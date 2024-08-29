ВСУ в понедельник повредили в Энгельсе 38 автомобилей, уточнил губернатор
Губернатор Бусаргин: при атаке БПЛА под Саратовом повреждены 38 автомобилей
© Фото : Роман Бусаргин/TelegramПоследствия атаки БПЛА на многоэтажный дом по улице Пушкина в Энгельсе Саратовской области
Последствия атаки БПЛА на многоэтажный дом по улице Пушкина в Энгельсе Саратовской области
САРАТОВ, 29 авг - РИА Новости. После атаки беспилотников в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, рядом с пострадавшим многоквартирным домом повреждены, по последним данным, 38 автомобилей, сообщил губернатор Роман Бусаргин на заседании правительства региона, онлайн-трансляция которого идет в канале областного правительства в Rutube.
В понедельник Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове, в тяжелом состоянии госпитализирована женщина. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них одна госпитализирована и находится в реанимации после операции. Также, по словам губернатора, из-за БПЛА поврежден многоэтажный дом в Энгельсе и еще четыре частных дома. Глава региона в понедельник сообщал, что, предварительно, повреждены 28 автомобилей у многоэтажки в Энгельсе и еще пять у высотки в Саратове.
"В Энгельсе, по итоговой информации, помимо многоквартирного дома оказались повреждены 38 автотранспортных средств. Здесь также стоит вопрос оперативной проработки механизма компенсации. Это направление находится на особом контроле, с Михаилом Александровичем (Исаевым, главой Энгельсского района - ред.) мы буквально вчера об этом вопросе разговаривали", - сказал Бусаргин.
В Саратове при атаке беспилотника в понедельник повредило 16 квартир
29 августа, 11:58