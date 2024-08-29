https://ria.ru/20240829/ekonomika-1969316461.html

В ЛНР установили прожиточный минимум на 2025 год

В ЛНР установили прожиточный минимум на 2025 год - РИА Новости, 29.08.2024

В ЛНР установили прожиточный минимум на 2025 год

Глава ЛНР Леонид Пасечник установил на 2025 год величину прожиточного минимума в регионе, говорится в указе, опубликованном на сайте главы ЛНР. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T19:18

2024-08-29T19:18

2024-08-29T19:18

луганская народная республика

леонид пасечник

общество

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ЛУГАНСК, 29 авг — РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник установил на 2025 год величину прожиточного минимума в регионе, говорится в указе, опубликованном на сайте главы ЛНР. "Постановляю: установить на 2025 год величину прожиточного минимума в Луганской Народной Республике в расчете на душу населения – 16 669 рублей; по основным социально-демографическим группам для: трудоспособного населения - 18 169 рубля; пенсионеров - 14 335 рублей; детей - 16 169 рублей", — говорится в документе. Указ вступает в силу с 1 января 2025 года.

https://ria.ru/20240826/pasechnik-1968605817.html

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луганская народная республика, леонид пасечник, общество