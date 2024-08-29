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Ефимов: участок южного направления МСД готов почти на 80% - РИА Новости, 29.08.2024
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14:11 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/efimov-1969048879.html
Ефимов: участок южного направления МСД готов почти на 80%
Ефимов: участок южного направления МСД готов почти на 80% - РИА Новости, 29.08.2024
Ефимов: участок южного направления МСД готов почти на 80%
Строительная готовность десятого участка южного направления Московского скоростного диаметра (МСД), который пройдет от МКАД до магистрали Солнцево – Бутово –... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T14:11
2024-08-29T14:11
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Строительная готовность десятого участка южного направления Московского скоростного диаметра (МСД), который пройдет от МКАД до магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, составляет почти на 80%, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Сейчас в рамках проекта десятого участка МСД выполнены работы в тоннеле под МКАД, завершен монтаж железобетонных конструкций тоннеля под Симферопольским шоссе и парапетов на плите пролетного строения эстакады съезда с МКАД на МСД. В активной стадии строительства находится эстакада через Курское направление МЖД и Варшавское шоссе. Общая строительная готовность всего участка составляет 77%", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Из почти четырех километров основного хода десятого участка МСД уже построено более двух с половиной километров, указывается в сообщении. Его открытие завершит формирование южной части МСД с выездом на трассу М-2 "Крым", Варшавское шоссе и на автомагистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.Всего на южном участке МСД предусмотрены четыре эстакады, два тоннеля, мост через Битцу, три очистных сооружения, также там создадут новые переходы для пешеходов и реконструируют один существующий.
москва
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: участок южного направления МСД готов почти на 80%

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Строительная готовность десятого участка южного направления Московского скоростного диаметра (МСД), который пройдет от МКАД до магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, составляет почти на 80%, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Сейчас в рамках проекта десятого участка МСД выполнены работы в тоннеле под МКАД, завершен монтаж железобетонных конструкций тоннеля под Симферопольским шоссе и парапетов на плите пролетного строения эстакады съезда с МКАД на МСД. В активной стадии строительства находится эстакада через Курское направление МЖД и Варшавское шоссе. Общая строительная готовность всего участка составляет 77%", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Из почти четырех километров основного хода десятого участка МСД уже построено более двух с половиной километров, указывается в сообщении. Его открытие завершит формирование южной части МСД с выездом на трассу М-2 "Крым", Варшавское шоссе и на автомагистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.
Всего на южном участке МСД предусмотрены четыре эстакады, два тоннеля, мост через Битцу, три очистных сооружения, также там создадут новые переходы для пешеходов и реконструируют один существующий.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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