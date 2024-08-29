https://ria.ru/20240829/efimov-1969048879.html

Ефимов: участок южного направления МСД готов почти на 80%

Ефимов: участок южного направления МСД готов почти на 80% - РИА Новости, 29.08.2024

Ефимов: участок южного направления МСД готов почти на 80%

Строительная готовность десятого участка южного направления Московского скоростного диаметра (МСД), который пройдет от МКАД до магистрали Солнцево – Бутово –... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T14:11

2024-08-29T14:11

2024-08-29T14:11

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819819_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_618c85d626227bce0adbd752398546aa.jpg

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Строительная готовность десятого участка южного направления Московского скоростного диаметра (МСД), который пройдет от МКАД до магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, составляет почти на 80%, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Сейчас в рамках проекта десятого участка МСД выполнены работы в тоннеле под МКАД, завершен монтаж железобетонных конструкций тоннеля под Симферопольским шоссе и парапетов на плите пролетного строения эстакады съезда с МКАД на МСД. В активной стадии строительства находится эстакада через Курское направление МЖД и Варшавское шоссе. Общая строительная готовность всего участка составляет 77%", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Из почти четырех километров основного хода десятого участка МСД уже построено более двух с половиной километров, указывается в сообщении. Его открытие завершит формирование южной части МСД с выездом на трассу М-2 "Крым", Варшавское шоссе и на автомагистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.Всего на южном участке МСД предусмотрены четыре эстакады, два тоннеля, мост через Битцу, три очистных сооружения, также там создадут новые переходы для пешеходов и реконструируют один существующий.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы