в Энгельсе и еще четыре частных дома. Глава региона в понедельник сообщал, что, предварительно, повреждены 28 автомобилей у многоэтажки в Энгельсе и еще пять у высотки в Саратове. "В Энгельсе, по итоговой информации, помимо многоквартирного дома оказались повреждены 38 автотранспортных средств. Здесь также стоит вопрос оперативной проработки механизма компенсации. Это направление находится на особом контроле, с Михаилом Александровичем (Исаевым, главой Энгельсского района - ред.) мы буквально вчера об этом вопросе разговаривали", - сказал Бусаргин.

https://ria.ru/20240829/saratov-1969179139.html

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происшествия, энгельс, роман бусаргин, саратовская область, россия