Строительство АЭС "Эль-Дабаа" идет по графику, заявил премьер Египта
Премьер Египта Мадбули: строительство АЭС "Эль-Дабаа" идет без задержек
Проект АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. Архивное фото
КАИР, 29 авг - РИА Новости. Строительство первой египетской атомной электростанции "Эль-Дабаа", в котором принимает участие российская госкорпорация "Росатом", идёт без задержек и в соответствии с графиком, заявил премьер Египта Мустафа Мадбули.
"Хочу вас заверить, что проект ("Эль-Дабаа") идёт в соответствии с графиком, задержек нет", - сказал Мадбули в ходе пресс-конференции в городе Новый Аламейн, которую транслируют египетские телеканалы.
Во вторник Мадбули поручил принять меры для скорейшей реализации проекта АЭС "Эль-Дабаа", которая строится в стране при участии российской госкорпорации "Росатом".
АЭС "Эль-Дабаа" расположена в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа".
Это первая для Египта атомная станция, для "Росатома" это также особенный проект - не просто крупнейший заказ, но и пилотная в портфеле госкорпорации АЭС на африканском континенте.
В 2022 году началось строительство энергоблоков №1 и №2, причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца - это рекорд для мировой атомной промышленности. В 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока. В январе президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси по видеосвязи дали старт заливке бетона в основание энергоблока №4.