Рейтинг@Mail.ru
Строительство АЭС "Эль-Дабаа" идет по графику, заявил премьер Египта - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/egipet-1969257023.html
Строительство АЭС "Эль-Дабаа" идет по графику, заявил премьер Египта
Строительство АЭС "Эль-Дабаа" идет по графику, заявил премьер Египта - РИА Новости, 29.08.2024
Строительство АЭС "Эль-Дабаа" идет по графику, заявил премьер Египта
Строительство первой египетской атомной электростанции "Эль-Дабаа", в котором принимает участие российская госкорпорация "Росатом", идёт без задержек и в... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T15:27
2024-08-29T15:27
египет
средиземное море
каир (город)
владимир путин
абдель фаттах ас-сиси
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "эль-дабаа"
новости - ядерные технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922754727_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_5e0fdaa25eca1f27667a75e50c8d1715.jpg
КАИР, 29 авг - РИА Новости. Строительство первой египетской атомной электростанции "Эль-Дабаа", в котором принимает участие российская госкорпорация "Росатом", идёт без задержек и в соответствии с графиком, заявил премьер Египта Мустафа Мадбули. "Хочу вас заверить, что проект ("Эль-Дабаа") идёт в соответствии с графиком, задержек нет", - сказал Мадбули в ходе пресс-конференции в городе Новый Аламейн, которую транслируют египетские телеканалы. Во вторник Мадбули поручил принять меры для скорейшей реализации проекта АЭС "Эль-Дабаа", которая строится в стране при участии российской госкорпорации "Росатом". АЭС "Эль-Дабаа" расположена в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Это первая для Египта атомная станция, для "Росатома" это также особенный проект - не просто крупнейший заказ, но и пилотная в портфеле госкорпорации АЭС на африканском континенте. В 2022 году началось строительство энергоблоков №1 и №2, причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца - это рекорд для мировой атомной промышленности. В 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока. В январе президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси по видеосвязи дали старт заливке бетона в основание энергоблока №4.
https://ria.ru/20240807/energetika-1964537202.html
https://ria.ru/20240702/egipet-1956950962.html
египет
средиземное море
каир (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922754727_192:0:1344:864_1920x0_80_0_0_0706bd8630bab06a92a595123d160e14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
египет, средиземное море, каир (город), владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "эль-дабаа", новости - ядерные технологии, в мире
Египет, Средиземное море, Каир (город), Владимир Путин, Абдель Фаттах ас-Сиси, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Эль-Дабаа", Новости - Ядерные технологии, В мире
Строительство АЭС "Эль-Дабаа" идет по графику, заявил премьер Египта

Премьер Египта Мадбули: строительство АЭС "Эль-Дабаа" идет без задержек

© Госкорпорация "Росатом"Проект АЭС "Эль-Дабаа" в Египте
Проект АЭС Эль-Дабаа в Египте - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Госкорпорация "Росатом"
Проект АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 29 авг - РИА Новости. Строительство первой египетской атомной электростанции "Эль-Дабаа", в котором принимает участие российская госкорпорация "Росатом", идёт без задержек и в соответствии с графиком, заявил премьер Египта Мустафа Мадбули.
"Хочу вас заверить, что проект ("Эль-Дабаа") идёт в соответствии с графиком, задержек нет", - сказал Мадбули в ходе пресс-конференции в городе Новый Аламейн, которую транслируют египетские телеканалы.
Строительство АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
"Сорок стран". В США заговорили о превосходстве России в ключевой сфере
7 августа, 01:35
Во вторник Мадбули поручил принять меры для скорейшей реализации проекта АЭС "Эль-Дабаа", которая строится в стране при участии российской госкорпорации "Росатом".
АЭС "Эль-Дабаа" расположена в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа".
Это первая для Египта атомная станция, для "Росатома" это также особенный проект - не просто крупнейший заказ, но и пилотная в портфеле госкорпорации АЭС на африканском континенте.
В 2022 году началось строительство энергоблоков №1 и №2, причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца - это рекорд для мировой атомной промышленности. В 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока. В январе президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси по видеосвязи дали старт заливке бетона в основание энергоблока №4.
Начало бетонирования фундамента энергоблока №1 АЭС Эль-Дабаа в Египте - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
На АЭС "Эль-Дабаа" в Египте доставили систему безопасности из России
2 июля, 19:19
 
ЕгипетСредиземное мореКаир (город)Владимир ПутинАбдель Фаттах ас-СисиГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС "Эль-Дабаа"Новости - Ядерные технологииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала