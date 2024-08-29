https://ria.ru/20240829/egipet-1969257023.html

Строительство АЭС "Эль-Дабаа" идет по графику, заявил премьер Египта

Строительство АЭС "Эль-Дабаа" идет по графику, заявил премьер Египта - РИА Новости, 29.08.2024

Строительство АЭС "Эль-Дабаа" идет по графику, заявил премьер Египта

Строительство первой египетской атомной электростанции "Эль-Дабаа", в котором принимает участие российская госкорпорация "Росатом", идёт без задержек и в... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T15:27

2024-08-29T15:27

2024-08-29T15:27

египет

средиземное море

каир (город)

владимир путин

абдель фаттах ас-сиси

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аэс "эль-дабаа"

новости - ядерные технологии

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КАИР, 29 авг - РИА Новости. Строительство первой египетской атомной электростанции "Эль-Дабаа", в котором принимает участие российская госкорпорация "Росатом", идёт без задержек и в соответствии с графиком, заявил премьер Египта Мустафа Мадбули. "Хочу вас заверить, что проект ("Эль-Дабаа") идёт в соответствии с графиком, задержек нет", - сказал Мадбули в ходе пресс-конференции в городе Новый Аламейн, которую транслируют египетские телеканалы. Во вторник Мадбули поручил принять меры для скорейшей реализации проекта АЭС "Эль-Дабаа", которая строится в стране при участии российской госкорпорации "Росатом". АЭС "Эль-Дабаа" расположена в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Это первая для Египта атомная станция, для "Росатома" это также особенный проект - не просто крупнейший заказ, но и пилотная в портфеле госкорпорации АЭС на африканском континенте. В 2022 году началось строительство энергоблоков №1 и №2, причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца - это рекорд для мировой атомной промышленности. В 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока. В январе президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси по видеосвязи дали старт заливке бетона в основание энергоблока №4.

https://ria.ru/20240807/energetika-1964537202.html

https://ria.ru/20240702/egipet-1956950962.html

египет

средиземное море

каир (город)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

египет, средиземное море, каир (город), владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "эль-дабаа", новости - ядерные технологии, в мире