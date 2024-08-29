Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР установили прожиточный минимум на 2025 год - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:18 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/ekonomika-1969316461.html
В ЛНР установили прожиточный минимум на 2025 год
В ЛНР установили прожиточный минимум на 2025 год - РИА Новости, 29.08.2024
В ЛНР установили прожиточный минимум на 2025 год
Глава ЛНР Леонид Пасечник установил на 2025 год величину прожиточного минимума в регионе, говорится в указе, опубликованном на сайте главы ЛНР. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T19:18
2024-08-29T19:18
луганская народная республика
леонид пасечник
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962985127_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3add36bdf120420f4f2e2e6e19a1cf60.jpg
ЛУГАНСК, 29 авг — РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник установил на 2025 год величину прожиточного минимума в регионе, говорится в указе, опубликованном на сайте главы ЛНР. "Постановляю: установить на 2025 год величину прожиточного минимума в Луганской Народной Республике в расчете на душу населения – 16 669 рублей; по основным социально-демографическим группам для: трудоспособного населения - 18 169 рубля; пенсионеров - 14 335 рублей; детей - 16 169 рублей", — говорится в документе. Указ вступает в силу с 1 января 2025 года.
https://ria.ru/20240826/pasechnik-1968605817.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962985127_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b3a518266671dfa815032ea2038ab624.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, леонид пасечник, общество
Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Общество
В ЛНР установили прожиточный минимум на 2025 год

Пасечник установил в ЛНР прожиточный минимум в 16 669 рублей на 2025 год

© iStock.com / Evgeniia OzerkinaПенсионер держит стопку денежных купюр
Пенсионер держит стопку денежных купюр - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© iStock.com / Evgeniia Ozerkina
Пенсионер держит стопку денежных купюр . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 29 авг — РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник установил на 2025 год величину прожиточного минимума в регионе, говорится в указе, опубликованном на сайте главы ЛНР.
"Постановляю: установить на 2025 год величину прожиточного минимума в Луганской Народной Республике в расчете на душу населения – 16 669 рублей; по основным социально-демографическим группам для: трудоспособного населения - 18 169 рубля; пенсионеров - 14 335 рублей; детей - 16 169 рублей", — говорится в документе.
Указ вступает в силу с 1 января 2025 года.
Глава ЛНР Леонид Пасечник вручил медали За верность долгу десяти военнослужащим ВС РФ, выполняющим боевые задачи на передовой в ЛНР - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Пасечник посетил линию фронта и вручил награды десяти военнослужащим
26 августа, 19:23
 
Луганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала